Rửa xe bằng nước nóng hay nước lạnh sạch hơn?

Rửa xe định kỳ không chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ mà còn liên quan đến độ bền, hiệu suất và thậm chí cả an toàn; chẳng hạn, kính chắn gió bị bẩn có thể làm giảm tầm nhìn, đặc biệt nguy hiểm khi lái xe ban đêm. Tuy nhiên, dù việc này tưởng chừng đơn giản, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến khi rửa xe, trong đó có việc sử dụng nhiệt độ nước không phù hợp.

Khi vệ sinh xe, một số người dùng có xu hướng dùng nước nóng vì nó giúp giảm công sức chà rửa và rất hiệu quả trong việc loại bỏ các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ hay phân chim. Tuy nhiên, dù có khả năng làm sạch vượt trội, nước nóng cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lớp sơn và lớp phủ bảo vệ bên ngoài xe, làm mất đi lớp sáp bảo vệ. Chính vì vậy, một số người chuyển sang sử dụng nước lạnh. Nhưng do nước lạnh không phải lựa chọn hiển nhiên cho việc làm sạch sâu, nhiều người đặt câu hỏi liệu nó có hiệu quả tương đương hay không.

Theo các chuyên gia, nước lạnh vẫn có thể mang lại hiệu quả tương đương nước nóng trong những trường hợp nhất định. Kết quả làm sạch phụ thuộc nhiều vào loại vết bẩn cũng như sản phẩm vệ sinh được sử dụng. Nếu phải xử lý các vết bẩn cứng đầu như nhựa đường hay dầu mỡ, nước lạnh sẽ không hiệu quả bằng nước nóng. Ngược lại, với bụi bẩn nhẹ, dấu vân tay hay các vết bẩn thông thường, nước lạnh hoàn toàn đáp ứng tốt, đặc biệt khi kết hợp với các loại dung dịch rửa xe phù hợp.

Khi nào nên dùng nước nóng và khi nào nên dùng nước lạnh?

Để đạt hiệu quả tốt nhất khi rửa xe, việc lựa chọn công cụ và vật liệu phù hợp là rất quan trọng, trong đó nhiệt độ nước đóng vai trò không nhỏ. Như đã đề cập, nước nóng có khả năng đánh bay dầu mỡ rất tốt. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, nó có thể làm mất lớp sáp bảo vệ, gây hại cho lớp sơn và khiến bề mặt xe trở nên xỉn màu. Ngoài ra, việc dùng nước nóng trong điều kiện nhiệt độ môi trường xuống thấp có thể gây sốc nhiệt, dẫn đến nứt hoặc vỡ kính xe.

Ngược lại, nước lạnh giúp giảm nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt trong mùa hè, đồng thời an toàn hơn cho lớp sơn và bề mặt xe. Nó cũng phù hợp với các chi tiết như mạ crôm, decal hoặc lớp phủ vinyl mà không gây hư hại. Ngoài ra, sử dụng nước lạnh còn giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí. Tuy nhiên, nhược điểm của nước lạnh là làm sạch chậm hơn, đòi hỏi nhiều thời gian ngâm và công sức hơn, đồng thời không hiệu quả với các vết dầu mỡ cứng đầu.

Để rửa xe đúng cách, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng nước ấm (khoảng 38 độ C). Đây là lựa chọn an toàn hơn khi cần loại bỏ vết bẩn cứng đầu mà không làm hỏng lớp sơn hay lớp sáp bảo vệ. Ngoài ra, nước ấm cũng phát huy hiệu quả tốt khi sử dụng cùng các dung dịch rửa xe có enzyme, bởi các enzyme hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường ấm, giúp tăng khả năng làm sạch bụi bẩn. Nhờ đó, việc rửa xe trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn.