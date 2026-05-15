Lexus LX 2026 lộ diện, tiếp tục là “Land Cruiser hạng sang”

Theo teaser được Lexus Malaysia đăng tải trên mạng xã hội, mẫu SUV chuẩn bị ra mắt gần như chắc chắn là thế hệ mới của Lexus LX. Đây là dòng SUV cỡ lớn cao cấp nhất của Lexus, sử dụng chung nền tảng GA-F body-on-frame (khung gầm rời) với Toyota Land Cruiser 300.

Thế hệ LX hiện tại đã được giới thiệu toàn cầu từ năm 2021 nhưng đến nay mới có tín hiệu chuẩn bị gia nhập thị trường Malaysia. Xe sở hữu thiết kế vuông vức, lưới tản nhiệt spindle cỡ lớn đặc trưng cùng hệ thống đèn LED sắc sảo, mang phong cách sang trọng nhưng vẫn đậm chất SUV địa hình.

Không giống Land Cruiser thiên về tính thực dụng, LX được Lexus nâng cấp mạnh về vật liệu nội thất, công nghệ tiện nghi và khả năng cách âm. Một số phiên bản quốc tế còn có cấu hình 4 chỗ thương gia với ghế thương gia phía sau.

Bên trong, nội thất sang trọng hơn với bảng điều khiển trung tâm rộng, thiết kế bảng táp-lô uốn cong và hệ thống thông tin giải trí dựa trên màn hình cảm ứng mới nhất của Lexus với màn hình 12,3 inch. Hệ thống này thay thế giao diện Remote Touch bị chỉ trích nhiều của mẫu xe cũ (cũng được bán tại Malaysia ).

Điều khá lạ là, LX lại được trang bị thêm một màn hình cảm ứng 7 inch thứ hai nằm giữa các cửa gió trung tâm, dùng để điều khiển điều hòa, cài đặt khung gầm và hệ thống Multi-Terrain Select của Land Cruiser với các chế độ off-road chuyên dụng. Bạn cũng sẽ có được hệ thống âm thanh Mark Levinson 25 loa, nhiều loa nhất trong tất cả các mẫu Lexus.

Giống như Land Cruiser, LX được xây dựng trên khung gầm dạng thang của nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA), có tên gọi là GA-F. So với mẫu xe trước đó, khung gầm này đã được cải tiến toàn diện, mang lại độ cứng tăng 20%, giảm trọng lượng đáng kể 200 kg, phân bổ trọng lượng tốt hơn và hiệu suất vận hành trên đường và off-road được cải thiện.

Có thể dùng động cơ V6 Hybrid mạnh gần 800 Nm

Tại nhiều thị trường quốc tế, Lexus LX 700h sử dụng động cơ V6 3.5L twin-turbo kết hợp hệ truyền động Hybrid, cho công suất lớn cùng mô-men xoắn lên tới khoảng 790 Nm. Ngoài ra còn có biến thể LX 600 dùng máy xăng twin-turbo V6 truyền thống.

Toàn bộ các phiên bản đều đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 10 cấp. Những bản off-road cao cấp còn sở hữu ba khóa vi sai, tăng khả năng vận hành địa hình khắc nghiệt.

Trên toàn cầu, LX có hai lựa chọn động cơ xăng và Hybrid. Phiên bản LX600 được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 3.5 lít V35A-FTS của Lexus với công suất 415 PS/650 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, trong khi LX700h kết hợp cấu hình này với một động cơ điện, cho tổng công suất 464 PS và mô-men xoắn 790 Nm.

Lexus Malaysia hiện chưa công bố cấu hình chính thức, tuy nhiên giới truyền thông nước này dự đoán hãng sẽ ưu tiên biến thể Hybrid nhằm bắt kịp xu hướng điện hóa trong phân khúc SUV siêu sang.

Giá bán có thể cao hơn 1 triệu RM

Mức giá là điểm gây chú ý lớn nhất của mẫu SUV này. Thế hệ LX trước đây từng được bán tại Malaysia với giá khoảng 1,2 triệu RM trong giai đoạn dịch bệnh. Với việc xe mới sở hữu công nghệ Hybrid cùng nhiều nâng cấp hiện đại, giá bán của LX 2026 được cho là sẽ tiếp tục neo ở mức hơn 1 triệu RM (khoảng 6,6 tỷ đồng).

Nếu chính thức mở bán, Lexus sẽ bổ sung thêm một mẫu SUV đầu bảng vào dải sản phẩm Malaysia, bên cạnh các dòng RX và GX đã ra mắt trước đó.