Điện Kremlin: Eo biển Hormuz vẫn mở cho Nga

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hiện có gần 2.000 tàu đang bị mắc kẹt trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một số tàu có liên hệ với Iran, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan vẫn có thể đi qua eo biển này.

Một tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng Iran và Nga đã thảo luận về tình hình eo biển trong một cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên “đã trao đổi quan điểm về tiến triển các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz”.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời một quan chức công bố sáng 2/4 cho biết, Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một nghị định thư nhằm “giám sát hoạt động quá cảnh” qua eo biển Hormuz. Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế và pháp lý của Iran, khẳng định lưu lượng tàu chở dầu đi qua tuyến vận tải chiến lược này “cần được giám sát và điều phối” bởi hai quốc gia.

“Tất nhiên, những yêu cầu này không nhằm hạn chế mà để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các tàu đi qua tuyến đường này", ông Gharibabadi cho hay.

Eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu đã gần như bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.