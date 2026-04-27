Lamborghini Miura SV phục chế trong 3 năm, tái hiện màu sơn nguyên bản độc đáo

Hồi sinh biểu tượng Lamborghini Miura SV sau 3 năm phục chế công phu

Trong suốt 3 năm, bộ phận bảo tồn di sản Polo Storico của Lamborghini đã phục chế một chiếc Miura SV nguyên bản năm 1972, một trong những mẫu siêu xe cổ điển mang tính biểu tượng nhất của hãng xe Ý. Toàn bộ dự án được thực hiện với độ chính xác cao nhằm đưa chiếc xe trở về trạng thái gần nhất với nguyên bản khi xuất xưởng.

Chiếc xe hoàn thiện, được ra mắt vào cuối tuần qua tại sự kiện Anantara Concorso Roma ở Ý, cho thấy rằng sau nhiều thập kỷ, Miura vẫn đứng trong số những chiếc xe đẹp nhất từng được tạo ra.

Đáng chú ý, đội ngũ phục chế đã phải truy tìm và tái tạo lại màu sơn nguyên bản từ chính kho lưu trữ lịch sử của hãng. Đây là một màu sắc hiếm, gần như thất truyền, và việc tái hiện lại nó là một phần quan trọng trong quá trình khôi phục giá trị nguyên bản của chiếc xe.

Để khôi phục chiếc xe về hình dáng ban đầu, Lamborghini đã tháo rời toàn bộ và sơn lại bằng màu nâu đậm có tên gọi Luci del Bosco. Màu nâu thực sự phù hợp với xe hơi rất hiếm, nhưng màu này lại tôn lên hình dáng của Miura một cách đáng ngạc nhiên. Vẻ ngoài được hoàn thiện bởi bộ mâm xe nguyên bản mạ vàng, cùng với các tấm ốp sườn màu vàng đồng bộ.

Về phần nội thất, nó cũng được đội ngũ Polo Storico phục chế tỉ mỉ và giờ đây chủ yếu là tông màu nâu nhạt có tên gọi Senape.

Quá trình này không chỉ đơn thuần là sửa chữa mà còn bao gồm việc nghiên cứu tài liệu gốc, kiểm tra từng chi tiết và đảm bảo mọi thành phần đều đúng chuẩn theo thông số ban đầu. Khi hoàn thiện, màu sơn mang lại hiệu ứng thị giác độc đáo, vừa cổ điển vừa khác biệt, giúp chiếc xe nổi bật giữa những mẫu Miura thường thấy. Điều này càng làm tăng giá trị sưu tầm, bởi những chiếc xe có màu sắc nguyên bản hiếm luôn được giới chơi xe săn đón.

Giá trị lịch sử và vị thế của Miura SV trong làng siêu xe

Lamborghini Miura được sản xuất từ năm 1966 đến 1973 và được xem là một trong những siêu xe động cơ đặt giữa đầu tiên trên thế giới, đặt nền móng cho cấu trúc xe hiệu suất cao hiện đại. Riêng phiên bản SV là biến thể cao cấp nhất, sở hữu nhiều cải tiến về hiệu suất và thiết kế, đồng thời có số lượng sản xuất hạn chế, khiến nó trở thành món đồ sưu tầm cực kỳ giá trị.

Việc Lamborghini đầu tư thời gian và nguồn lực để phục chế một chiếc Miura SV không chỉ nhằm bảo tồn di sản mà còn khẳng định cam kết của hãng trong việc duy trì giá trị lịch sử của thương hiệu.