Skoda ưu đãi lệ phí 100% trước bạ cho nhiều dòng xe tại Việt Nam

Trong tháng 9/2026, Skoda Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe và hoàn tất giao dịch trong tháng, áp dụng cho 4 mẫu xe gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia.

Skoda Kushaq có nhiều lợi thế nhờ được lắp ráp trong nước.

Riêng với Kushaq và Slavia - hai dòng xe được sản xuất trong nước tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh), khách hàng còn được áp dụng đồng thời gói vay lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm, thông qua chương trình hợp tác giữa Skoda Việt Nam với hai ngân hàng đối tác PGBank và VPBank. Chính sách này giúp khách hàng giảm áp lực cả ở chi phí đăng ký ban đầu lẫn chi phí trả góp hàng tháng.

Kodiaq và Karoq là hai mẫu SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn trong dải sản phẩm của hãng. Trong khi đó, Kushaq và Slavia là hai mẫu xe phổ thông hơn, được sản xuất ngay tại Việt Nam.

Skoda Slavia có mức chi phí sở hữu hấp dẫn sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi.

Skoda sử dụng nhiều linh kiện chung trong tập đoàn Volkswagen như khung gầm MQB, động cơ và tiêu chuẩn phụ tùng. Với các mẫu xe cỡ nhỏ như Kushaq và Slavia, hãng vẫn trang bị đầy đủ 6 túi khí ngay từ phiên bản cơ bản nhất, khóa vi sai điện tử cùng công nghệ hỗ trợ vào cua chủ động XDS/XDS+ - những hạng mục không phải mẫu xe cùng tầm giá nào cũng có.

Chương trình được áp dụng tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Skoda trên cả nước, dành cho các xe hoàn tất xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 9/2026.

Động thái tung ưu đãi của Skoda diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, khi nhu cầu người tiêu dùng tăng cao và hầu hết các hãng xe đều đồng loạt triển khai chính sách hỗ trợ trước bạ, lãi suất và quà tặng nhằm giữ đà tiêu thụ trong những tháng cuối năm.