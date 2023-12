Khởi động chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” lần thứ 19

Ngày 11/12, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2023 - 2024 dành cho học sinh cấp tiểu học với mong muốn trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT), qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Năm nay, chương trình cấp quốc gia “Toyota cùng em học An toàn giao thông” tiếp tục triển khai 2 hoạt động chính: Hội thảo về nâng cao năng lực dành cho cán bộ quản lý, giáo viên và Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham giao giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho học sinh và giáo viên tiểu học.

Giao lưu về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT dành cho giáo viên và học sinh tiểu học tại thành phố Đà Nẵng

Trong phạm vi cấp tỉnh, chương trình sẽ tổ chức Giao lưu về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 tại 8 tỉnh thành, bao gồm: Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An và Đắk Lắk.

Tại các tỉnh thành, chương trình tập trung vào các nội dung chính sau:

- Đối với học sinh (gồm 3 nội dung):

+ Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn

+ Vẽ tranh tập thể theo đề tài ATGT và thuyết trình về nội dung bức tranh

+ Trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vè về chủ đề ATGT

- Đối với giáo viên (gồm 2 nội dung):

+ Thực hành 1 hoạt động về giáo dục ATGT

+ Tham gia hội thảo về “Đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học”

Học sinh “chơi mà học” tại chương trình Toyota cùng em học ATGT 2023-2024

Tiếp theo chương trình cấp tỉnh, 8 đội triển khai tốt công tác giáo dục ATGT sẽ đại diện cho 8 tỉnh tham gia vào chương trình cấp quốc gia được tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2024. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trong chương trình năm nay, các trò chơi được thiết kế hấp dẫn cùng với phần giao lưu tăng sự tương tác, có tính giáo dục cao nhằm thu hút sự tham gia của các đội chơi và khán giả. Ngoài ra, các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt. Ban tổ chức cũng sẽ triển khai trò chơi trực tuyến Toyota cùng em học An toàn giao thông để tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em giao lưu học hỏi kiến thức ATGT. Thông qua trò chơi, các em học sinh sẽ rèn luyện và nâng cao kiến thức bằng cách vừa học vừa chơi.

Sau 19 năm triển khai, chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” đã ghi nhận những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục “học mà chơi, chơi mà học” cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao.

Là một trong những công ty cung cấp giải pháp di chuyển hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên các lĩnh vực như: Giáo dục đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, An toàn giao thông, Văn hóa xã hội và Bảo vệ môi trường. Trong đó An toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu của Toyota. Thông qua chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông”, Toyota mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.