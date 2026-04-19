中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kia triệu hồi hơn 141.000 xe Carnival do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu

Chủ Nhật, 18:03, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai thương hiệu Hàn Quốc Kia và Genesis vừa phát đi lệnh triệu hồi hàng trăm nghìn xe tại Mỹ do lỗi có thể gây rò rỉ nhiên liệu, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong khoang động cơ.

Lỗi kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong khoang máy

Theo thông tin từ báo cáo gửi tới cơ quan an toàn Mỹ, Kia và Genesis đang triệu hồi 235.792 xe do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu. Hai chiến dịch này liên quan đến khả năng rò rỉ giữa ống dẫn nhiên liệu và thanh dẫn nhiên liệu. 

Bắt đầu với Kia, hãng đang triệu hồi 141.032 xe minivan Carnival thuộc các đời xe từ năm 2022 đến 2026. Nhà sản xuất ô tô này lần đầu tiên biết đến vấn đề vào tháng 1/2025 khi nhận được báo cáo về mùi xăng và rò rỉ từ ống dẫn nhiên liệu áp suất cao nối các đường dẫn nhiên liệu GDI trong các xe Carnival đời 2022-2024. Nguyên nhân xuất phát từ một sai lệch trong quá trình sản xuất liên quan đến các chi tiết cố định trên đường ống nhiên liệu. 

Cụ thể, các chốt giữ (fasteners) của ống dẫn nhiên liệu có thể bị lỏng theo thời gian, khiến xăng rò rỉ ra khu vực khoang động cơ. Điều này làm gia tăng nguy cơ cháy nếu nhiên liệu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao. Dù chưa ghi nhận tai nạn nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến lỗi này, các hãng vẫn chủ động triệu hồi nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng.

Với Genesis, đợt thu hồi liên quan đến các mẫu G80 và GV80 đời 2021-2025, GV70 đời 2022-2026 và G90 đời 2023-2025. Tổng cộng có 94.760 xe bị ảnh hưởng do có thể gặp sự cố rò rỉ tại điểm nối ống giữa ống dẫn nhiên liệu và thanh dẫn nhiên liệu. 

Hai trường hợp rò rỉ hoặc có mùi nhiên liệu đã được báo cáo vào tháng 7/2024, trong khi một trường hợp khác xảy ra vào tháng 10 cùng năm. Sự cố sau đã dẫn đến một cuộc điều tra, nhưng rất khó giải quyết vì các thử nghiệm cho thấy không có hiện tượng nới lỏng trong nhiều điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, Genesis đã quyết định tiến hành triệu hồi sản phẩm và đã có 129 báo cáo liên quan đến vấn đề này. 

Nhiều mẫu xe sử dụng động cơ V6 bị ảnh hưởng

Đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến nhiều dòng xe thuộc hai thương hiệu. Với Kia, mẫu minivan Kia Carnival đời 2022–2026 là đối tượng chính, với hơn 140.000 xe bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, thương hiệu hạng sang Genesis liên quan tới khoảng 94.000 xe, bao gồm các mẫu Genesis GV70, Genesis GV80, Genesis G80 và Genesis G90, trải dài từ đời 2021 đến 2026. Các mẫu xe này được cho là có sử dụng chung động cơ V6 3.5L trong hệ sinh thái của Hyundai Motor Group, dù phía Genesis chưa chính thức xác nhận chi tiết kỹ thuật. 

Khách hàng sẽ được kiểm tra và sửa lỗi miễn phí

Kia và Genesis cho biết sẽ liên hệ với chủ xe để tiến hành kiểm tra tại đại lý. Nếu phát hiện lỗi, các bộ phận liên quan sẽ được sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Thông báo triệu hồi dự kiến được gửi tới khách hàng Kia từ đầu tháng 6, trong khi Genesis sẽ bắt đầu muộn hơn vài ngày. Động thái này tiếp tục cho thấy xu hướng siết chặt kiểm soát chất lượng và an toàn trong ngành ô tô, đặc biệt với các lỗi liên quan đến nhiên liệu – yếu tố có thể dẫn đến rủi ro cháy nổ nghiêm trọng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngắm siêu xe điện coachbuild - Rolls-Royce Nightingale giá từ 9,5 triệu USD

VOV.VN - Rolls-Royce Motor Cars chính thức giới thiệu Nightingale - mẫu xe điện coachbuild siêu sang với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc, mức giá khởi điểm từ 9,5 triệu USD, mở ra chương mới cho kỷ nguyên cá nhân hóa.

Range Rover tung bộ sưu tập 4 phiên bản đặc biệt đậm chất thủ đô London

VOV.VN - Range Rover vừa chính thức trình làng phiên bản độc bản mang đậm dấu ấn London, nhằm tôn vinh các giác trị đặc trưng theo từng khu vực danh tiếng tại thủ đô Anh Quốc.

Mercedes EQS 2026 nâng cấp công nghệ, tăng phạm vi hoạt động và trải nghiệm

VOV.VN - Mercedes-Benz tiếp tục “làm mới” dòng sedan điện hạng sang EQS bằng bản nâng cấp (facelift) 2026 với loạt nâng cấp đáng kể về công nghệ, khả năng vận hành và trải nghiệm người dùng, nhằm cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn