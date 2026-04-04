Triển lãm quốc tế Motovesna 2026 - khởi động mùa mô-tô mới tại Nga

Thứ Bảy, 06:24, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, tại Moscow (Nga), Triển lãm quốc tế Mô-tô mùa xuân 2026 (Motovesna 2026) đã chính thức diễn ra, đánh dấu thời điểm khởi động mùa mô-tô mới tại Nga.

  

Sự kiện quy tụ hơn 500 đơn vị tham gia, bao gồm các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị, trung tâm đào tạo và các tổ chức trong lĩnh vực giao thông - vận tải và công nghiệp mô tô.

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Triển lãm Motovesna đã thực sự trở thành không gian để các doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới và thúc đẩy việc kết nối thị trường. Sự kiện đồng thời mang đến cho người dân thủ đô những trải nghiệm đa dạng, qua đó phản ánh xu hướng mở rộng của thị trường phương tiện cá nhân tại Nga.

Triển lãm mang đến cho người dân Moscow những trải nghiệm đa dạng về xe mô-tô

Triển lãm trưng bày đa dạng các sản phẩm từ mô tô, xe địa hình, xe tay ga đến trang bị bảo hộ, linh kiện và các sản phẩm liên quan. Điểm nhấn đáng chú ý là khu vực “Triển lãm độ xe” lần thứ 19 tại Moscow, nơi các nhà độ xe hàng đầu Nga và khu vực giới thiệu những mẫu xe độc bản, phản ánh xu hướng sáng tạo và cá nhân hóa trong ngành công nghiệp mô-tô. Không gian ngoài trời của sự kiện được thiết kế như một trung tâm trải nghiệm, với các hoạt động đua xe, biểu diễn kỹ thuật và lái thử xe.

Hướng dẫn sơ cứu người bị nạn tại gian trưng bày của Công ty vận tải công cộng Moskva

Ông Nikolai Asaul – Tổng Giám đốc Công ty vận tải công cộng Moskva cho biết: “Đối với chúng tôi, Triển lãm này là một cơ hội nữa để nhắc nhở, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc giao thông, sự cần thiết phải tuân thủ tốc độ và sử dụng đúng trang bị bảo hộ. Năm trước, triển lãm đã thu hút hơn 90.000 khách tham quan. Năm nay, số lượng người tham gia vẫn tiếp tục tăng và có thể còn cao hơn năm trước”.

Điểm nhấn đáng chú ý là khu vực “Triển lãm độ xe” lần thứ 19 tại Moscow, nơi các nhà độ xe hàng đầu Nga và khu vực giới thiệu những mẫu xe độc bản, phản ánh xu hướng sáng tạo và cá nhân hóa trong ngành công nghiệp mô-tô.

Trong bối cảnh các đô thị lớn như Moscow đang tìm kiếm giải pháp giảm tải hạ tầng và tăng tính linh hoạt trong di chuyển, sự phát triển của phương tiện hai bánh và các hình thức giao thông cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý, quy hoạch và an toàn, đòi hỏi sự cân bằng giữa phát triển thị trường và đảm bảo trật tự giao thông đô thị.

Ngắm những mẫu xe độc đáo tại Triển lãm quốc tế Motovesna 2026

VOV.VN - Triển lãm quốc tế Mô-tô mùa xuân 2026 (Motovesna 2026) diễn ra trong 4 ngày (2-5/4/2026) tại thủ đô Moscow quy tụ hơn 500 đơn vị tham gia, bao gồm các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị, trung tâm đào tạo và các tổ chức trong lĩnh vực giao thông - vận tải và công nghiệp mô tô trên toàn nước Nga.

Thu Hà-Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Triển lãm quốc tế Mô-tô mùa xuân 2026 Triển lãm quốc tế Motovesna 2026 Triển lãm Motovesna 2026 Motovesna triển lãm mô-tô xe mô-tô nga
Huyền thoại Honda CB400 Super Four E-Clutch Concept trở lại

Huyền thoại Honda CB400 Super Four E-Clutch Concept trở lại

VOV.VN - Honda chính thức giới thiệu mẫu Honda CB400 Super Four E-Clutch Concept tại Tokyo Motorcycle Show 2026 (Nhật Bản), đánh dấu sự trở lại của dòng xe huyền thoại với động cơ mới và công nghệ ly hợp điện tử tiên tiến.

Siêu xe đạp Bugatti Factor One ra mắt, giá ngang ô tô phổ thông

Siêu xe đạp Bugatti Factor One ra mắt, giá ngang ô tô phổ thông

VOV.VN - Bugatti vừa hợp tác cùng Factor tạo ra mẫu xe đạp hiệu suất cao Bugatti Factor One, mang DNA siêu xe với thiết kế khí động học cực đoan, vật liệu carbon siêu nhẹ và mức giá ngang một chiếc ô tô phổ thông.

Triumph Daytona 660 2026 ra mắt bản nâng cấp với phuộc Showa và Quickshifter

Triumph Daytona 660 2026 ra mắt bản nâng cấp với phuộc Showa và Quickshifter

VOV.VN - Phiên bản 2026 của Triumph Daytona 660 được nâng cấp đáng chú ý với phuộc trước Showa có thể điều chỉnh và Quickshifter 2 chiều tiêu chuẩn, giúp tăng trải nghiệm lái thể thao và khả năng kiểm soát.

