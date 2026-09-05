Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy 598 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric giữ nguyên thiết kế sang trọng quen thuộc

Sau thời gian dài được phát triển và thử nghiệm, Range Rover Electric đã chính thức ra mắt với thiết kế gần như không khác biệt so với Range Rover thế hệ thứ năm chạy động cơ đốt trong. Đây là điều không quá bất ngờ khi cả hai cùng sử dụng nền tảng Modular Longitudinal Architecture (MLA), vốn được Jaguar Land Rover phát triển ngay từ đầu để có thể tương thích với nhiều loại hệ truyền động.

Range Rover Electric được cung cấp với hai lựa chọn chiều dài cơ sở gồm bản tiêu chuẩn và bản trục cơ sở dài. Khách hàng tại Anh có thể lựa chọn tới 7 phiên bản gồm SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra, SV Black và First Edition. Hãng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại thị trường này.

Range Rover Electric đã chính thức ra mắt với thiết kế gần như không khác biệt so với Range Rover thế hệ thứ năm chạy động cơ đốt trong.

Để biến Range Rover thành một mẫu SUV thuần điện, Land Rover đã điều chỉnh phần sàn xe nhằm bố trí hai cụm pin nickel-mangan-cobalt (NMC) xếp chồng lên nhau. Bộ pin gồm tổng cộng 344 cell, cung cấp 118,5 kWh dung lượng sử dụng.

Nhờ đó, Range Rover Electric có thể di chuyển tối đa 598 km, tương đương 372 dặm, theo tiêu chuẩn WLTP. Land Rover đồng thời đưa ra con số phạm vi hoạt động thực tế khoảng 535 km, thấp hơn mức công bố theo WLTP nhưng vẫn khá ấn tượng đối với một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn. (Paul Tan’s Automotive News⁠)

Hệ thống điện 800V, sạc nhanh 350 kW

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Range Rover Electric là kiến trúc điện 800V. Hệ thống này cho phép xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa lên tới 350 kW.

Trong điều kiện phù hợp, pin có thể được sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút. Land Rover cho biết chỉ cần 10 phút sạc, xe có thể bổ sung khoảng 220 km phạm vi hoạt động. Đây là bước tiến đáng kể đối với một mẫu SUV điện có kích thước và trọng lượng lớn.

Range Rover Electric sử dụng hai mô-tơ điện, mỗi mô-tơ đặt trên một cầu. Mỗi mô-tơ có công suất định mức 354 PS, tương đương 349 mã lực hoặc 260 kW. Các mô-tơ sử dụng chất bán dẫn silicon carbide và được cho là tạo ra mô-men xoắn cao hơn khoảng 20% so với những mô-tơ có cùng kích thước.

Tổng công suất hệ thống đạt 550 PS, tương đương 542 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Nhờ sức mạnh này, Range Rover Electric có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 4,3 giây. Khả năng tăng tốc từ 80 lên 120 km/h cũng chỉ mất khoảng 2,7 giây, cho thấy mẫu SUV hạng sang không chỉ hướng tới sự êm ái mà còn có hiệu suất rất mạnh.

Range Rover Electric vẫn giữ khả năng vận hành địa hình

Land Rover đặc biệt chú trọng khả năng kiểm soát lực kéo trên Range Rover Electric. Hệ thống Intelligent Driveline Dynamics (IDD) có khả năng phân bổ mô-men xoắn tới cầu sau từ 100% xuống 0% nhằm hạn chế hiện tượng mất độ bám.

Hệ thống Integrated Traction Management (ITM) cũng được tích hợp để kiểm soát tốc độ mô-tơ trong vòng 50 mili giây. Land Rover cho biết công nghệ này có thể xử lý hiện tượng trượt bánh nhanh hơn tới 100 lần so với các hệ thống tương đương trên xe sử dụng động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, Range Rover Electric không phải là mẫu xe được tạo ra chỉ để di chuyển trong đô thị. Việc sử dụng nền tảng MLA và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn điện tử cho phép mẫu SUV này tiếp tục duy trì những đặc tính vốn làm nên thương hiệu Range Rover, đồng thời mang đến khả năng vận hành yên tĩnh và phản hồi nhanh hơn.

Với hệ thống truyền động thuần điện, Land Rover khẳng định Range Rover Electric là mẫu Range Rover có mô-men xoắn cao nhất từ trước đến nay. Mức 850 Nm cũng cao hơn con số 800 Nm của Range Rover P550e. Hãng đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là một trong những mẫu Range Rover yên tĩnh nhất từng được sản xuất.

Range Rover Electric hiện đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Anh. Mẫu SUV này sẽ trở thành lựa chọn thuần điện bên cạnh các phiên bản Range Rover sử dụng động cơ xăng, diesel và Plug-in Hybrid, thay vì thay thế hoàn toàn những phiên bản hiện tại.