Ngắm Hyundai Ioniq V 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc

Thứ Tư, 06:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hyundai chính thức trình làng Hyundai Ioniq V tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc), mẫu sedan thuần điện phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc với thiết kế mới, công nghệ hiện đại và vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạnh mẽ của hãng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hyundai Ioniq V - Sedan điện “đo ni đóng giày” cho Trung Quốc

Tại Beijing Auto Show 2026 - Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc), Hyundai đã chính thức giới thiệu mẫu sedan điện hoàn toàn mới mang tên Hyundai Ioniq V. Đây là sản phẩm thuộc dòng Ioniq nhưng được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hãng trong việc thích nghi với nhu cầu địa phương.

Ioniq V gần như là phiên bản thương mại hóa nhanh chóng từ concept Venus từng ra mắt trước đó không lâu. Xe mang kiểu dáng sedan lai coupe với phần mui vuốt thấp, tối ưu khí động học và hướng tới phong cách trẻ trung, hiện đại. Ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai cũng được áp dụng trên mẫu xe này, thay thế dần phong cách đèn pixel quen thuộc trên các dòng Ioniq trước đây.

Hyundai cho biết họ sẽ ra mắt 20 mẫu xe mới tại Trung Quốc trong vòng 5 năm tới, bao gồm xe điện chạy bằng pin và xe điện có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động, với mục tiêu doanh số hàng năm là 500.000 xe. Ioniq V là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, và nó đánh dấu sự ra mắt của hướng thiết kế mới mà Hyundai gọi là Origin. 

Công nghệ hiện đại, phạm vi hoạt động ấn tượng

Không gian nội thất của Ioniq V tập trung vào trải nghiệm công nghệ với màn hình trung tâm cỡ lớn độ phân giải cao, tích hợp nhiều tính năng giải trí và điều khiển thông minh, kết hợp cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) chiếu trực tiếp thông tin vào tầm nhìn của người lái. Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa với Dolby Atmos và đèn chiếu sáng nội thất.

Về khả năng vận hành, Hyundai cho biết mẫu sedan điện này có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 600 km theo chuẩn CLTC, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển tại thị trường Trung Quốc. Dù chưa công bố đầy đủ thông số sức mạnh, hãng nhấn mạnh Ioniq V được tối ưu cho sự êm ái, ổn định và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Xe có chiều dài 4.900 mm (192,9 inch), chiều rộng 1.890 mm (74,4 inch) và chiều dài cơ sở 2.900 mm (114,2 inch). Điều đó sẽ mang lại cho hành khách nhiều không gian để duỗi chân, và khiến người lái hài lòng với bộ cảm biến và camera hỗ trợ đỗ xe đầy đủ.

Bước đi chiến lược trong tham vọng chinh phục thị trường Trung Quốc

Sự xuất hiện của Ioniq V không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược “In China, For China, To Global” của Hyundai. Hãng đặt mục tiêu phát triển các mẫu xe phù hợp với thị hiếu người dùng Trung Quốc, đồng thời tận dụng nền tảng này để mở rộng ra các thị trường khác trong tương lai.

Trong kế hoạch dài hạn, Hyundai dự kiến tung ra hàng loạt mẫu xe điện và hybrid tại Trung Quốc trong vài năm tới, hướng đến mục tiêu doanh số lớn vào năm 2030. Điều này cho thấy hãng đang quyết tâm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nội địa đang thống trị thị trường xe điện tại đây.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tin liên quan

Doanh số xe điện Trung Quốc lao dốc gần 20% vào quý I/2026
Lamborghini Miura SV phục chế trong 3 năm, tái hiện màu sơn nguyên bản độc đáo
Lamborghini Miura SV phục chế trong 3 năm, tái hiện màu sơn nguyên bản độc đáo

Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"
Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"

