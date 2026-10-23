English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những đường kẻ màu trên lốp ô tô mới có ý nghĩa gì?

Thứ Sáu, 06:00, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những đường kẻ màu đỏ, vàng, xanh lá hay xanh dương trên lốp xe mới thường khiến nhiều người tò mò về công dụng. Tuy nhiên, đường kẻ màu trên lốp ô tô không phải dấu hiệu đánh giá chất lượng, độ bám đường hay khả năng vận hành của lốp, mà chủ yếu phục vụ quá trình sản xuất và quản lý tại nhà máy.

Vạch màu trên lốp xe được sử dụng để làm gì?

Khi mua lốp ô tô mới, người dùng có thể nhận thấy những đường kẻ màu sắc chạy dọc theo chu vi bề mặt gai lốp. Dù trông khá nổi bật, các vạch màu này không được thiết kế để cung cấp thông tin trực tiếp cho người tiêu dùng.

Những đường kẻ này được các nhà sản xuất sử dụng như một hệ thống nhận diện trong quá trình sản xuất. Chúng giúp công nhân và thiết bị tự động phân biệt các loại vật liệu cao su, hợp chất chế tạo gai lốp hoặc những sản phẩm có thông số khác nhau.

Trong ngành công nghiệp lốp xe, nhiều loại cao su và vật liệu được sử dụng để tạo nên các sản phẩm có kích thước, cấu trúc và đặc tính riêng biệt. Việc đánh dấu bằng màu sắc giúp nhà máy nhận diện nhanh chóng từng loại vật liệu, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình sản xuất, lưu kho và vận chuyển.

nhung duong ke mau tren lop o to moi co y nghia gi hinh anh 1
Những đường kẻ màu trên lốp ô tô được các nhà sản xuất sử dụng như một hệ thống nhận diện trong quá trình sản xuất.

Các hệ thống đánh dấu công nghiệp, trong đó có thiết bị do công ty Đức REA cung cấp, cho phép tạo những đường màu trên vật liệu cao su và lốp thành phẩm nhằm phục vụ công tác nhận diện.

Sau khi lốp được đưa đến đại lý và lắp lên xe, những vạch màu này gần như không còn giá trị sử dụng. Chúng sẽ dần biến mất sau một thời gian tiếp xúc với mặt đường. Đây là hiện tượng bình thường, không phải dấu hiệu cho thấy lốp gặp vấn đề.

Không có quy chuẩn chung về ý nghĩa của từng màu sắc

Một điểm đáng chú ý là ngành công nghiệp lốp xe không có quy chuẩn thống nhất về ý nghĩa của từng màu sắc. Vì vậy, không thể mặc định rằng vạch màu đỏ, vàng hay xanh trên mọi loại lốp đều đại diện cho một đặc tính cụ thể.

Mỗi nhà sản xuất có thể sử dụng hệ thống mã màu riêng để quản lý vật liệu và sản phẩm. Thậm chí, sự kết hợp giữa nhiều màu sắc mới mang đầy đủ thông tin nhận diện theo quy ước nội bộ của một nhà máy.

Do đó, người mua không nên dựa vào màu sắc của các đường kẻ để đánh giá độ bám đường, khả năng vận hành hay chất lượng của lốp. Một chiếc lốp có nhiều vạch màu không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó cao cấp hơn hoặc an toàn hơn so với loại lốp không có những dấu hiệu tương tự.

nhung duong ke mau tren lop o to moi co y nghia gi hinh anh 2

Người dùng cũng cần phân biệt các đường kẻ trên bề mặt gai lốp với những chấm màu xuất hiện ở thành lốp. Trong một số trường hợp, các chấm màu trên thành lốp được sử dụng làm dấu hiệu hỗ trợ kỹ thuật viên xác định vị trí lắp đặt và cân bằng bánh xe. Công dụng cụ thể còn phụ thuộc vào quy ước của từng nhà sản xuất.

Những thông số quan trọng cần kiểm tra khi mua lốp ô tô

Thay vì chú ý đến các vạch màu, người dùng nên quan tâm đến những thông số kỹ thuật được ghi trên thành lốp. Đây mới là những thông tin có ý nghĩa trực tiếp đối với việc lựa chọn, lắp đặt và sử dụng lốp xe.

Trước tiên, cần kiểm tra kích thước lốp để bảo đảm phù hợp với thông số mà nhà sản xuất ô tô khuyến nghị. Bên cạnh đó, chỉ số tải trọng và cấp tốc độ cũng cần được lựa chọn đúng theo yêu cầu của xe.

Ngày sản xuất là yếu tố không nên bỏ qua khi mua lốp mới. Thông tin này thường được thể hiện bằng bốn chữ số cuối của mã ngày sản xuất trên thành lốp. Chẳng hạn, mã 2125 cho biết lốp được sản xuất vào tuần thứ 21 của năm 2025.

nhung duong ke mau tren lop o to moi co y nghia gi hinh anh 3

Việc kiểm tra ngày sản xuất giúp người mua tránh lựa chọn những chiếc lốp đã lưu kho quá lâu. Tuổi thọ thực tế của lốp còn phụ thuộc vào điều kiện bảo quản, môi trường sử dụng và khuyến nghị của nhà sản xuất.

Ngoài ra, nếu lốp có yêu cầu về chiều quay hoặc hướng lắp đặt, người dùng cần tuân thủ các ký hiệu kỹ thuật trên thành lốp, chẳng hạn mũi tên chỉ chiều quay hoặc ký hiệu OUTSIDE và INSIDE đối với lốp bất đối xứng.

Nhìn chung, những vạch màu trên lốp xe mới chỉ là một phần trong quy trình nhận diện tại nhà máy. Khi lựa chọn lốp ô tô, người dùng nên ưu tiên thông số kỹ thuật, ngày sản xuất, tình trạng sản phẩm và mức độ phù hợp với chiếc xe thay vì dựa vào màu sắc của những đường kẻ trên bề mặt gai lốp.

mpv.png

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Xe mpv tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng gay cấn. Sự bứt phá mạnh mẽ của các dòng xe gia đình 7 chỗ trong Quý III/2026 đang khiến cục diện phân khúc thay đổi hoàn toàn, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý II/2026
VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý II/2026

VOV.VN - VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh trong Quý II/2026 với mức tăng trưởng mạnh về doanh thu, với mức hơn 85% so với cùng kỳ năm trước, đi kèm với lượng ô tô và xe máy điện bàn giao đạt mức kỷ lục.

VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý II/2026

VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý II/2026

VOV.VN - VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh trong Quý II/2026 với mức tăng trưởng mạnh về doanh thu, với mức hơn 85% so với cùng kỳ năm trước, đi kèm với lượng ô tô và xe máy điện bàn giao đạt mức kỷ lục.

Những mẫu xe tay ga phù hợp với phụ nữ Việt Nam
Những mẫu xe tay ga phù hợp với phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Xe tay ga thường được các chị em lựa chọn nhờ đáp ứng các tiêu chí về tính thời trang, trọng lượng nhẹ, khả năng chứa đồ rộng rãi và mức độ tiết kiệm nhiên liệu. Danh sách dưới đây là những mẫu xe phù hợp nhất cho chị em lựa chọn, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Những mẫu xe tay ga phù hợp với phụ nữ Việt Nam

Những mẫu xe tay ga phù hợp với phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Xe tay ga thường được các chị em lựa chọn nhờ đáp ứng các tiêu chí về tính thời trang, trọng lượng nhẹ, khả năng chứa đồ rộng rãi và mức độ tiết kiệm nhiên liệu. Danh sách dưới đây là những mẫu xe phù hợp nhất cho chị em lựa chọn, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Tesla Roadster gây tranh cãi với loạt tuyên bố hiệu năng khó tin
Tesla Roadster gây tranh cãi với loạt tuyên bố hiệu năng khó tin

VOV.VN - Mẫu siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới gây chú ý với màn trình diễn táo bạo cùng hàng loạt thông số hiệu năng ấn tượng, từ khả năng tăng tốc dưới 1 giây đến hệ thống động cơ đẩy khí nén. Tuy nhiên, khoảng cách giữa màn trình diễn mãn nhãn và một mẫu xe thương mại thực sự vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi.

Tesla Roadster gây tranh cãi với loạt tuyên bố hiệu năng khó tin

Tesla Roadster gây tranh cãi với loạt tuyên bố hiệu năng khó tin

VOV.VN - Mẫu siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới gây chú ý với màn trình diễn táo bạo cùng hàng loạt thông số hiệu năng ấn tượng, từ khả năng tăng tốc dưới 1 giây đến hệ thống động cơ đẩy khí nén. Tuy nhiên, khoảng cách giữa màn trình diễn mãn nhãn và một mẫu xe thương mại thực sự vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn