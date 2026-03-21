Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, lần đầu có cruise control

Sport Livery mới gợi nhớ Monster S4 huyền thoại

Ở phiên bản 2026, Ducati mang đến tùy chọn màu Sport Livery hoàn toàn mới cho Monster, bên cạnh các màu tiêu chuẩn. Thiết kế này sử dụng tông xám chủ đạo kết hợp đỏ Racing Red ở bộ mâm, lấy cảm hứng từ mẫu Ducati Monster S4 ra mắt hơn 20 năm trước.

Không chỉ thay đổi màu sơn, các chi tiết như yên xe, ốp đuôi và bình xăng được tinh chỉnh nhằm tăng vẻ thể thao. Biến thể Monster Plus tiếp tục đi kèm kính chắn gió nhỏ phía trước và ốp yên sau, giúp tổng thể xe trông cứng cáp và đậm chất naked bike hơn.

Lần đầu có cruise control, bổ sung tiện ích đường dài

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ducati Monster 2026 là khả năng trang bị cruise control (ga tự động) – tính năng hiếm thấy trước đây trên dòng Monster.

Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, kiểm soát phanh động cơ và ABS khi vào cua. Xe có 4 chế độ lái cùng hệ thống Ducati Power Launch hỗ trợ tăng tốc tối ưu.

Màn hình TFT 5 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, đồng thời hỗ trợ kết nối hệ thống Ducati Multimedia System giúp điều hướng và kết nối điện thoại.

Động cơ V-twin 111 mã lực, tối ưu vận hành

Monster 2026 tiếp tục sử dụng động cơ V-twin đạt chuẩn Euro 5+, cho công suất khoảng 111 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 91,1 Nm tại 7.250 vòng/phút. Khối động cơ này cung cấp khoảng 80% mô-men xoắn ngay từ dải tua trung bình, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt cả trong đô thị lẫn đường trường.

Ngoài ra, khoảng cách kiểm tra khe hở xupap lên đến 45.000 km giúp giảm chi phí bảo dưỡng đáng kể. Xe có chiều cao yên tiêu chuẩn 815 mm, có thể hạ xuống 795 mm hoặc 775 mm để phù hợp với nhiều người lái hơn.