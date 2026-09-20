Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc bản gây choáng với chi tiết khảm vỏ bào ngư

Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc bản dành cho một khách hàng đặc biệt

Rolls-Royce vừa giới thiệu Phantom Hummingbird, mẫu sedan siêu sang độc bản được thực hiện thông qua Private Office Dubai theo yêu cầu riêng của một khách hàng. Chiếc xe được đặt hàng như món quà mà chủ nhân dành tặng vợ mình, lấy hình tượng chim ruồi làm chủ đề xuyên suốt thiết kế.

Điểm đặc biệt nhất của Phantom Hummingbird nằm ở vật liệu trang trí nội thất. Đây là lần đầu tiên Rolls-Royce sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư trong một chiếc xe của hãng. Loại vật liệu có nguồn gốc từ biển này tạo ra những sắc xanh dương và xanh lá thay đổi theo ánh sáng, qua đó tái hiện hiệu ứng óng ánh trên bộ lông của chim ruồi.

Rolls-Royce Phantom Hummingbird

Theo Rolls-Royce, chim ruồi được lựa chọn làm nguồn cảm hứng bởi hình ảnh này tượng trưng cho niềm vui, sự bền bỉ và khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc.

Hơn 9 tháng hoàn thiện những chi tiết khảm thủ công

Chủ đề chim ruồi xuất hiện rõ nét bên trong khoang cabin. Những hình ảnh chim ruồi được tạo nên từ sự kết hợp giữa xà cừ và vỏ bào ngư, sau đó được đặt trên các bàn picnic bằng gỗ phía sau. Khu vực Waterfall nằm giữa hai ghế sau cũng được trang trí bằng một họa tiết thực vật phức tạp sử dụng cùng kỹ thuật.

Mỗi hình chim ruồi được tạo thành từ 53 mảnh vật liệu riêng biệt, trong khi họa tiết thực vật gồm tới 84 mảnh. Việc phát triển toàn bộ tác phẩm mất hơn 9 tháng do vỏ bào ngư có đặc tính giòn và rất khó cắt thành những mảnh nhỏ để ghép chính xác vào lớp veneer.

Đội ngũ chế tác đã thử nghiệm tới 6 phiên bản trước khi tìm ra phương án cuối cùng. Độ dày của các mảnh xà cừ và vỏ bào ngư được giảm xuống bằng công nghệ cắt laser, sau đó các cạnh tiếp tục được xử lý thủ công trước khi phủ lớp sơn bảo vệ. Riêng quá trình hoàn thiện tác phẩm cuối cùng mất khoảng 45 giờ.

Không gian nội thất tiếp tục được phối hợp với da màu Creme Light, kết hợp các mảng màu Moccasin và Tan trên ghế. Thảm màu Seashell, veneer Ash Burr và các chi tiết Silver Birch hoàn thiện phong cách sang trọng đặc trưng của Rolls-Royce.

Phantom Hummingbird sở hữu phối màu ngoại thất độc bản

Rolls-Royce Phantom Hummingbird được phát triển trên nền tảng Phantom Extended, với chiều dài tổng thể 5.982 mm và chiều dài cơ sở lên tới 3.772 mm. Đây là cấu hình thân dài nhằm mang lại không gian rộng rãi cho hàng ghế sau, vốn là khu vực được đặc biệt chú trọng trên các mẫu Rolls-Royce cao cấp.

Ngoại thất xe sử dụng phối màu hai tông Wildberry và White Sands. Một đường coachline màu White Sands chạy dọc thân xe, nhưng được ngắt quãng bởi họa tiết chim ruồi được sơn thủ công.

Rolls-Royce không công bố giá bán của Phantom Hummingbird. Trong khi đó, Phantom Extended tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 600.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng), còn những chi tiết chế tác riêng với vỏ bào ngư và nhiều giờ làm thủ công chắc chắn khiến giá trị của phiên bản độc bản này cao hơn đáng kể.

Phantom Hummingbird tiếp tục cho thấy khả năng cá nhân hóa gần như không giới hạn của bộ phận Bespoke thuộc Rolls-Royce, nơi mỗi chiếc xe có thể được biến thành một tác phẩm thủ công riêng biệt dựa trên câu chuyện và ý tưởng của chủ nhân.