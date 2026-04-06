Kia lập kỷ lục doanh số quý I/2026, xe Hybrid bùng nổ còn xe điện hụt hơi

Thứ Hai, 06:00, 06/04/2026
VOV.VN - Hãng xe Hàn Quốc Kia vừa ghi nhận quý I/2026 thành công nhất lịch sử tại Mỹ với doanh số tăng trưởng, trong đó xe Hybrid tăng mạnh, trong khi xe điện lại sụt giảm đáng kể.

Kia đạt doanh số quý I cao nhất lịch sử, tăng trưởng giữa thị trường khó khăn

Trong bối cảnh thị trường ô tô Mỹ đang chững lại, Kia vẫn đạt kết quả ấn tượng khi bán ra tổng cộng 207.015 xe trong quý I/2026, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh số quý cao nhất từ trước đến nay của hãng tại thị trường này. Kết quả này cho thấy Kia đang duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp điều kiện thị trường không thuận lợi, khi nhiều hãng xe lớn khác ghi nhận sụt giảm doanh số trong cùng giai đoạn. 

Trong tháng 3, doanh số của hãng có dấu hiệu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tích cực của cả quý. 

SUV và xe Hybrid là động lực chính, nhiều mẫu xe lập kỷ lục

Các dòng SUV tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thành công của Kia. Những mẫu xe như Telluride, Sportage hay Seltos đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, trong đó Telluride đạt mức tăng 16,9% với 35.928 xe bán ra trong quý – cao nhất từ trước đến nay của mẫu xe này. 

Bên cạnh đó, các mẫu như K5 và Seltos cũng tăng trưởng mạnh lần lượt 19,4% và 29,2%, trong khi Carnival tăng tới 27,8%. Mẫu K4 cũng trở thành một trong những xe bán chạy nhất của hãng. 

Đáng chú ý, xe Hybrid lại trở thành điểm sáng khi doanh số tăng tới 73% trong quý I, cho thấy xu hướng người dùng đang chuyển sang các giải pháp trung gian giữa xe xăng và xe điện. 

Xe điện giảm mạnh, trở thành điểm trừ trong bức tranh tăng trưởng

Trái ngược với sự bùng nổ của Hybrid, mảng xe điện của Kia lại gặp khó khăn. Doanh số của EV6 giảm tới 45,8%, trong khi EV9 cũng giảm 27,1% trong quý I/2026. 

Nguyên nhân được cho là do việc cắt giảm các ưu đãi như tín dụng thuế tại Mỹ, khiến sức hấp dẫn của xe điện suy giảm đáng kể. Tuy vậy, EV9 vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng 3, dù không đáng kể. 

Ngoài ra, một số mẫu xe khác như Sorento cũng ghi nhận sụt giảm doanh số, trong khi dòng Soul gần như biến mất khỏi thị trường do đã bị khai tử. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Kia doanh số ô tô quý I 2026 SUV hybrid xe điện Telluride Sportage EV6 EV9 thị trường ô tô
Subaru Outback gặp sự cố nắp ca-pô bật tung khi đang chạy, tài xế vẫn tiếp tục lái
VOV.VN - Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra - chiếc Subaru Outback tại Mỹ khi đang chạy trên đường thì nắp ca-pô bị bật lên và che kín kính lái. Đáng chú ý, tài xế vẫn tiếp tục lái xe qua cầu trong điều kiện gần như không có tầm nhìn, khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

VOV.VN - Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra - chiếc Subaru Outback tại Mỹ khi đang chạy trên đường thì nắp ca-pô bị bật lên và che kín kính lái. Đáng chú ý, tài xế vẫn tiếp tục lái xe qua cầu trong điều kiện gần như không có tầm nhìn, khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Ford Việt Nam giảm giá "sốc" 900 triệu đồng cho Mustang Mach-E
VOV.VN - Ford Việt Nam vừa bất ngờ đưa ra mức giảm "sốc" đối với mẫu xe điện - Mustang Mach-E. Cụ thể, Mustang Mach-E được giảm tới 900 kéo giá bán của xe xuống chỉ còn 1,699 tỷ đồng.

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa bất ngờ đưa ra mức giảm "sốc" đối với mẫu xe điện - Mustang Mach-E. Cụ thể, Mustang Mach-E được giảm tới 900 kéo giá bán của xe xuống chỉ còn 1,699 tỷ đồng.

60% tài xế thừa nhận vấn đề nghiêm trọng - đèn pha ô tô ngày càng gây chói
VOV.VN - Một khảo sát mới cho thấy đèn pha ô tô hiện đại đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều tài xế khi lái xe ban đêm. Dù công nghệ chiếu sáng ngày càng tiên tiến, hiện tượng chói mắt lại gia tăng, đặt ra nhiều tranh cãi về an toàn giao thông.

VOV.VN - Một khảo sát mới cho thấy đèn pha ô tô hiện đại đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều tài xế khi lái xe ban đêm. Dù công nghệ chiếu sáng ngày càng tiên tiến, hiện tượng chói mắt lại gia tăng, đặt ra nhiều tranh cãi về an toàn giao thông.

