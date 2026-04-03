60% tài xế thừa nhận vấn đề nghiêm trọng - đèn pha ô tô ngày càng gây chói

60% tài xế bị ảnh hưởng, đa số cho rằng tình trạng ngày càng tệ

Theo khảo sát mới từ AAA, có tới 6/10 tài xế cho biết họ gặp vấn đề với ánh sáng đèn pha khi lái xe vào ban đêm. Đáng chú ý, khoảng 73% trong số này nhận định tình trạng chói mắt đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây.

Nguồn gây chói chủ yếu đến từ xe đi ngược chiều, với 92% người tham gia khảo sát xác nhận đây là nguyên nhân chính. Ngoài ra, khoảng một phần ba tài xế cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng phản chiếu từ gương chiếu hậu và gương bên.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng phụ nữ và những người đeo kính cận dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này hơn, trong khi tài xế xe bán tải lại ít phàn nàn hơn, có thể do vị trí ngồi cao hơn.

Công nghệ LED và xu hướng xe gầm cao là nguyên nhân chính

Sự phát triển của công nghệ chiếu sáng, đặc biệt là đèn LED và HID, là nguyên nhân lớn khiến tình trạng chói mắt gia tăng. Những loại đèn này sáng hơn đáng kể so với đèn halogen truyền thống, giúp cải thiện tầm nhìn cho người lái nhưng lại gây khó chịu cho xe đối diện.

Bên cạnh đó, xu hướng xe SUV và bán tải ngày càng phổ biến cũng góp phần làm vấn đề trầm trọng hơn. Do chiều cao lớn, đèn pha của các xe này thường chiếu thẳng vào tầm mắt của người lái xe thấp hơn, làm tăng cảm giác lóa. Các chuyên gia cho rằng công nghệ phát triển nhanh hơn so với quy định hiện hành, khiến tiêu chuẩn kiểm soát ánh sáng chưa theo kịp thực tế.

Chói mắt gây khó chịu nhưng chưa phải nguyên nhân chính của tai nạn

Dù gây nhiều phiền toái, dữ liệu thực tế cho thấy đèn pha chói không phải nguyên nhân lớn dẫn đến tai nạn. Theo nghiên cứu của IIHS, hiện tượng này chỉ liên quan đến khoảng 1–2 trên mỗi 1.000 vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm và tỷ lệ này không tăng lên dù đèn xe ngày càng sáng hơn.

Ngược lại, việc thiếu ánh sáng mới là yếu tố nguy hiểm hơn, và các hệ thống đèn hiện đại thậm chí còn góp phần cải thiện độ an toàn. Công nghệ hỗ trợ như phanh khẩn cấp tự động vào ban đêm cũng hoạt động hiệu quả hơn nhờ khả năng chiếu sáng tốt hơn từ đèn xe.

Trong tương lai, các công nghệ như đèn pha thích ứng (Adaptive Beam) - có khả năng tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để tránh gây chói cho xe đối diện được kỳ vọng sẽ là giải pháp cân bằng giữa hiệu quả chiếu sáng và sự thoải mái cho người tham gia giao thông.