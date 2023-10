Top 10 mẫu xe hybrid đáng tin cậy nhất

1. Toyota Corolla Cross Hybrid

Bất cứ ai đang tìm kiếm một chiếc xe cạnh tranh cả về trang bị, tính thực tế và độ tin cậy sẽ khó có thể bỏ qua Toyota Corolla Cross Hybrid. Đây là một chiếc xe đáp ứng tất cả các yêu cầu phù hợp cho việc chở hàng hóa hoặc đi lại hàng ngày với hệ dẫn động 4 bánh.

Toyota cũng liên tục được xếp hạng trong số những nhà sản xuất ô tô tốt nhất về độ tin cậy, đứng đầu trong các cuộc khảo sát hàng năm. Mặc dù Corolla Cross Hybrid là một mẫu xe tương đối mới, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chiếc xe sẽ khác biệt về độ tin cậy so với các dòng xe còn lại của hãng.

2. Huyndai Sonata Hybrid

Trong những năm gần đây, bên cạnh các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản từng thống trị về độ tin cậy, các thương hiệu đến từ Hàn Quốc như Kia và Hyundai cũng đã có những bước tiến vượt bậc và nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng. Hyundai Sonata Hybrid là một trong những mẫu xe hybrid tốt nhất của Hyundai đã đạt được đánh giá về chất lượng và độ tin cậy tuyệt vời từ JD Power cho mẫu xe năm 2023.

Nóc xe năng lượng mặt trời được giới phê bình đánh giá cao trên chiếc xe thử nghiệm phiên bản Limited đã được thay thế vào năm 2023 bằng cửa sổ trời toàn cảnh, tuy nhiên, các tấm pin này cũng không ảnh hưởng nhiều đến phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện của xe. Vì vậy, đối với những người đang tìm kiếm phiên bản Sonata Hybrid thoải mái nhất, giá cả phải chăng, mẫu 2023 là một lựa chọn tốt hơn so với những mẫu đời trước.

3. Kia Sportage Hybrid

Kia đã được trao danh hiệu thương hiệu đáng tin cậy nhất trên thị trường đại chúng bởi JD Power vào năm 2023 và Sportage Hybrid 2023 đã phản ánh một cách hoàn hảo sức hấp dẫn của thị trường đại chúng đó. Chiếc xe có mức giá hấp dẫn so với những sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Sportage Hybrid được trang bị rộng rãi, đồng thời cũng rất tiết kiệm, với EPA ước tính 16 km/lít có thể đạt được khi lái xe bình thường.

Nội thất của Sportage Hybrid là loại crossover tiêu chuẩn có giá cả phải chăng, với ghế bọc da giả, hệ thống thông tin giải trí tốt và chỗ để chân rộng rãi. Giống như nhiều mẫu xe hybrid được đánh giá cao khác, Sportage không phải một chiếc xe độc đáo, nhưng sự nhạy cảm của chiếc xe khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một chiếc crossover không tốn kém về mặt bảo dưỡng hoặc nhiên liệu.

4. Toyota Prius

Toyota đã thay đổi diện mạo cho mẫu Prius đời 2023 với kiểu dáng bên ngoài hoàn toàn mới, quyết định đến hình thức cũng như chức năng. Đây chắc chắn là một cải tiến đáng kể và thậm chí có thể thu hút một số người mua quan tâm đến hiệu suất. Tuy nhiên, chiếc xe mới được tân trang lại không được cải thiện nhiều về mặt trải nghiệm lái.

Động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít mới cũng chưa hoàn hảo, tuy nhiên, Prius mới lái tốt hơn rõ rệt so với các thế hệ cũ, tận dụng tốt hơn các chế độ truyền động hoàn toàn bằng điện mô-men xoắn ở tốc độ thấp. Hiệu suất cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mặc dù không thể đạt được ước tính chính thức của EPA. Về độ tin cậy, cho đến nay, không có gì cho thấy rằng Prius mới nhất sẽ kém tin cậy hơn so với những mẫu xe trước, vốn nổi tiếng với khả năng chạy tốt hàng trăm nghìn km.

5. Lexus CT 200h

Mặc dù không còn được sản xuất nhưng “người anh em” hạng sang của Toyota Prius vẫn là một trong những mẫu xe hybrid đáng tin cậy nhất trên thị trường xe đã qua sử dụng. Trên thực tế, đây là một trong những chiếc xe Lexus đáng tin cậy nhất từng được chế tạo. Việc sản xuất chiếc xe này đã bị ngừng ở Mỹ sau năm 2017, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chiếc đã qua sử dụng ở tình trạng tốt được rao bán trên thị trường.

CT 200h dùng chung hệ truyền động hybrid với Prius, điều đó có nghĩa là nó không phải là một trong những chiếc xe thể thao nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, đây là một trong những chiếc xe hiệu quả nhất với một bộ nội thất đẹp mắt. Giống như bất kỳ chiếc xe đã qua sử dụng nào, bạn nên tìm kiếm những chiếc xe có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ và quãng đường đi được không quá lớn.

6. Toyota Camry Hybrid

Doanh số bán xe sedan tiếp tục giảm ở Mỹ, nhưng những chiếc như Toyota Camry Hybrid chứng tỏ rằng hiện tại vẫn còn rất nhiều lựa chọn cạnh tranh. Camry Hybrid đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu hơn hầu hết mọi chiếc xe khác trong cùng phân khúc.

Giống như nhiều mẫu xe khác của Toyota, Camry Hybrid được trang bị tiêu chuẩn với tất cả các phiên bản đều có khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay, cùng công nghệ hỗ trợ người lái Safety Sense của Toyota. Thế hệ hiện tại của chiếc xe đã được bán trong vài năm và liên tục đạt được xếp hạng về độ tin cậy cao so với các mẫu xe trước đó. Báo cáo Người tiêu dùng dự đoán rằng, Camry Hybrid sẽ tiếp tục duy trì độ tin cậy cao hơn hầu hết các đối thủ trong năm 2023, điều này không có gì ngạc nhiên khi Toyota nổi tiếng về chất lượng xây dựng cao và ổn định.

7. Honda CR-V Hybrid

Một nhà sản xuất ô tô khác cũng nổi tiếng về độ tin cậy là Honda, và xếp hạng dành cho chiếc CR-V đời 2023 đáp ứng được những kỳ vọng đó. Thế hệ mới nhất của CR-V mang lại nhiều không gian nội thất, cảm giác lái tinh tế và kiểu dáng an toàn hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Hiệu suất đạt mức ổn, tuy nhiên hệ thống công nghệ an toàn Honda Sensing hoạt động không thực sự hiệu quả. Nhìn chung, CR-V 2023 vẫn hợp lý, thiết thực và giá cả phải chăng, đáng để tham khảo.

8. Lexus RX 450h

RX 450h là một chiếc Lexus đặc biệt đáng tin cậy và là một trong những mẫu xe chủ chốt giúp phổ biến phân khúc SUV hạng sang hơn hai thập kỷ trước. Mẫu xe năm 2021 là mẫu xe cuối cùng của RX thế hệ thứ tư và ước tính nó có thể đi được hơn hơn 480.000 km nếu được bảo dưỡng tốt.

Chiếc xe sở hữu nội thất sang trọng như bất kỳ chiếc Lexus nào khác, với cabin vừa êm ái vừa yên tĩnh ở mọi tốc độ. Tuy nhiên, có một số vấn đề nổi bật trên chiếc xe thử nghiệm, đáng chú ý nhất là hệ thống thông tin giải trí cồng kềnh, có cảm giác hoàn toàn lạc lõng trên một chiếc xe hạng sang của năm 2021.

Danh sách thiết bị tiêu chuẩn cũng có phần hạn chế so với các đối thủ trong phân khúc giá tương tự và số liệu về hiệu suất cũng có không khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những nhược điểm, RX 450h 2021 khẳng định có một lợi thế chính so với những chiếc SUV hạng sang khác là với xếp hạng độ tin cậy rất cao, chiếc xe có thể tồn tại lâu hơn tất cả.

9. Ford Fusion Hybrid

Ford Fusio đã được ngừng sản xuất tại Mỹ kể từ sau mẫu xe đời 2020, do nhu cầu xe sedan ngày càng giảm ở quốc gia này. Có tin đồn rằng một mẫu crossover kế nhiệm mới đang được phát triển, nhưng hiện tại, Fusion vẫn chỉ có sẵn để mua trên thị trường đã qua sử dụng.

Mẫu xe năm 2020 là một lựa chọn tuyệt vời, với xếp hạng độ tin cậy rất cao và có sẵn phiên bản Hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Fusion Hybrid được hưởng lợi từ công nghệ cao cấp tiêu chuẩn và nhiều không gian cho cả hành khách và hành lý.

Khả năng xử lý tương đối thể thao của Fusion Hybrid khiến chiếc xe trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người lái đang tìm kiếm cảm giác lái thú vị hơn một chút so với những chiếc Toyota hay Honda tương đương. Bên cạnh mức giá phải chăng, chi phí bảo trì chiếc xe cũng rất hợp lý.

10. Toyota Highlander Hybrid

Highlander Hybrid 2023 là mẫu xe gia đình hứa hẹn sẽ cắt giảm chi phí nhiên liệu so với Highlander chạy bằng xăng thông thường. Chiếc xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2,5L được hỗ trợ bởi hai hoặc ba động cơ điện và có công suất đầu ra gần tương đương với “người anh em” sử dụng động cơ đốt trong hoàn toàn.

Tất cả những điểm hấp dẫn chính của Highlander thông thường đều được giữ lại: Có nhiều không gian cho một gia đình lớn, nhiều kiểu trang trí trải dài từ bình thường đến gần như sang trọng và bộ công nghệ hỗ trợ người lái Safety Sense 2.5+ của Toyota.

Highlander Hybrid cũng tự hào có điểm số về độ tin cậy hàng đầu trong phân khúc, với iSeeCars đánh giá mẫu xe 2023 là 9,3/10. Điều đó có nghĩa là bạn có thể lái xe mà không gặp sự cố trong nhiều năm, điều này cũng giúp giữ giá trị bán lại của chiếc xe ở mức cao.