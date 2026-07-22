Mitsubishi Motors Việt Nam tổ chức thành công giải chạy năm thứ ba liên tiếp

Vào ngày 18-19/7, giải chạy Mitsubishi Motors Việt Nam Nha Trang City Trail 2026 đã diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, sự kiện này đã thu hút tới hơn 2.000 thành viên tham dự. Trong đó, ông Yanagawa Tomoki - Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam - cũng tham gia cự ly 5km.

Tại lễ khai mạc giải chạy, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam chia sẻ: “Là nhà tài trợ chính, chúng tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa mối gắn kết với cộng đồng, cùng nhau truyền cảm hứng về lối sống đầy phiêu lưu và năng động”.

Giải Mitsubishi Motors Việt Nam Nha Trang City Trail 2026

Giải năm nay diễn ra trên nhiều địa hình đặc trưng, kết hợp giữa đường nhựa ven biển, đường mòn và đồi núi, đưa người chạy đi qua các địa danh nổi tiếng như Đèo Lương Sơn, chùa Đa Bảo... Ở các cự ly 21km và 35km, vận động viên sẽ chinh phục 3 đỉnh Núi Cô Tiên, mở ra góc nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang, tạo nên dấu ấn riêng có tại mùa giải năm nay.

Giải chạy năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành cùng chuỗi City Trail Series, tiếp nối thành công từ các giải trước đó gồm Củ Chi City Trail 2024 và Tam Đảo City Trail 2025.