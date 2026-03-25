Siêu xe đạp Bugatti Factor One ra mắt, giá ngang ô tô phổ thông

Xe đạp mang DNA Hypercar, giá ngang ô tô phổ thông

Bugatti Factor One không đơn thuần là một chiếc xe đạp mà được định vị như một sản phẩm kỹ thuật cao cấp, mang triết lý chế tạo của thương hiệu siêu xe. Mẫu xe là kết quả hợp tác giữa Bugatti và Factor Bikes, với mục tiêu tạo ra một chiếc xe đạp không bị giới hạn bởi quy chuẩn thông thường.

Điểm gây chú ý lớn nhất chính là giá bán. Xe có giá khởi điểm từ 23.599 USD (khoảng 622 triệu đồng), cao hơn cả một chiếc Toyota Corolla mới tại Mỹ. Điều này cho thấy Bugatti Factor One hướng đến giới sưu tầm và người chơi xe cao cấp, thay vì người dùng phổ thông.

Cấu hình “full carbon”, tối ưu hiệu suất và khí động học

Bugatti Factor One sử dụng vật liệu carbon gần như toàn bộ, từ khung xe, cọc yên, tay quay cho đến đĩa phanh. Bộ bánh xe siêu nhẹ chỉ khoảng 1.298 gram mỗi cặp, góp phần giảm trọng lượng và tăng hiệu suất vận hành.

Xe còn được phát triển với định hướng khí động học tối đa, với nhiều chi tiết được tinh chỉnh để giảm lực cản không khí. Thậm chí, mẫu xe này còn vượt ra ngoài các tiêu chuẩn thông thường trong ngành xe đạp để đạt hiệu năng cao nhất có thể.

Theo chia sẻ từ nhà sáng lập Factor Bikes, đây là dự án nhằm “thách thức mọi giới hạn kỹ thuật”, tương tự cách Bugatti đã làm trong ngành ô tô suốt hơn một thế kỷ.

Sản xuất giới hạn 250 chiếc, hướng đến giới siêu giàu

Bugatti Factor One được sản xuất giới hạn chỉ 250 chiếc trên toàn cầu, mỗi xe đều mang tính cá nhân hóa cao. Điều này giúp mẫu xe trở thành một món đồ sưu tầm hơn là phương tiện di chuyển đơn thuần.

Với mức giá ngang ô tô, vật liệu siêu nhẹ và thiết kế lấy cảm hứng từ hypercar, Bugatti Factor One là minh chứng cho việc ranh giới giữa xe đạp và sản phẩm xa xỉ đang ngày càng bị xóa nhòa.