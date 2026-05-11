Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt, giá từ 605 triệu đồng

Thứ Hai, 11:15, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/5, hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu Mitsubishi Xforce. Ở thế hệ 2026, Mitsubishi Xforce chỉ còn 3 phiên bản Luxury, GLX tiêu chuẩn và Ultimate cao cấp.

Ngày 11/5, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Mitsubishi Xforce 2026 - mẫu SUV cỡ B được nhiều người Việt lựa chọn trong thời gian qua. Trong lần ra mắt này, Xforce được tinh gọn còn 3 phiên bản với sự xuất hiện của phiên bản Luxury hoàn toàn mới và bỏ hai bản giữa Exceed, Premium. Các phiên bản GLX và Ultimate được nâng cấp trang bị.

Về thiết kê, Mitsubishi Xforce 2026 không có quá nhiều thay đổi ở thiết kế bên ngoài. Xe vẫn mang đậm dấu ấn ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với lưới tản nhiệt hình khối nổi bật đầu xe. Hệ thống đèn LED T-Shape đặc trưng đồng bộ từ trước ra sau mang lại hiệu ứng thị giác, tăng cường khả năng chiếu sáng và nhận diện từ xa. Đi cùng là bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch. Ở thế hệ 2026, bản GLX có thêm đèn sương mù LED và đèn pha cũng như đèn hậu được nâng cấp lên dạng LED, âm thanh 6 loa và cảm biến lùi.

Về nội thất, Mitsubishi Xforce 2026 sở hữu không gian nội thất rộng rãi với ghế lái chỉnh điện - một tính năng nâng cấp hoàn toàn mới trên cả phiên bản Luxury và Ultimate.

Khu vực trung tâm có thiết kế trải rộng theo phương ngang Horizontal Axis, nổi bật với màn hình giải trí kích thước lớn 12,3 inch kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch trực quan và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium.

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng tích hợp công nghệ lọc không khí Nanoe-X, chế độ làm lạnh nhanh Max cool phù hợp với thời tiết nắng nóng mùa hè.

Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây, hệ thống cổng sạc, cửa gió điều hòa phía sau, các ngăn chứa đồ thông minh, khoang hành lý rộng rãi và cốp chỉnh điện với chức năng đóng/ mở cốp rảnh tay. 

Về vận hành, Xforce 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và có mức tiêu thụ chỉ từ 5,5 lít/100km (trên đường ngoài đô thị). 

Đi cùng là 4 chế độ lái: Đường tiêu chuẩn, đường ướt, đường sỏi và đường bùn lầy cho phép người lái tùy chọn theo điều kiện đường thực tế.

Xe cùng được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC đặc trưng của Mitsubishi Motors mang đến sự tự tin cho người lái trong mỗi hành trình và trên các cung đường đa dạng. Ở phiên bản cao cấp nhất - Ultimate xe được trang bị thêm camera 360 độ.

Với thế hệ 2026, Mitsubishi Xforce có giá bán lần lượt là 605 triệu đồng (bản GLX), 665 triệu đồng (Luxuy) và 720 triệu đồng (Ultimate); tuy nhiên, khách hàng mua xe trong tháng 5/2026 sẽ được ưu đãi tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 triệu đồng (bản GLX), 47 triệu đồng (Luxuy) và 55 triệu đồng (Ultimate).

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng B như: Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Kia Seltos (579-699 triệu đồng)...

Bảo Linh/VOV.VN
Những mẫu xe MPV bán chạy nhất tháng 3/2026: Mitsubishi Xpander bị "soán ngôi"
VOV.VN - Với doanh số lên tới hơn 6.700 xe và 2.500 xe, VinFast Limo Green, VF MPV 7 đã trở thành những mẫu xe MPV bán chạy nhất thị trường Việt tháng 3/2025. Trong khi đó, mẫu Mitsubishi Xpander phải tụt xuống vị trí số 3 trong bảng xếp hạng Top xe MPV bán chạy nhất tháng 3/2026 với doanh số hơn 1.700 xe.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

