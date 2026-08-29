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Koenigsegg Gemera giá hàng triệu USD đầu tiên bị phá hoại tại Copenhagen

Thứ Bảy, 18:31, 29/08/2026
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VOV.VN - Chiếc Koenigsegg Gemera đầu tiên được bàn giao tới khách hàng đã gặp sự cố đáng tiếc tại Copenhagen, Đan Mạch. Mẫu hypercar hybrid trị giá hàng triệu USD bị hư hại phần thân xe sau một vụ phá hoại, khiến chủ nhân không khỏi đau xót.

Koenigsegg Gemera đầu tiên xuất hiện tại Copenhagen

Koenigsegg Gemera là một trong những mẫu hypercar đặc biệt nhất từng được thương hiệu Thụy Điển phát triển. Không chỉ sở hữu hiệu suất cực cao, Gemera còn gây chú ý bởi cấu hình 4 chỗ ngồi, mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với những mẫu hypercar hai chỗ truyền thống.

Tuy nhiên, một chiếc Gemera đã không có trải nghiệm đáng nhớ khi xuất hiện trên đường phố Copenhagen. Đây được cho là chiếc Gemera đầu tiên được giao tới khách hàng và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thiết kế hiếm gặp cùng giá trị cực lớn.

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Một chiếc Koenigsegg Gemera có giá trị lên tới hàng triệu USD

Đáng tiếc, trong thời gian chiếc xe đỗ tại Copenhagen, nó đã trở thành mục tiêu của hành vi phá hoại. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy phần thân xe bị tác động, để lại những dấu vết rõ ràng trên lớp sơn và bề mặt ngoại thất.

Với một chiếc xe có giá trị lên tới hàng triệu USD và số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế, bất kỳ hư hại nào trên thân xe cũng có thể khiến chủ nhân phải đối mặt với chi phí sửa chữa rất lớn.

Hypercar triệu USD bị phá hoại giữa thành phố

Điều khiến vụ việc gây chú ý không chỉ nằm ở giá trị của chiếc Koenigsegg Gemera mà còn ở mức độ hiếm của mẫu xe này. Gemera được phát triển với mục tiêu kết hợp hiệu suất của một hypercar với khả năng sử dụng thực tế của một chiếc xe dành cho gia đình.

Koenigsegg từng giới thiệu Gemera với hệ thống động lực hybrid hiệu suất cao, kết hợp động cơ đốt trong với các mô-tơ điện. Tùy cấu hình, hệ thống truyền động của xe có thể tạo ra công suất ở mức cực kỳ ấn tượng, đưa Gemera vào nhóm những mẫu xe thương mại mạnh nhất thế giới.

koenigsegg gemera gia hang trieu usd dau tien bi pha hoai tai copenhagen hinh anh 2
Chiếc Koenigsegg Gemera với phần kính lái bị đập vỡ

Thiết kế của Gemera cũng khác biệt rõ rệt so với nhiều sản phẩm Koenigsegg trước đây. Xe có kích thước lớn, khoang cabin rộng hơn và sử dụng cửa mở theo kiểu đặc trưng, trong khi vẫn duy trì những đường nét khí động học đặc trưng của thương hiệu.

Chính sự độc đáo này khiến Gemera trở thành một trong những mẫu xe thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường phố. Thế nhưng, sự nổi bật cũng có mặt trái khi những chiếc xe siêu hiếm và đắt tiền dễ trở thành tâm điểm của các hành vi phá hoại hoặc tò mò quá mức từ người đi đường.

Koenigsegg Gemera càng hiếm càng khó sửa chữa

Không giống những mẫu xe sản xuất hàng loạt, việc sửa chữa một chiếc Koenigsegg Gemera có thể phức tạp hơn rất nhiều. Các chi tiết thân vỏ, vật liệu đặc biệt và lớp hoàn thiện của xe đều được chế tạo với tiêu chuẩn cao, trong khi số lượng xe trên toàn thế giới rất hạn chế.

Do đó, việc khôi phục chiếc Gemera về tình trạng hoàn hảo có thể cần tới các kỹ thuật viên chuyên biệt và những linh kiện phù hợp từ Koenigsegg. Với một mẫu hypercar có giá trị đặc biệt cao, việc sửa chữa không đơn giản chỉ là xử lý lại lớp sơn như trên một chiếc xe thông thường.

koenigsegg gemera gia hang trieu usd dau tien bi pha hoai tai copenhagen hinh anh 3

Vụ việc tại Copenhagen một lần nữa cho thấy một thực tế đáng tiếc đối với những chủ nhân của các mẫu siêu xe và hypercar cực hiếm: ngay cả khi chiếc xe không gặp tai nạn, nguy cơ bị phá hoại khi đỗ nơi công cộng vẫn luôn tồn tại. Đối với Koenigsegg Gemera, điều này càng đáng tiếc bởi đây không phải một mẫu xe thông thường mà là một trong những sản phẩm đặc biệt nhất của Koenigsegg, với số lượng cực kỳ hạn chế và giá trị sưu tầm rất cao.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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