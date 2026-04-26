Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"

Woven by Toyota là công ty con về công nghệ di động của Toyota, chuyên phát triển và quản lý phần mềm cho hệ thống vận hành xe, công nghệ lái xe tự động và an toàn của Toyota. Mới đây, Toyota Motor Corporation (gọi tắt là Toyota) và Woven by Toyota đã công bố loạt công nghệ mới nhằm tăng tốc đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khái niệm “Kakezan” tại Toyota Woven City.

Toyota Woven City hay Woven City là đô thị thử nghiệm được Toyota xây dựng tại Shizuoka, Nhật Bản, nơi các cư dân có thể thử nghiệm và phát triển các công nghệ như tự lái, robot, di chuyển cá nhân, nhà thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường thực tế. Vì thế, nó được ví như "phòng thí nghiệm sống" và được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2025.

“Kakezan”, trong tiếng Nhật có nghĩa là “phép nhân”. Trong ngữ cảnh hiện đại, nó được Woven by Toyota sử dụng như một triết lý kết hợp công nghệ AI, robot và di động thông minh để tạo ra các giải pháp tác động lớn cho xã hội.

AI Vision Engine và hệ thống ANZEN tích hợp hiện thực hóa Kakezan

Woven by Toyota đang triển khai các mô hình AI tiên tiến do hãng tự phát triển trên toàn Woven City nhằm hỗ trợ quá trình đồng sáng tạo sản phẩm và dịch vụ, với quan điểm rằng AI nên bổ trợ cho trực giác và năng lực con người thay vì thay thế.

Một ví dụ tiêu biểu là Woven City AI Vision Engine (“AI Vision Engine”) - mô hình nền tảng AI quy mô lớn giúp thành phố có khả năng “hiểu” và phản ứng với điều kiện thực tế theo thời gian thực. Bằng cách tổng hợp dữ liệu về hình ảnh, hành vi và môi trường từ nhiều nguồn như camera, hệ thống giao thông và dữ liệu người dùng, hệ thống có thể nhận diện xu hướng, phát hiện rủi ro tiềm ẩn và điều phối hành động giữa các hệ thống liên kết nhằm nâng cao an toàn. Mô hình này hiện nằm trong nhóm các Vision Language Model hàng đầu thế giới.

Công nghệ này đã được áp dụng trong nhiều tình huống thực tế. Tại Woven City, AI Vision Engine đang được thử nghiệm trong một dự án với UCC Japan Co., Ltd., một trong các Inventor của thành phố. Toyota và Woven by Toyota dự kiến sẽ mở rộng phạm vi triển khai ra ngoài Woven City trong tương lai.

Bên cạnh đó, hệ thống Woven City Integrated ANZEN System (“Hệ thống ANZEN tích hợp”) được xây dựng dựa trên AI Vision Engine, kết hợp với các công nghệ AI khác như Woven City Behavior AI và Woven City Drive Sync Assist. Behavior AI có nhiệm vụ phân tích và dự đoán hành vi con người, trong khi Drive Sync Assist cung cấp hỗ trợ lái xe dựa trên nhu cầu người lái và điều kiện xung quanh.

Bằng cách phân tích dữ liệu camera từ phương tiện và tín hiệu giao thông, hệ thống có thể hiểu chuyển động, dự đoán hành vi và cung cấp thông tin cho cả người đi bộ lẫn tài xế, góp phần đảm bảo an toàn trong và ngoài đường. Những công nghệ này cho phép con người, phương tiện và hạ tầng hoạt động như một hệ thống thống nhất, từ đó nâng cao mức độ an toàn tổng thể.

Ngoài ra, Toyota và Woven by Toyota cũng giới thiệu Woven City Infra Hub - một nền tảng dữ liệu tích hợp toàn thành phố, cùng Woven City Data Fabric - khung quản lý dữ liệu giúp tối ưu việc khai thác dữ liệu trong khi vẫn tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn cá nhân.

Inventor Garage chính thức vận hành như trung tâm phát triển mới

Nhằm thúc đẩy đổi mới từ các Inventor, Inventor Garage đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4. Đây là trung tâm hỗ trợ phát triển toàn diện, bao gồm không gian đồng sáng tạo để chế tạo nguyên mẫu, khu vực thử nghiệm để xác minh sản phẩm, cùng các khu lưu trú và sinh hoạt giúp Inventor tập trung nghiên cứu và tương tác với cư dân (gọi là “Weavers”). Toyota và Toyota Motor East Japan (TMEJ) cung cấp chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm kỹ sư xuyên suốt khu vực này.

Inventor Garage được đặt tại cơ sở dập cũ của nhà máy Higashi-Fuji thuộc TMEJ, nơi từng hỗ trợ sản xuất xe du lịch hơn 50 năm. Địa điểm này tiếp nối tinh thần “monozukuri” (nghệ thuật chế tạo) của nhà máy, đồng thời tượng trưng cho sự kết nối giữa truyền thống và đổi mới của Woven City.

Inventor Garage hoàn thiện vòng phát triển ba giai đoạn đặc trưng của Woven City:

Inventor Garage: phát triển nhanh và tạo nguyên mẫu sản phẩm, dịch vụ

phát triển nhanh và tạo nguyên mẫu sản phẩm, dịch vụ Inventor Field: kiểm chứng trong môi trường thử nghiệm kiểm soát

kiểm chứng trong môi trường thử nghiệm kiểm soát Khu dân cư giai đoạn 1: thử nghiệm thực tế trong môi trường sống, hiện có khoảng 100 cư dân

Chu trình này cho phép các sản phẩm và dịch vụ di chuyển từ ý tưởng đến thực tế trong khi vẫn đảm bảo an toàn và bảo mật ở mọi giai đoạn.

Bốn Inventor mới gia nhập Woven City

Bốn đơn vị mới gồm AI Robot Association (AIRoA), DAIICHIKOSHO CO., LTD., Joby Aviation, Inc. và Toyota Financial Services Corporation đã gia nhập Woven City với tư cách Inventor, nâng tổng số lên 24.

Chung kết chương trình tăng tốc Toyota Woven City Challenge (công bố tháng 8/2025) diễn ra vào ngày 23/4, với đội chiến thắng dự kiến cũng sẽ trở thành Inventor. Việc bổ sung các startup bên cạnh doanh nghiệp lớn đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng cộng đồng đổi mới của Woven City.

Chủ tịch Toyota Akio Toyoda tiếp tục đóng góp vào hệ sinh thái sáng tạo này với vai trò “Master Weaver”. Ông tham gia phát triển Akio Toyoda AI - mô hình AI phản ánh phong cách lãnh đạo và ra quyết định riêng, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI và tăng cường hợp tác trong toàn tập đoàn.

Toyota và Woven by Toyota sẽ tiếp tục thúc đẩy Kakezan cùng các Inventor và đối tác đa ngành để tăng tốc đổi mới, hướng tới tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội và các thế hệ tương lai.