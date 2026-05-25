  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mitsubishi tặng ô tô và nhiều cụm động cơ, hộp số cho trường đại học

Thứ Hai, 06:55, 25/05/2026
VOV.VN - Trong đầu năm 2026, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua chương trình trao tặng 12 mẫu xe cùng nhiều cụm động cơ, hộp số cho 15 trường đại học trên toàn quốc. 

Năm 2026 cũng ghi nhận quy mô tài trợ lớn nhất với mẫu xe Xpander và Destinator hoàn toàn mới, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về doanh số - được đưa vào phục vụ đào tạo.

Chương trình đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 sinh viên được tiếp cận và thực hành trên các dòng xe hiện đại, góp phần tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy. 

Bên cạnh hoạt động tài trợ thiết bị, MMV mở ra cơ hội để sinh viên kiến tập và thực tập tại hệ thống xưởng dịch vụ của Nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc, nơi các kỹ sư tương lai có thể rèn luyện tay nghề, tiếp cận môi trường vận hành thực tế của ngành ô tô hiện nay.

Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của MMV trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Hệ thống trường được trao tặng trải dài từ Bắc đến Nam, bao gồm các cơ sở đào tạo thế mạnh về chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ và cơ khí: Đại học Điện lực; Đại học Sao Đỏ; Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Đại học Quy Nhơn; Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Đại học Bách khoa TP.HCM; Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM; Đại học Công Nghệ TP.HCM – HUTECH; Đại học Văn Lang; Đại học Bình Dương; Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Đại học Cần Thơ; Đại học Kiên Giang.

PV/VOV.VN
Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành với giải chạy Nha Trang City Trail 2026
VOV.VN - Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tự hào là nhà tài trợ chính thức của giải chạy Nha Trang City Trail, diễn ra vào ngày 18 và 19/7/2026 tại thành phố biển Nha Trang.

Những mẫu xe MPV bán chạy nhất tháng 3/2026: Mitsubishi Xpander bị "soán ngôi"
VOV.VN - Với doanh số lên tới hơn 6.700 xe và 2.500 xe, VinFast Limo Green, VF MPV 7 đã trở thành những mẫu xe MPV bán chạy nhất thị trường Việt tháng 3/2025. Trong khi đó, mẫu Mitsubishi Xpander phải tụt xuống vị trí số 3 trong bảng xếp hạng Top xe MPV bán chạy nhất tháng 3/2026 với doanh số hơn 1.700 xe.

So sánh Mitsubishi Xpander AT Premium và Hyundai Stargazer cao cấp 2026
VOV.VN - Dưới đây là những so sánh về thống số kỹ thuật, trang bị và vận hành của hai mẫu MPV tầm giá 600 triệu đồng tại thị trường Việt Nam - Mitsubishi Xpander AT Premium VS Hyundai Stargazer cao cấp 2026.

Khám phá Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa ra mắt, giá 760 triệu đồng
VOV.VN - Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa được ra mắt tại Thái Lan với loạt nâng cấp đáng chú ý như bổ sung hệ thống ADAS, tăng số lượng túi khí lên 6 và tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid với mô-tơ điện mạnh 116 PS.

Top xe MPV tháng 11/2025: Mitsubishi Xpander bị "soán ngôi" bởi mẫu xe Việt
VOV.VN - Với sự xuất hiện của mẫu xe điện đến từ thương hiệu Việt - VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander không duy trì được ví trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 10 xe MPV bán chạy nhất thị trường hàng tháng. Cụ thể, trong tháng 11/2025, VinFast Limo Green bán ra tới 9.642 xe, trong khi Xpander chỉ bán ra 2.234 xe...

