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"Huyền thoại" Mitsubishi Pajero tái sinh: Khung gầm thang, sẵn sàng đấu Land Cruiser

Thứ Năm, 06:00, 06/08/2026
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VOV.VN - Hãng xe Nhật Bản vừa tung thêm hình ảnh “nhá hàng” về Mitsubishi Pajero thế hệ mới, lần này tập trung vào bộ khung gầm dạng thang (ladder-frame), qua đó khẳng định mẫu SUV huyền thoại sẽ trở lại với cấu trúc thân trên khung truyền thống.

Khung gầm dạng thang xác nhận Mitsubishi Pajero trở lại đúng chất SUV địa hình

Sau hàng loạt hình ảnh hé lộ về cụm đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số và thiết kế ngoại thất, Mitsubishi tiếp tục công bố teaser mới nhất, lần đầu tiên cho thấy bộ khung gầm của Pajero thế hệ mới.

Hình ảnh này xác nhận mẫu SUV sẽ sử dụng nền tảng body-on-frame (khung gầm dạng thang), thay vì kết cấu unibody như thế hệ Pajero trước khi bị khai tử. Đây là lựa chọn nhằm đưa Pajero trở lại đúng với bản chất của một mẫu SUV địa hình thực thụ.

huyen thoai mitsubishi pajero tai sinh khung gam thang, san sang dau land cruiser hinh anh 1
Mitsubishi Pajero mới vẫn là ẩn số mà nhiều người yêu xe muốn biết.

Theo Mitsubishi, Pajero mới được phát triển trên nền tảng chia sẻ với mẫu bán tải Triton nhưng đã được tinh chỉnh riêng về kết cấu thân xe, hệ thống treo trước và sau cũng như khoang nội thất. Hãng khẳng định mẫu SUV sẽ mang đến khả năng off-road vượt trội đồng thời vẫn đảm bảo sự êm ái và thoải mái khi vận hành trên đường trường. 

Những hình ảnh hé lộ trước đó cũng cho thấy Pajero sở hữu phong cách vuông vức, khỏe khoắn với các vòm bánh xe cơ bắp, tạo nên diện mạo gợi nhớ đến các thế hệ huyền thoại từng nhiều lần chinh phục giải đua Dakar.

huyen thoai mitsubishi pajero tai sinh khung gam thang, san sang dau land cruiser hinh anh 2

Chia sẻ nền tảng với Triton, hướng tới cạnh tranh Toyota Land Cruiser

Pajero mới sẽ trở thành mẫu SUV đầu bảng của Mitsubishi, định vị cao hơn Outlander và cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol cũng như nhiều mẫu SUV địa hình cỡ lớn khác. Ở một số thị trường, mẫu xe sẽ tiếp tục sử dụng tên gọi Montero.

Theo các thông tin trước đây, phiên bản tiêu chuẩn nhiều khả năng sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp kép của Triton với công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Ngoài ra, Mitsubishi cũng đang nghiên cứu các phiên bản Hybrid tự sạc và Plug-in Hybrid nhằm đáp ứng chiến lược điện hóa trong những năm tới.

huyen thoai mitsubishi pajero tai sinh khung gam thang, san sang dau land cruiser hinh anh 3

Bên trong khoang lái, hãng đã xác nhận sự trở lại của cụm “Multi Meter” nổi tiếng trên Pajero đời cũ dưới dạng màn hình kỹ thuật số, hiển thị các thông tin như độ cao, hướng la bàn, nhiệt độ môi trường, góc nghiêng thân xe và phân bổ mô-men xoắn theo thời gian thực. Đây được xem là chi tiết mang tính biểu tượng nhằm gợi nhớ di sản của dòng SUV đã từng thống trị Dakar Rally.

Ra mắt vào mùa thu năm 2026, đánh dấu sự hồi sinh của một huyền thoại

Mitsubishi dự kiến chính thức trình làng Pajero hoàn toàn mới vào mùa thu năm 2026. Trước đó, hãng đã tổ chức một buổi xem trước dành riêng cho những khách hàng trung thành tại Nhật Bản, nơi nguyên mẫu gần như hoàn chỉnh của mẫu SUV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về thiết kế cũng như chất lượng nội thất. 

huyen thoai mitsubishi pajero tai sinh khung gam thang, san sang dau land cruiser hinh anh 4

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1982, Pajero đã bán hơn 3,25 triệu xe tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giành tới 12 chức vô địch Dakar Rally. Việc hồi sinh mẫu xe này không chỉ giúp Mitsubishi lấy lại vị thế trong phân khúc SUV địa hình cỡ lớn mà còn đánh dấu sự trở lại của một trong những biểu tượng off-road nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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