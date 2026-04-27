Doanh số xe điện Trung Quốc lao dốc gần 20% vào quý I/2026

Thứ Hai, 07:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ, doanh số xe điện Trung Quốc bất ngờ ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong quý I/2026. Nguyên nhân đến từ việc cắt giảm ưu đãi, cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu nội địa suy yếu, buộc các hãng xe phải tìm hướng đi mới.

Doanh số giảm mạnh vì cắt ưu đãi và nhu cầu suy yếu

Theo dữ liệu được công bố, trong quý đầu năm, lượng đăng ký xe điện mới tại Trung Quốc trong quý I/2026 chỉ đạt khoảng 1,2 triệu xe, giảm gần 20% so với cùng kỳ trước đó, khiến một số nhà sản xuất đối mặt với nguy cơ dư thừa công suất.

Nguyên nhân chính đến từ việc chính phủ dừng hoặc giảm các chương trình ưu đãi thuế dành cho người mua xe điện. Trước đây, các khoản trợ giá này có thể chiếm tới một phần ba giá xe ở phân khúc phổ thông, giúp kích cầu mạnh mẽ. Khi ưu đãi biến mất, nhóm xe giá rẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến nhu cầu sụt giảm rõ rệt. 

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang bước vào giai đoạn bão hòa sau thời gian tăng trưởng nóng, khiến tốc độ tiêu thụ không còn duy trì như trước.

Các hãng xe chịu áp lực lớn, buộc phải đẩy mạnh xuất khẩu

Sự suy giảm nhu cầu nội địa khiến nhiều hãng xe Trung Quốc rơi vào tình trạng dư thừa công suất sản xuất. Một số thương hiệu lớn ghi nhận mức giảm đáng kể, trong đó BYD được cho là đã mất gần 40% doanh số trong giai đoạn này. Để bù đắp, các nhà sản xuất buộc phải đẩy mạnh xuất khẩu. BYD đã xuất khẩu hơn 300.000 xe trong quý đầu năm, tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi Geely cũng gần như tăng gấp đôi lượng xe xuất khẩu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng ở thị trường quốc tế vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm trong nước, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của các hãng xe vào thị trường nội địa.

Tất nhiên, không chỉ các thương hiệu Trung Quốc như BYD đang chịu ảnh hưởng. Việc bãi bỏ ưu đãi thuế đối với xe điện cũng đã làm giảm thị phần của Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz và Porsche, hiện chỉ còn 1,6%. Đây là mức thấp nhất từ ​​trước đến nay, với chỉ 19.200 xe điện mới từ các thương hiệu này được đăng ký từ tháng 1 đến tháng 3, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số xe điện của Volkswagen giảm hơn 72%, trong khi BMW giảm gần 65% và Mercedes-Benz giảm khoảng 14%.

Bên cạnh đó, các thương hiệu Đức hiện đang thắt chặt quan hệ với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nhằm ổn định doanh số. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
