  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Điện Kremlin: Eo biển Hormuz vẫn mở cho Nga

Thứ Sáu, 06:34, 03/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh eo biển Hormuz trên thực tế đang bị hạn chế đối với phần lớn tàu thuyền, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 2/4 khẳng định tuyến đường huyết mạch này “vẫn mở cho chúng tôi”.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hiện có gần 2.000 tàu đang bị mắc kẹt trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một số tàu có liên hệ với Iran, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan vẫn có thể đi qua eo biển này.

Một tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng Iran và Nga đã thảo luận về tình hình eo biển trong một cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên “đã trao đổi quan điểm về tiến triển các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz”.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời một quan chức công bố sáng 2/4 cho biết, Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một nghị định thư nhằm “giám sát hoạt động quá cảnh” qua eo biển Hormuz. Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế và pháp lý của Iran, khẳng định lưu lượng tàu chở dầu đi qua tuyến vận tải chiến lược này “cần được giám sát và điều phối” bởi hai quốc gia.

“Tất nhiên, những yêu cầu này không nhằm hạn chế mà để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các tàu đi qua tuyến đường này", ông Gharibabadi cho hay.

Eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu đã gần như bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: cuộc chiến Iran tình hình Iran xung đột Mỹ Israel Iran Tổng thống Trump đàm phán Mỹ Iran Chiến sự Iran leo thang eo biển Hormuz Nga và Iran
Iran và Oman xây dựng cơ chế giám sát việc lưu thông qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một nghị định thư nhằm “giám sát hoạt động quá cảnh” qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời một quan chức công bố sáng 2/4.

Anh và 35 quốc gia sẽ bàn giải pháp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
VOV.VN - Chính phủ Anh hôm 1/4 thông báo sẽ tổ chức hội nghị quốc tế với khoảng 35 quốc gia để thảo luận các biện pháp khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, vốn bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng Trung Đông.

Iran đang triển khai các thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã và đang tích cực làm việc với Iran và các bên liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên khi lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

