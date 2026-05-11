Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt, giá từ 605 triệu đồng

Ngày 11/5, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Mitsubishi Xforce 2026 - mẫu SUV cỡ B được nhiều người Việt lựa chọn trong thời gian qua. Trong lần ra mắt này, Xforce được tinh gọn còn 3 phiên bản với sự xuất hiện của phiên bản Luxury hoàn toàn mới và bỏ hai bản giữa Exceed, Premium. Các phiên bản GLX và Ultimate được nâng cấp trang bị.

Về thiết kê, Mitsubishi Xforce 2026 không có quá nhiều thay đổi ở thiết kế bên ngoài. Xe vẫn mang đậm dấu ấn ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với lưới tản nhiệt hình khối nổi bật đầu xe. Hệ thống đèn LED T-Shape đặc trưng đồng bộ từ trước ra sau mang lại hiệu ứng thị giác, tăng cường khả năng chiếu sáng và nhận diện từ xa. Đi cùng là bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch. Ở thế hệ 2026, bản GLX có thêm đèn sương mù LED và đèn pha cũng như đèn hậu được nâng cấp lên dạng LED, âm thanh 6 loa và cảm biến lùi.

Về nội thất, Mitsubishi Xforce 2026 sở hữu không gian nội thất rộng rãi với ghế lái chỉnh điện - một tính năng nâng cấp hoàn toàn mới trên cả phiên bản Luxury và Ultimate.

Khu vực trung tâm có thiết kế trải rộng theo phương ngang Horizontal Axis, nổi bật với màn hình giải trí kích thước lớn 12,3 inch kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch trực quan và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium.

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng tích hợp công nghệ lọc không khí Nanoe-X, chế độ làm lạnh nhanh Max cool phù hợp với thời tiết nắng nóng mùa hè.

Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây, hệ thống cổng sạc, cửa gió điều hòa phía sau, các ngăn chứa đồ thông minh, khoang hành lý rộng rãi và cốp chỉnh điện với chức năng đóng/ mở cốp rảnh tay.

Về vận hành, Xforce 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và có mức tiêu thụ chỉ từ 5,5 lít/100km (trên đường ngoài đô thị).

Đi cùng là 4 chế độ lái: Đường tiêu chuẩn, đường ướt, đường sỏi và đường bùn lầy cho phép người lái tùy chọn theo điều kiện đường thực tế.

Xe cùng được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC đặc trưng của Mitsubishi Motors mang đến sự tự tin cho người lái trong mỗi hành trình và trên các cung đường đa dạng. Ở phiên bản cao cấp nhất - Ultimate xe được trang bị thêm camera 360 độ.

Với thế hệ 2026, Mitsubishi Xforce có giá bán lần lượt là 605 triệu đồng (bản GLX), 665 triệu đồng (Luxuy) và 720 triệu đồng (Ultimate); tuy nhiên, khách hàng mua xe trong tháng 5/2026 sẽ được ưu đãi tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 triệu đồng (bản GLX), 47 triệu đồng (Luxuy) và 55 triệu đồng (Ultimate).

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng B như: Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Kia Seltos (579-699 triệu đồng)...