Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh lừa đảo viễn thông, trực tuyến ngày càng trở thành loại tội phạm xuyên quốc gia, có tính lưu động cao và khó xử lý chỉ bằng biện pháp của từng quốc gia. Theo phía Trung Quốc, liên minh do nước này khởi xướng nhằm xây dựng một tổ chức quốc tế liên chính phủ có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thực thi pháp luật, tập trung ứng phó với lừa đảo viễn thông, trực tuyến xuyên biên giới và những loại tội phạm liên quan.

Hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 10/9. (Ảnh: CCTV)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên triển khai quan điểm xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại cùng các sáng kiến toàn cầu do Bắc Kinh đề xuất; kiên trì tinh thần pháp trị, củng cố nền tảng hợp tác đa phương và hoàn thiện hệ thống quản trị chống lừa đảo.

Ông Vương Tiểu Hồng nhấn mạnh liên minh cần lấy thực tiễn đấu tranh chống tội phạm làm định hướng, nâng cao hiệu quả trấn áp chung, thúc đẩy chia sẻ nguồn lực, biện pháp nghiệp vụ và tăng cường kết nối giữa các cơ chế hợp tác. Mục tiêu là đưa liên minh trở thành nền tảng quan trọng cho quản trị chống lừa đảo trên phạm vi toàn cầu, mô hình mới của hợp tác thực thi pháp luật đa phương và lá chắn bảo vệ an ninh chung.

Theo ông, các nước cần sớm thúc đẩy xây dựng liên minh theo hướng thực thể hóa, triển khai hợp tác thực thi pháp luật thường xuyên, chú trọng các khu vực, vụ án và mắt xích tội phạm trọng điểm. Ông cũng đề nghị tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn, diễn tập chung để tăng cường năng lực tổng thể, qua đó kiềm chế đà lan rộng của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người dân các nước.

Tại hội nghị, các bên đã công bố “Tuyên bố chung về việc thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến”. Tuyên bố nhận định lừa đảo viễn thông, trực tuyến đang trở thành “hiểm họa chung của thế giới”, đồng thời cho rằng việc hình thành một tổ chức liên chính phủ dựa trên các công ước quốc tế, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và có năng lực hành động là cần thiết để bảo vệ an toàn cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân và các tổ chức.

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, khi các nước tăng cường truy quét, nhiều ổ nhóm lừa đảo tại Đông Nam Á đã bị triệt phá, song các đối tượng có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực khác. Do đó, việc thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, áp dụng công nghệ trong thực thi pháp luật, phối hợp điều tra và truy bắt xuyên biên giới được xem là yêu cầu cấp bách.

Trung Quốc cho biết đã triển khai hợp tác thực thi pháp luật với hơn 40 quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Myanmar và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Kể từ năm 2023, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với Myanmar, bắt giữ và bàn giao hơn 59.000 nghi phạm liên quan đến lừa đảo, đồng thời triệt phá các đường dây lừa đảo quy mô lớn tại khu vực biên giới phía Bắc Myanmar.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cũng có các cuộc gặp với đại diện Azerbaijan, Campuchia, Malaysia, Armenia và Pakistan, trao đổi về tăng cường hợp tác chống khủng bố, đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông, trực tuyến và bảo đảm an ninh mạng.