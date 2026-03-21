Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, lần đầu có cruise control

Thứ Bảy, 06:00, 21/03/2026
VOV.VN - Phiên bản Ducati Monster 2026 vừa được bổ sung màu sơn Sport Livery hoàn toàn mới, mang phong cách thể thao lấy cảm hứng từ quá khứ, đồng thời lần đầu có tùy chọn cruise control và giữ nguyên hiệu năng mạnh mẽ đặc trưng.

Sport Livery mới gợi nhớ Monster S4 huyền thoại

Ở phiên bản 2026, Ducati mang đến tùy chọn màu Sport Livery hoàn toàn mới cho Monster, bên cạnh các màu tiêu chuẩn. Thiết kế này sử dụng tông xám chủ đạo kết hợp đỏ Racing Red ở bộ mâm, lấy cảm hứng từ mẫu Ducati Monster S4 ra mắt hơn 20 năm trước.

Không chỉ thay đổi màu sơn, các chi tiết như yên xe, ốp đuôi và bình xăng được tinh chỉnh nhằm tăng vẻ thể thao. Biến thể Monster Plus tiếp tục đi kèm kính chắn gió nhỏ phía trước và ốp yên sau, giúp tổng thể xe trông cứng cáp và đậm chất naked bike hơn.

Lần đầu có cruise control, bổ sung tiện ích đường dài

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ducati Monster 2026 là khả năng trang bị cruise control (ga tự động) – tính năng hiếm thấy trước đây trên dòng Monster.

Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, kiểm soát phanh động cơ và ABS khi vào cua. Xe có 4 chế độ lái cùng hệ thống Ducati Power Launch hỗ trợ tăng tốc tối ưu.

Màn hình TFT 5 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, đồng thời hỗ trợ kết nối hệ thống Ducati Multimedia System giúp điều hướng và kết nối điện thoại.

Động cơ V-twin 111 mã lực, tối ưu vận hành

Monster 2026 tiếp tục sử dụng động cơ V-twin đạt chuẩn Euro 5+, cho công suất khoảng 111 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 91,1 Nm tại 7.250 vòng/phút. Khối động cơ này cung cấp khoảng 80% mô-men xoắn ngay từ dải tua trung bình, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt cả trong đô thị lẫn đường trường.

Ngoài ra, khoảng cách kiểm tra khe hở xupap lên đến 45.000 km giúp giảm chi phí bảo dưỡng đáng kể. Xe có chiều cao yên tiêu chuẩn 815 mm, có thể hạ xuống 795 mm hoặc 775 mm để phù hợp với nhiều người lái hơn.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tin liên quan

Xe tay ga 3 bánh Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt, giá hơn 300 triệu đồng
Xe tay ga 3 bánh Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt, giá hơn 300 triệu đồng

VOV.VN - Yamaha Tricity 300 được giới thiệu tại thị trường châu Âu. Mẫu scooter đô thị này nổi bật với cấu hình ba bánh ổn định, công nghệ Standing Assist giúp xe đứng yên, cùng nhiều trang bị an toàn như túi khí và ABS ba kênh.

Xe tay ga 3 bánh Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt, giá hơn 300 triệu đồng

Xe tay ga 3 bánh Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt, giá hơn 300 triệu đồng

VOV.VN - Yamaha Tricity 300 được giới thiệu tại thị trường châu Âu. Mẫu scooter đô thị này nổi bật với cấu hình ba bánh ổn định, công nghệ Standing Assist giúp xe đứng yên, cùng nhiều trang bị an toàn như túi khí và ABS ba kênh.

Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng
Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu cruiser cỡ trung Honda Rebel 500 2026 vừa được cập nhật tại Malaysia với màu sơn mới Matte Gun Powder Black Metallic. Xe giữ nguyên cấu hình kỹ thuật so với đời trước và tiếp tục được bán với giá đề xuất 33,899 RM (khoảng 225 triệu đồng).

Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng

Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu cruiser cỡ trung Honda Rebel 500 2026 vừa được cập nhật tại Malaysia với màu sơn mới Matte Gun Powder Black Metallic. Xe giữ nguyên cấu hình kỹ thuật so với đời trước và tiếp tục được bán với giá đề xuất 33,899 RM (khoảng 225 triệu đồng).

Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn
Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn

VOV.VN - Harley-Davidson tiếp tục nâng cấp dòng xe năm 2026 với một số thay đổi về thiết kế. Hai mẫu Low Rider S và Road Glide 3 được bổ sung các chi tiết mạ crom trên nhiều chi tiết, trong khi Road Glide có thêm tùy chọn yên đơn dành cho người thích phong cách lái xe một mình.

Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn

Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn

VOV.VN - Harley-Davidson tiếp tục nâng cấp dòng xe năm 2026 với một số thay đổi về thiết kế. Hai mẫu Low Rider S và Road Glide 3 được bổ sung các chi tiết mạ crom trên nhiều chi tiết, trong khi Road Glide có thêm tùy chọn yên đơn dành cho người thích phong cách lái xe một mình.

