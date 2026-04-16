Mercedes EQS 2026 nâng cấp công nghệ, tăng phạm vi hoạt động và trải nghiệm

Thứ Năm, 14:44, 16/04/2026
VOV.VN - Mercedes-Benz tiếp tục “làm mới” dòng sedan điện hạng sang EQS bằng bản nâng cấp (facelift) 2026 với loạt nâng cấp đáng kể về công nghệ, khả năng vận hành và trải nghiệm người dùng, nhằm cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp.

Mercedes EQS facelift 2026 cải tiến mạnh về nền tảng và hiệu suất

Ở lần nâng cấp này, Mercedes-Benz EQS không chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế mà còn được cải tiến sâu về công nghệ. Điểm nổi bật nhất là việc chuyển sang hệ thống điện 800V, giúp xe hỗ trợ sạc nhanh lên tới 350 kW, rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với trước đây.

Dung lượng pin chỉ tăng nhẹ khoảng 3%, nhưng hiệu suất tổng thể lại được tối ưu đáng kể, giúp phạm vi hoạt động tăng khoảng 13%. Nhờ đó, EQS mới có thể đạt quãng đường di chuyển ấn tượng, tiệm cận mốc hơn 900 km theo tiêu chuẩn WLTP trong điều kiện lý tưởng.

Ngoài ra, hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh cũng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng trải nghiệm lái trong thực tế. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp mẫu sedan điện này bắt kịp các đối thủ trong phân khúc xe điện hạng sang.

Công nghệ lái Steer-By-Wire và nội thất số hóa nâng cấp

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên EQS 2026 là sự xuất hiện của công nghệ Steer-By-Wire, loại bỏ hoàn toàn kết nối cơ học giữa vô lăng và bánh xe. Hệ thống này cho phép góc đánh lái giảm xuống khoảng 270 độ, giúp thao tác nhanh và chính xác hơn trong nhiều tình huống.

Đi kèm với đó là tùy chọn vô lăng dạng yoke mang phong cách tương lai. Dù tạo cảm giác mới mẻ, thiết kế này vẫn gây tranh cãi về độ tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất tiếp tục là điểm mạnh của EQS với sự hiện diện của màn hình Hyperscreen cỡ lớn. Hệ điều hành mới MB.OS cùng trợ lý ảo MBUX thế hệ tiếp theo mang lại trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa hơn. Hàng ghế sau cũng được nâng cấp với màn hình giải trí lớn, tăng sự tiện nghi cho hành khách.

Thiết kế tinh chỉnh và chiến lược kéo dài vòng đời sản phẩm

Về ngoại hình, Mercedes-Benz EQS facelift không thay đổi quá nhiều so với phiên bản trước, vẫn giữ kiểu dáng khí động học đặc trưng. Tuy nhiên, phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt giả màu đen tích hợp họa tiết ngôi sao, cùng cụm đèn LED có đồ họa mới, giúp tăng tính nhận diện.

Bản nâng cấp này được xem là giải pháp của Mercedes-Benz nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm, trong bối cảnh EQS chưa đạt kỳ vọng về doanh số. Thay vì phát triển thế hệ hoàn toàn mới, hãng dự kiến sẽ chuyển hướng sang một mẫu S-Class thuần điện trong tương lai.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Giá xe mới tiếp tục tăng, nhưng xe điện lại rẻ hơn nhờ ưu đãi

VOV.VN - Giá xe mới tại Mỹ vẫn đang leo thang, chạm gần mốc 50.000 USD, trong khi xe điện (EV) lại có xu hướng giảm giá nhờ các chương trình ưu đãi mạnh tay. Tuy nhiên, đằng sau mức giá “dễ thở” hơn này là áp lực lợi nhuận lớn mà các hãng xe phải gánh chịu.

Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2026, thì chia đều cho 5 mẫu xe điện và 5 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính về con số thì xe điện đang chiếm ưu thế và khá lấn át các dòng xe xăng. Đáng chú ý là 5 mẫu xe điện trong danh sách đều của VinFast.

Áp lực chi phí vận hành, doanh nghiệp vận tải tìm lời giải từ dịch vụ hậu mãi

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí vận hành liên tục tăng, các doanh nghiệp vận tải đang đứng trước áp lực tối ưu hiệu quả khai thác trên toàn bộ đội xe. Việc duy trì phương tiện vận hành ổn định, giảm thời gian dừng sửa chữa và kiểm soát phí bảo dưỡng ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả kinh doanh.

Đề xuất gia hạn ưu đãi thuế TTĐB cho xe điện và xe bán tải đến hết 2030

VOV.VN - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 3/2026: Ford Ranger trở lại vị trí số 1

VOV.VN - Sau khi bị "soán ngôi" vào tháng 2/2026 bởi Toyota Hilux, sang tháng 3 Ford Ranger đã trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng Top xe bán tải bán chạy nhất hàng tháng với 1.449 xe.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 3/2026: Xe Nhật, Hàn phủ sóng bảng xếp hạng

VOV.VN - Vắng bóng các thương hiệu đến từ Mỹ, bảng xếp hạng những mẫu xe bán chậm nhất tháng 3/2026 bao gồm 10 mẫu ô tô Hàn, Nhật. Trong đó, Toyota Wigo là chiếc kén khách nhất khi chỉ bán được 2 xe.

