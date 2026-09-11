Trung Quốc hướng tới trở thành cường quốc ô tô vào năm 2030

Các mục tiêu trên được đưa ra trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) về phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới thông minh kết nối” do 9 cơ quan chính phủ, gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố.

Ô tô chuẩn bị xuất khẩu tại cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc hồi tháng Tư. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kế hoạch đã đưa ra 1 mục tiêu tổng quát và 4 mục tiêu cụ thể. Trong đó, mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Trung Quốc sẽ củng cố hơn nữa lợi thế cạnh tranh trên toàn chuỗi cung ứng ngành xe năng lượng mới thông minh kết nối và gia nhập hàng ngũ các cường quốc ô tô hàng đầu thế giới. Xe du lịch và xe thương mại sử dụng năng lượng mới sẽ lần lượt chiếm 70% và 40% tổng số xe mới bán ra trong cùng phân khúc tại thị trường nội địa.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm việc nâng cao hiệu quả năng lực công nghệ then chốt, trong đó mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe du lịch sẽ đạt 3,3 lít/100 km và mức tiêu thụ năng lượng trung bình của loại xe này chạy hoàn toàn bằng điện (BEV) sẽ đạt khoảng 11,5 kWh/100 km. Khả năng tự lái cấp độ cao sẽ được triển khai trên các tuyến đường cao tốc, đường nhanh đô thị và một số tuyến đường trong đô thị khác.

Về cơ cấu ngành nghề, kế hoạch đề xuất đạt trình độ phát triển cao về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, với năng suất lao động tổng thể tăng 15% so với năm 2025; phát triển một số nhà sản xuất ô tô lọt vào top 10 toàn cầu về doanh số và các nhà cung cấp linh kiện lọt vào top 100 toàn cầu.

Kế hoạch cũng hướng tới việc bước đầu hình thành cục diện mới cho sự phát triển quốc tế hóa của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Theo đó, các công ty ​​sẽ tăng cường năng lực hoạt động toàn cầu, uy tín của các thương hiệu ô tô Trung Quốc sẽ được củng cố vững chắc hơn tại thị trường nước ngoài, trong khi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và quy định quốc tế về ô tô cũng sẽ được gia tăng.

Kế hoạch còn nhấn mạnh những đóng góp đối với nền kinh tế và môi trường, với việc ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ củng cố vai trò là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, thực hiện mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, ít carbon của chuỗi cung ứng ô tô.

Về lĩnh vực lái tự động, kế hoạch đặt ra mục tiêu an toàn đầy tham vọng, yêu cầu hiệu suất an toàn của các loại xe trang bị hệ thống lái tự động phải vượt trội đáng kể so với xe do con người điều khiển.