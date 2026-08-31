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Porsche thừa nhận 911 Hybrid chưa thể kết hợp số sàn

Thứ Hai, 06:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Porsche cho biết, hệ thống Hybrid hiện tại trên 911 GTS chưa thể kết hợp với hộp số sàn. Tuy nhiên, hãng xe Đức vẫn để ngỏ khả năng tìm ra giải pháp kỹ thuật để mang hộp số sàn trở lại những phiên bản 911 Hybrid trong tương lai.

Porsche 911 GTS Hybrid hiện chưa thể dùng hộp số sàn

Porsche 911 GTS thế hệ mới đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên dòng xe thể thao biểu tượng của thương hiệu Đức được trang bị hệ thống Hybrid. Tuy nhiên, sự xuất hiện của công nghệ điện hóa cũng khiến những khách hàng yêu thích cảm giác sang số thủ công phải thất vọng khi 911 GTS hiện chỉ được cung cấp với hộp số tự động ly hợp kép PDK

Theo Timo Resch, Giám đốc điều hành Porsche Cars North America, hệ thống Hybrid T-Hybrid hiện được sử dụng trên 911 GTS chưa tương thích với hộp số sàn. Nguyên nhân nằm ở cấu trúc khá phức tạp của hệ thống truyền động.

porsche thua nhan 911 hybrid chua the ket hop so san hinh anh 1
Dù 911 GTS Hybrid chưa thể sử dụng hộp số sàn, Porsche không có ý định nhanh chóng loại bỏ loại hộp số này.

Trên 911 GTS, Porsche sử dụng một mô-tơ điện nhỏ được đặt trực tiếp trên trục của bộ tăng áp. Mô-tơ này vừa đóng vai trò máy phát điện vừa giúp loại bỏ đáng kể độ trễ của turbo. Bên cạnh đó, một mô-tơ điện khác được tích hợp vào hộp số PDK 8 cấp để hỗ trợ hệ thống truyền động và cải thiện khả năng vận hành.

Chính cách bố trí này khiến việc ghép hệ thống T-Hybrid hiện tại với hộp số sàn trở nên khó khăn. Resch cho biết công nghệ hiện tại và hộp số sàn “không tương thích”, nhưng đội ngũ kỹ thuật tại Weissach vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những giải pháp mới.

porsche thua nhan 911 hybrid chua the ket hop so san hinh anh 2

Porsche chưa từ bỏ hộp số sàn

Dù 911 GTS Hybrid chưa thể sử dụng hộp số sàn, Porsche không có ý định nhanh chóng loại bỏ loại hộp số này. Resch cho biết hãng sẽ tiếp tục sản xuất xe số sàn “lâu nhất có thể”, một tín hiệu tích cực đối với những người yêu thích trải nghiệm lái truyền thống.

Thậm chí, vị lãnh đạo Porsche Cars North America cho rằng ông sẽ không ngạc nhiên nếu đội ngũ kỹ sư của hãng tìm ra giải pháp để kết hợp hệ thống Hybrid với hộp số sàn vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng sự kết hợp này có thể chưa xuất hiện trong thời gian gần.

porsche thua nhan 911 hybrid chua the ket hop so san hinh anh 3

Quan điểm trên càng đáng chú ý khi Porsche vừa đưa hộp số sàn trở lại với 911 Carrera S. Phiên bản Carrera S số sàn dành cho đời xe 2027 sử dụng động cơ 3.0L tăng áp kép không Hybrid, công suất 473 mã lực và đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Tại Bắc Mỹ, cấu hình này còn được bổ sung nhiều nâng cấp hướng tới người lái như hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống treo thể thao hạ thấp 10 mm và bộ mâm khóa tâm. 

porsche thua nhan 911 hybrid chua the ket hop so san hinh anh 4

Điều đó cho thấy Porsche vẫn đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa công nghệ điện hóa và trải nghiệm lái truyền thống. Trong khi các phiên bản Hybrid ngày càng ưu tiên hiệu suất và khả năng vận hành, hộp số sàn vẫn được giữ lại trên một số phiên bản phù hợp với nhu cầu của những người đam mê cảm giác tự mình kiểm soát chiếc xe.

Với hệ thống T-Hybrid hiện tại, Porsche có thể chưa tìm được cách kết hợp hộp số sàn mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc và hiệu quả vận hành. Nhưng nếu đội ngũ kỹ sư Weissach thực sự tìm ra giải pháp, một chiếc Porsche 911 Hybrid số sàn trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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