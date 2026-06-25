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Ngắm KTM 790 Duke 2027 lột xác với diện mạo mới

Thứ Năm, 06:00, 25/06/2026
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VOV.VN - KTM 790 Duke 2027 vừa trình làng với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công thái học và khung gầm. Mẫu naked bike cỡ trung của hãng xe Áo không chỉ sở hữu diện mạo sắc sảo hơn mà còn được giảm trọng lượng, nâng cấp hệ thống treo, phanh và màn hình hiển thị nhằm mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn.

KTM 790 Duke 2027 mang diện mạo mới lấy cảm hứng từ 990 Duke

Phiên bản KTM 790 Duke 2027 sở hữu ngoại hình được làm mới đáng kể với phong cách thiết kế chịu ảnh hưởng từ các mẫu 990 Duke và 1390 Super Duke R. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mới sắc nét hơn, đi kèm mặt nạ trước lớn hơn giúp tăng hiệu quả khí động học và tạo diện mạo hầm hố hơn cho chiếc naked bike cỡ trung.

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Bình xăng được thiết kế lại với các đường nét góc cạnh hơn, đồng thời tạo điểm tỳ đầu gối tốt hơn cho người lái khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua. KTM cũng tinh chỉnh nhiều chi tiết thân xe nhằm cải thiện sự thoải mái và khả năng kiểm soát tổng thể.

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Theo hãng xe Áo, những thay đổi ở thân vỏ và kết cấu xe giúp KTM 790 Duke mới giảm khoảng 2 kg so với phiên bản trước, đưa trọng lượng khô xuống còn 169 kg.

Cải thiện tư thế lái và khả năng vận hành

Thay đổi lớn nhất trên chiếc 790 Duke nằm ở mối quan hệ giữa tay lái, yên xe và chỗ để chân. Tay lái có hình dạng mới với góc mở hơn, trong khi chỗ để chân của người lái và người ngồi sau được bố trí lại, cùng với yên xe được cải tiến mang lại tư thế lái tự nhiên và kết nối hơn, giúp người lái kiểm soát tốt hơn cùng với phản hồi tốt hơn từ khung xe và bánh trước.

ngam ktm 790 duke 2027 lot xac voi dien mao moi hinh anh 4

Chạc ba mới, khung phụ mới và thiết kế bình xăng mới góp phần cải thiện tính công thái học, và việc giảm thêm 2 kg trọng lượng giúp cải thiện khả năng điều khiển. Bên cạnh đó, cụm đèn pha được thiết kế lại, thân xe được tinh chỉnh và yếm trước lớn hơn.

ngam ktm 790 duke 2027 lot xac voi dien mao moi hinh anh 5

Mẫu 790 Duke cũng được trang bị hệ thống phanh trước WP gắn xuyên tâm hoàn toàn mới do KTM tự phát triển, theo đó hệ thống này mang lại lực phanh mạnh hơn với lực bóp cần thiết ít hơn. Trọng tâm được đặt vào cảm giác phanh, với hệ thống phanh mang lại phản hồi mượt mà, tuyến tính mà không có lực phanh ban đầu mạnh, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát.

Động cơ giữ nguyên, bổ sung công nghệ mới

Sức mạnh của KTM 790 Duke 2027 vẫn đến từ khối động cơ LC8c hai xi-lanh song song dung tích 799 cc, ản sinh công suất 105 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 87 Nm tại 8.000 vòng/phút (phiên bản bằng lái A2 có công suất 95 mã lực). Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ mới nhất và đi kèm hệ thống ống xả được thiết kế lại. Hộp số 6 cấp được trang bị ly hợp trượt trợ lực và hệ thống sang số nhanh lên xuống được tích hợp vào trục cần số, dẫn động bánh sau thông qua truyền động cuối bằng xích.

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Bên cạnh những nâng cấp cơ khí, KTM cũng trang bị màn hình TFT màu 5 inch thế hệ mới với giao diện trực quan hơn, giúp người lái dễ dàng truy cập các tính năng điện tử và thông tin vận hành.

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Dưới 30 triệu đồng, người Việt có thể mua mẫu xe máy điện nào?

VOV.VN - Người Việt có thể sở hữu các dòng xe máy điện như VinFast Flazz, VinFast Evo, Motio hay Honda Icon e: trong khoảng tài chính dưới 30 triệu đồng. Những mẫu xe này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, mà còn sở hữu quãng đường di chuyển dài, pin LFP hiện đại và thiết kế phù hợp với cả học sinh, sinh viên.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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