Khám phá Yamaha TMax Tech Max 2026 vừa ra mắt, bổ sung công nghệ an toàn

Thứ Hai, 06:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Yamaha TMax Tech Max 2026 chính thức được giới thiệu tại Malaysia với mức giá khoảng 75.800 RM (khoảng 504 triệu đồng). Mẫu maxi-scooter cao cấp này không thay đổi quá nhiều về thiết kế hay động cơ, nhưng được bổ sung công nghệ an toàn mới cùng màu sơn hiện đại, tiếp tục giữ vững vị thế trong phân khúc.

Thay đổi nhẹ về thiết kế, bổ sung công nghệ an toàn và trang bị hiện đại

Phiên bản Yamaha TMax Tech Max 2026 được phân phối tại Malaysia với giá khoảng 75.888 RM (khoảng 504 triệu đồng), chưa bao gồm các chi phí lăn bánh. Xe có thêm tùy chọn màu mới Crystal Graphite, mang đến diện mạo hiện đại và cao cấp hơn. 

Ngoại hình tổng thể vẫn giữ phong cách thể thao quen thuộc, nhưng cụm đèn LED phía trước được thiết kế lại với hai dải sáng riêng biệt, tạo cảm giác sắc sảo, mạnh mẽ hơn. 

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yamaha TMax Tech Max 2026 là hệ thống ABS khi vào cua (Brake Control). Công nghệ này giúp cải thiện độ an toàn khi phanh ở nhiều góc nghiêng và điều kiện mặt đường khác nhau, vốn được phát triển từ các dòng xe thể thao hiệu suất cao của Yamaha. Hệ thống phanh gồm đĩa đôi phía trước và đĩa đơn phía sau, kết hợp ABS hai kênh, trong khi hệ thống treo sử dụng phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc sau dạng monoshock, đảm bảo khả năng vận hành ổn định. 

Xe còn được trang bị màn hình TFT-LCD 7 inch với 3 chế độ hiển thị, đi kèm các hệ thống hỗ trợ lái như kiểm soát lực kéo và cruise control.

Động cơ giữ nguyên, vận hành mạnh mẽ và ổn định

Yamaha TMax Tech Max 2026 tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh DOHC dung tích 560 cc đạt chuẩn Euro 5+, cho công suất khoảng 47,6 mã lực và mô-men xoắn 55,7 Nm. 

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động và dây đai, mang lại trải nghiệm lái mượt mà đặc trưng của dòng maxi-scooter. Xe sử dụng bánh 15 inch cho cả trước và sau, đi kèm bình xăng dung tích 25 lít, trọng lượng khoảng 221 kg và chiều cao yên 800 mm, phù hợp cho cả di chuyển đô thị lẫn đường dài. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Xe máy xăng vẫn được nhiều người Việt lựa chọn nhờ sự tối ưu
Xe máy xăng vẫn được nhiều người Việt lựa chọn nhờ sự tối ưu

VOV.VN - Dù thị trường đang có nhiều sự chuyển dịch và cạnh tranh, xe máy xăng vẫn tiếp tục khẳng định vị trí là phương tiện di chuyển cốt lõi tại Việt Nam.

Xe máy xăng vẫn được nhiều người Việt lựa chọn nhờ sự tối ưu

Xe máy xăng vẫn được nhiều người Việt lựa chọn nhờ sự tối ưu

VOV.VN - Dù thị trường đang có nhiều sự chuyển dịch và cạnh tranh, xe máy xăng vẫn tiếp tục khẳng định vị trí là phương tiện di chuyển cốt lõi tại Việt Nam.

Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026
Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026

VOV.VN - Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh doanh số xe máy trong tháng 3/026 nhưng mảng ô tô sụt giảm mạnh, hãng cũng đã kết thúc năm tài chính với doanh số tăng nhẹ.

Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026

Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026

VOV.VN - Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh doanh số xe máy trong tháng 3/026 nhưng mảng ô tô sụt giảm mạnh, hãng cũng đã kết thúc năm tài chính với doanh số tăng nhẹ.

Yamaha Gear 125 Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 30 triệu đồng
Yamaha Gear 125 Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 30 triệu đồng

VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao, Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu tới khách hàng mẫu xe tay ga Yamaha Gear 125 Hybrid với mức tiêu thụ 1,7 lít/100 km, tích hợp công nghệ trợ lực điện, giá từ 30,4 triệu đồng.

Yamaha Gear 125 Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 30 triệu đồng

Yamaha Gear 125 Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 30 triệu đồng

VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao, Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu tới khách hàng mẫu xe tay ga Yamaha Gear 125 Hybrid với mức tiêu thụ 1,7 lít/100 km, tích hợp công nghệ trợ lực điện, giá từ 30,4 triệu đồng.

