Lexus biến IS và RZ thành tác phẩm nghệ thuật, kết hợp truyện tranh, âm nhạc

Thứ Sáu, 06:00, 10/04/2026
VOV.VN - Hãng xe sang Lexus vừa giới thiệu hai mẫu “art car” độc bản dựa trên biến thể IS và RZ, kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và âm nhạc. Đây được xem là bước đi sáng tạo nhằm mở rộng cách tiếp cận thiết kế và cảm xúc trong ngành ô tô.

Lexus IS “vẽ tay” như truyện tranh tại triển lãm nghệ thuật

Phiên bản đặc biệt của Lexus IS được thực hiện cùng nghệ sĩ Alex Alpert và ra mắt tại sự kiện EXPO Chicago (Mỹ). Mẫu xe gây ấn tượng mạnh với phong cách line-art đặc trưng, khi toàn bộ thân xe được phủ các đường nét đen giống như bản phác thảo trên giấy.

Thiết kế này tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, khiến chiếc sedan trông như vừa “bước ra khỏi truyện tranh”. Các đường vẽ không chỉ mang tính trang trí mà còn nhấn mạnh hình khối sẵn có của xe, biến một mẫu sedan quen thuộc thành tác phẩm nghệ thuật di động. 

Đây là cách Lexus khai thác sự giao thoa giữa thiết kế công nghiệp và nghệ thuật đương đại, đồng thời mang đến góc nhìn mới về cách một chiếc xe có thể trở thành phương tiện biểu đạt sáng tạo.

Phiên bản F Sport có mâm xe màu đen, ốp gương cùng màu và viền cửa sổ tối màu. Xe cũng được trang bị động cơ V6 3.5 lít quen thuộc, sản sinh công suất 311 mã lực (232 kW / 315 PS) và mô-men xoắn 280 lb-ft (379 Nm). Điều này cho phép chiếc sedan tăng tốc từ 0-60 mph (0-96 km/h) trong 5,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 143 mph (230 km/h).

Lexus RZ lấy cảm hứng từ Miles Davis và âm nhạc jazz

Bên cạnh IS, Lexus cũng trình làng một phiên bản nghệ thuật của RZ nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại nhạc jazz Miles Davis. Không giống phong cách thị giác của IS, chiếc RZ tập trung vào yếu tố âm nhạc và cảm xúc.

Mẫu xe điện này được tinh chỉnh với các chi tiết mang hơi hướng nhạc jazz, trong đó nổi bật là những điểm nhấn màu đồng như cùm phanh, gợi liên tưởng đến các nhạc cụ kèn đồng đặc trưng. 

Sự kết hợp giữa xe điện và âm nhạc giúp Lexus truyền tải thông điệp về trải nghiệm đa giác quan, nơi thiết kế không chỉ để nhìn mà còn gợi lên cảm xúc và câu chuyện văn hóa phía sau.

Nằm trong đợt nâng cấp này, mẫu xe crossover điện sở hữu lớp sơn độc đáo “chuyển từ màu xanh đậm sang xanh lá cây khi ánh sáng chiếu vào bề mặt”. Mẫu xe cũng được trang bị huy hiệu chữ “L” phát sáng tùy chỉnh cũng như kẹp phanh màu đồng thau, một sự tri ân dành cho chiếc kèn trumpet của Davis.

Chiến lược sáng tạo: khi ô tô không chỉ là phương tiện

Việc ra mắt hai “art car” cho thấy Lexus đang đẩy mạnh yếu tố sáng tạo trong chiến lược thương hiệu. Thay vì chỉ tập trung vào công nghệ hay hiệu suất, hãng xe Nhật Bản đang tìm cách biến ô tô thành nền tảng nghệ thuật, nơi hội tụ của thiết kế, âm nhạc và văn hóa.

Những dự án như vậy không hướng tới sản xuất thương mại mà đóng vai trò truyền cảm hứng, đồng thời giúp Lexus tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và yêu nghệ thuật. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều hãng xe theo đuổi trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô ngày càng cạnh tranh về trải nghiệm và cảm xúc người dùng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Lexus Lexus IS Lexus RZ art car ô tô nghệ thuật Miles Davis Alex Alpert xe điện thiết kế xe
