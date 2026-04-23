Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức hành trình “Biểu tượng vượt thời”

Trong không gian giao hòa giữa thiên nhiên nhiệt đới và những cung đường duy mỹ của đảo Ngọc (Phú Quốc), Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu hành trình trải nghiệm “Biểu tượng vượt thời” – chuyến đi dành riêng cho giới báo chí và các khách hàng thân thiết, tôn vinh 140 năm tinh thần đổi mới không ngừng của hãng xe "Ngôi sao ba cánh", nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hiện diện trên từng chiếc xe.

Không chỉ là một hành trình lái thử, “Biểu tượng vượt thời” được thiết kế như một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, để mỗi cung đường trở thành lời kể về di sản, công nghệ và tầm nhìn mà Mercedes-Benz đã bền bỉ theo đuổi suốt hơn một thế kỷ.

Thông qua sự kiện, Mercedes-Benz nhấn mạnh hành trình 140 năm đổi mới kể từ khi chiếc xe đầu tiên do Carl Benz phát minh năm 1886. 140 năm qua, thương hiệu không chỉ định hình ngành công nghiệp ô tô, mà còn liên tục thiết lập những chuẩn mực mới về an toàn, tiện nghi, thiết kế và công nghệ.

Hành trình “Biểu tượng vượt thời” là cách Mercedes‑Benz kể lại câu chuyện ấy – không bằng những con số hay cột mốc lịch sử khô cứng, mà bằng trải nghiệm thực tế, tái hiện tinh thần lâu đời của hãng xe theo cách trực quan nhất: Đặt người lái vào trung tâm của hành trình, để mỗi trải nghiệm sau vô lăng trở thành câu trả lời cho câu hỏi vì sao Mercedes-Benz luôn được gọi là “The Iconic Luxury”.

3 dòng xe chủ đạo được Mercedes-Benz Việt Nam lựa chọn đồng hành cùng các khách mời là C-Class, E-Class và GLC. Đây đều là các mẫu xe đang được lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam.

Trong đó, trung tâm của hành trình là E-Class thế hệ mới – dòng sedan nổi bật của hãng xe Đức trong phân khúc hạng sang nhiều năm. Phiên bản mới không phá vỡ bản sắc đã làm nên tên tuổi E-Class, mà nâng tầm trải nghiệm bằng ngôn ngữ thiết kế tinh giản hơn và công nghệ tập trung tối đa cho người lái.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm tên gọi E-Class, kể từ khi Mercedes-Benz giới thiệu W123 vào năm 1976 – mẫu xe đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, chất lượng và đẳng cấp bền vững. Trải qua nửa thế kỷ, E-Class vẫn giữ vai trò đặc biệt: Chiếc sedan thể hiện rõ nhất triết lý lâu đời của Mercedes-Benz.

Trên những cung đường yên tĩnh của Phú Quốc, thế hệ E-Class mới xuất hiện trong hành trình “Biểu tượng vượt thời” không tìm cách gây ấn tượng bằng sự phô trương. Thay vào đó, xe chinh phục người lái bằng cảm giác lái mượt mà, tĩnh lặng, không gian nội thất đề cao sự thoải mái và một chất “sang” rất Mercedes-Benz – tinh tế, chừng mực và sâu sắc.

Trong khi đó, dòng C-Class bộc lộ trọn vẹn DNA thể thao và sự trẻ trung đặc trưng của thương hiệu. Chiếc sedan này mang đến tư thế lái thấp, phản hồi vô lăng chính xác cùng tỷ lệ thiết kế gọn gàng, phù hợp với nhóm khách hàng mới tiếp cận thế giới Mercedes-Benz.

Ở phân khúc gầm cao, dòng SUV ăn khách GLC chứng minh được sự êm ái, vững vàng và khả năng thích nghi cao. Trên các điều kiện địa hình đa dạng của Phú Quốc, từ đường ven biển đến đường xuyên rừng, GLC thể hiện rõ lợi thế của một chiếc xe gầm cao hạng sang cân bằng giữa sự tiện dụng và đẳng cấp.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của mẫu SUV thuần điện G 580 tại Thị trấn Hoàng Hôn. Giữ nguyên dáng hình vuông vức đã trở thành biểu tượng toàn cầu, phiên bản thuần điện của G-Class mở ra một chương mới cho một trong những dòng xe huyền thoại nhất lịch sử ô tô.

Trong suốt nhiều thập kỷ, G-Class gần như không thay đổi ngôn ngữ thiết kế tổng thể – điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp. Việc điện hóa một biểu tượng như vậy đòi hỏi không chỉ công nghệ, mà cả sự tôn trọng tuyệt đối đối với di sản. G 580 chính là minh chứng rằng tương lai của Mercedes-Benz sẽ không xóa bỏ quá khứ, mà nâng tầm những giá trị đã làm nên biểu tượng.

Ngoài ra, trong khuổn khổ hành trình, Mercedes-Benz Việt Nam cũng chính thức giới thiệu hệ thống tiện ích số Digital Extras cho phép chủ nhân tùy biến và quản lý xe thông minh với hàng loạt tính năng như: Sử dụng chìa khóa kỹ thuật số, theo dõi trạng thái và xác định vị trí xe, khóa/mở cửa, thao tác đóng/mở kính và cửa sổ trời từ xa, quản lý bảo dưỡng và thiết lập giám sát xe trong bán kính nhất định, liên lạc với Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Mercedes-Benz Việt Nam bằng giọng nói, gọi cấp cứu khẩn cấp (SOS) tự động.

Nền tảng mở này cho phép người dùng kích hoạt, nâng cấp và cá nhân hóa hàng loạt tính năng theo nhu cầu.