中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rửa xe bằng nước nóng hay nước lạnh sạch hơn?

Thứ Hai, 07:00, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước nóng và nước lạnh đều có vai trò riêng trong việc rửa xe, tùy thuộc vào loại vết bẩn và điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, nước ấm được xem là lựa chọn tối ưu, giúp cân bằng hiệu quả làm sạch và bảo vệ bề mặt xe.

Rửa xe định kỳ không chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ mà còn liên quan đến độ bền, hiệu suất và thậm chí cả an toàn; chẳng hạn, kính chắn gió bị bẩn có thể làm giảm tầm nhìn, đặc biệt nguy hiểm khi lái xe ban đêm. Tuy nhiên, dù việc này tưởng chừng đơn giản, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến khi rửa xe, trong đó có việc sử dụng nhiệt độ nước không phù hợp.

Khi vệ sinh xe, một số người dùng có xu hướng dùng nước nóng vì nó giúp giảm công sức chà rửa và rất hiệu quả trong việc loại bỏ các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ hay phân chim. Tuy nhiên, dù có khả năng làm sạch vượt trội, nước nóng cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lớp sơn và lớp phủ bảo vệ bên ngoài xe, làm mất đi lớp sáp bảo vệ. Chính vì vậy, một số người chuyển sang sử dụng nước lạnh. Nhưng do nước lạnh không phải lựa chọn hiển nhiên cho việc làm sạch sâu, nhiều người đặt câu hỏi liệu nó có hiệu quả tương đương hay không.

Theo các chuyên gia, nước lạnh vẫn có thể mang lại hiệu quả tương đương nước nóng trong những trường hợp nhất định. Kết quả làm sạch phụ thuộc nhiều vào loại vết bẩn cũng như sản phẩm vệ sinh được sử dụng. Nếu phải xử lý các vết bẩn cứng đầu như nhựa đường hay dầu mỡ, nước lạnh sẽ không hiệu quả bằng nước nóng. Ngược lại, với bụi bẩn nhẹ, dấu vân tay hay các vết bẩn thông thường, nước lạnh hoàn toàn đáp ứng tốt, đặc biệt khi kết hợp với các loại dung dịch rửa xe phù hợp.

rua xe bang nuoc nong hay nuoc lanh sach hon hinh anh 1

Khi nào nên dùng nước nóng và khi nào nên dùng nước lạnh?

Để đạt hiệu quả tốt nhất khi rửa xe, việc lựa chọn công cụ và vật liệu phù hợp là rất quan trọng, trong đó nhiệt độ nước đóng vai trò không nhỏ. Như đã đề cập, nước nóng có khả năng đánh bay dầu mỡ rất tốt. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, nó có thể làm mất lớp sáp bảo vệ, gây hại cho lớp sơn và khiến bề mặt xe trở nên xỉn màu. Ngoài ra, việc dùng nước nóng trong điều kiện nhiệt độ môi trường xuống thấp có thể gây sốc nhiệt, dẫn đến nứt hoặc vỡ kính xe.

Ngược lại, nước lạnh giúp giảm nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt trong mùa hè, đồng thời an toàn hơn cho lớp sơn và bề mặt xe. Nó cũng phù hợp với các chi tiết như mạ crôm, decal hoặc lớp phủ vinyl mà không gây hư hại. Ngoài ra, sử dụng nước lạnh còn giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí. Tuy nhiên, nhược điểm của nước lạnh là làm sạch chậm hơn, đòi hỏi nhiều thời gian ngâm và công sức hơn, đồng thời không hiệu quả với các vết dầu mỡ cứng đầu.

Để rửa xe đúng cách, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng nước ấm (khoảng 38 độ C). Đây là lựa chọn an toàn hơn khi cần loại bỏ vết bẩn cứng đầu mà không làm hỏng lớp sơn hay lớp sáp bảo vệ. Ngoài ra, nước ấm cũng phát huy hiệu quả tốt khi sử dụng cùng các dung dịch rửa xe có enzyme, bởi các enzyme hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường ấm, giúp tăng khả năng làm sạch bụi bẩn. Nhờ đó, việc rửa xe trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn.

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo Slash Gear
Tag: rửa xe nước nóng rửa xe nước lạnh nên rửa xe bằng nước nóng hay nước lạnh rửa xe nước nóng hay nước lạnh sạch hơn cách rửa xe sạch nhất mẹo rửa xe sạch nhất mẹo rửa xe sạch nên rửa xe bằng nước nóng hay nước lạnh kinh nghiệm chăm sóc xe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sự thay đổi của tư duy phương tiện và thời của những chiếc xe bé nhỏ
Sự thay đổi của tư duy phương tiện và thời của những chiếc xe bé nhỏ

VOV.VN - Khi đô thị ngày càng chật chội, chi phí sở hữu ô tô tăng cao và tư duy về phương tiện di chuyển thay đổi, những chiếc xe nhỏ gọn như Kei car hay Micro car trở thành lựa chọn thực dụng của người dân.

Sự thay đổi của tư duy phương tiện và thời của những chiếc xe bé nhỏ

Sự thay đổi của tư duy phương tiện và thời của những chiếc xe bé nhỏ

VOV.VN - Khi đô thị ngày càng chật chội, chi phí sở hữu ô tô tăng cao và tư duy về phương tiện di chuyển thay đổi, những chiếc xe nhỏ gọn như Kei car hay Micro car trở thành lựa chọn thực dụng của người dân.

Lexus LC lọt Top xe ô tô đang "bán ế" nhất tại Mỹ năm 2026
Lexus LC lọt Top xe ô tô đang "bán ế" nhất tại Mỹ năm 2026

VOV.VN - Ngành ô tô Mỹ năm 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là giá xe cao và nhu cầu xe điện suy giảm. Nhiều mẫu xe, kể cả từ các thương hiệu lớn, ghi nhận doanh số rất thấp cũng như đứng trước nguy cơ bị khai tử.

Lexus LC lọt Top xe ô tô đang "bán ế" nhất tại Mỹ năm 2026

Lexus LC lọt Top xe ô tô đang "bán ế" nhất tại Mỹ năm 2026

VOV.VN - Ngành ô tô Mỹ năm 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là giá xe cao và nhu cầu xe điện suy giảm. Nhiều mẫu xe, kể cả từ các thương hiệu lớn, ghi nhận doanh số rất thấp cũng như đứng trước nguy cơ bị khai tử.

Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành với giải chạy Nha Trang City Trail 2026
Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành với giải chạy Nha Trang City Trail 2026

VOV.VN - Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tự hào là nhà tài trợ chính thức của giải chạy Nha Trang City Trail, diễn ra vào ngày 18 và 19/7/2026 tại thành phố biển Nha Trang.

Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành với giải chạy Nha Trang City Trail 2026

Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành với giải chạy Nha Trang City Trail 2026

VOV.VN - Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tự hào là nhà tài trợ chính thức của giải chạy Nha Trang City Trail, diễn ra vào ngày 18 và 19/7/2026 tại thành phố biển Nha Trang.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn