Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng kho dự án “6 mạng lưới” hạ tầng trọng điểm

Thông tin trên được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng số và năng lượng.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ khẩn trương rà soát, lựa chọn một loạt dự án công trình có sức hấp dẫn để công khai giới thiệu tới xã hội, khuyến khích nhiều chủ thể cùng tham gia, qua đó phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt của đầu tư công và tạo đòn bẩy thu hút nguồn lực xã hội.

Đồng thời, nước này cũng sẽ hoàn thiện đồng bộ các cơ chế hình thành giá phí và các chính sách hỗ trợ đi kèm, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh, tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng thúc đẩy xây dựng “6 mạng lưới”.

Tàu thử nghiệm di chuyển trên kênh đào Bình Lục ngày 12/8 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập và hoàn thiện cơ chế đầu tư - tài chính phù hợp với các dự án công trình thuộc những lĩnh vực và loại hình khác nhau; hoàn thiện mô hình đầu tư - tài chính đa dạng hóa đối với “6 mạng lưới”.

Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường chia sẻ thông tin với các tổ chức tài chính, thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp “đầu tư - cho vay”, nhằm tạo hỗ trợ mạnh mẽ để các dự án công trình trọng điểm nhanh chóng khởi công xây dựng.

Việc xây dựng kho dự án “6 mạng lưới” được xem là một trong những trọng tâm trong chiến lược đầu tư hạ tầng của Trung Quốc thời gian tới, nhằm củng cố nền tảng cho phát triển kinh tế số, chuyển đổi năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.