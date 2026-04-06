Kia lập kỷ lục doanh số quý I/2026, xe Hybrid bùng nổ còn xe điện hụt hơi

Kia đạt doanh số quý I cao nhất lịch sử, tăng trưởng giữa thị trường khó khăn

Trong bối cảnh thị trường ô tô Mỹ đang chững lại, Kia vẫn đạt kết quả ấn tượng khi bán ra tổng cộng 207.015 xe trong quý I/2026, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh số quý cao nhất từ trước đến nay của hãng tại thị trường này. Kết quả này cho thấy Kia đang duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp điều kiện thị trường không thuận lợi, khi nhiều hãng xe lớn khác ghi nhận sụt giảm doanh số trong cùng giai đoạn.

Trong tháng 3, doanh số của hãng có dấu hiệu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tích cực của cả quý.

SUV và xe Hybrid là động lực chính, nhiều mẫu xe lập kỷ lục

Các dòng SUV tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thành công của Kia. Những mẫu xe như Telluride, Sportage hay Seltos đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, trong đó Telluride đạt mức tăng 16,9% với 35.928 xe bán ra trong quý – cao nhất từ trước đến nay của mẫu xe này.

Bên cạnh đó, các mẫu như K5 và Seltos cũng tăng trưởng mạnh lần lượt 19,4% và 29,2%, trong khi Carnival tăng tới 27,8%. Mẫu K4 cũng trở thành một trong những xe bán chạy nhất của hãng.

Đáng chú ý, xe Hybrid lại trở thành điểm sáng khi doanh số tăng tới 73% trong quý I, cho thấy xu hướng người dùng đang chuyển sang các giải pháp trung gian giữa xe xăng và xe điện.

Xe điện giảm mạnh, trở thành điểm trừ trong bức tranh tăng trưởng

Trái ngược với sự bùng nổ của Hybrid, mảng xe điện của Kia lại gặp khó khăn. Doanh số của EV6 giảm tới 45,8%, trong khi EV9 cũng giảm 27,1% trong quý I/2026.

Nguyên nhân được cho là do việc cắt giảm các ưu đãi như tín dụng thuế tại Mỹ, khiến sức hấp dẫn của xe điện suy giảm đáng kể. Tuy vậy, EV9 vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng 3, dù không đáng kể.

Ngoài ra, một số mẫu xe khác như Sorento cũng ghi nhận sụt giảm doanh số, trong khi dòng Soul gần như biến mất khỏi thị trường do đã bị khai tử.