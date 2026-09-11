English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Skoda ưu đãi lệ phí 100% trước bạ cho nhiều dòng xe tại Việt Nam

Thứ Sáu, 08:57, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Skoda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 9/2026 dành cho 4 mẫu xe Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia, hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, riêng Kushaq và Slavia được cộng thêm gói vay lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm.

Trong tháng 9/2026, Skoda Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe và hoàn tất giao dịch trong tháng, áp dụng cho 4 mẫu xe gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia.

skoda uu dai le phi 100 truoc ba cho nhieu dong xe tai viet nam hinh anh 1
Skoda Kushaq có nhiều lợi thế nhờ được lắp ráp trong nước.

Riêng với Kushaq và Slavia - hai dòng xe được sản xuất trong nước tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh), khách hàng còn được áp dụng đồng thời gói vay lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm, thông qua chương trình hợp tác giữa Skoda Việt Nam với hai ngân hàng đối tác PGBank và VPBank. Chính sách này giúp khách hàng giảm áp lực cả ở chi phí đăng ký ban đầu lẫn chi phí trả góp hàng tháng.

Kodiaq và Karoq là hai mẫu SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn trong dải sản phẩm của hãng. Trong khi đó, Kushaq và Slavia là hai mẫu xe phổ thông hơn, được sản xuất ngay tại Việt Nam.

skoda uu dai le phi 100 truoc ba cho nhieu dong xe tai viet nam hinh anh 2
Skoda Slavia có mức chi phí sở hữu hấp dẫn sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi.

Skoda sử dụng nhiều linh kiện chung trong tập đoàn Volkswagen như khung gầm MQB, động cơ và tiêu chuẩn phụ tùng. Với các mẫu xe cỡ nhỏ như Kushaq và Slavia, hãng vẫn trang bị đầy đủ 6 túi khí ngay từ phiên bản cơ bản nhất, khóa vi sai điện tử cùng công nghệ hỗ trợ vào cua chủ động XDS/XDS+ - những hạng mục không phải mẫu xe cùng tầm giá nào cũng có.

Chương trình được áp dụng tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Skoda trên cả nước, dành cho các xe hoàn tất xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 9/2026.

Động thái tung ưu đãi của Skoda diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, khi nhu cầu người tiêu dùng tăng cao và hầu hết các hãng xe đều đồng loạt triển khai chính sách hỗ trợ trước bạ, lãi suất và quà tặng nhằm giữ đà tiêu thụ trong những tháng cuối năm.

chatgpt-image-15_53_13-10-thg-9-2026.png

Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nhiều mẫu siêu xe, siêu sang của McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini đồng loạt cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam, mức tăng từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Lamborghini Temerario và Rolls-Royce Phantom Extended nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Skoda tung ưu đãi lớn trong tháng 8/2026 cho Kushaq và Slavia
Skoda tung ưu đãi lớn trong tháng 8/2026 cho Kushaq và Slavia

VOV.VN - Skoda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 8/2026 dành cho 4 dòng xe chủ lực, trong đó Kushaq và Slavia - hai mẫu xe sản xuất trong nước được hưởng thêm chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm cùng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm.

Skoda tung ưu đãi lớn trong tháng 8/2026 cho Kushaq và Slavia

Skoda tung ưu đãi lớn trong tháng 8/2026 cho Kushaq và Slavia

VOV.VN - Skoda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 8/2026 dành cho 4 dòng xe chủ lực, trong đó Kushaq và Slavia - hai mẫu xe sản xuất trong nước được hưởng thêm chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm cùng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm.

Cận cảnh Skoda Slavia 2026: Lần đầu thêm ghế massage, thay hộp số 8 cấp cực chất
Cận cảnh Skoda Slavia 2026: Lần đầu thêm ghế massage, thay hộp số 8 cấp cực chất

VOV.VN - Skoda Slavia 2026 vừa được giới thiệu tại Ấn Độ với diện mạo được tinh chỉnh, khoang nội thất bổ sung nhiều công nghệ và trang bị tiện nghi đáng chú ý. Đặc biệt, phiên bản động cơ 1.0 TSI nay có thêm tùy chọn hộp số tự động 8 cấp.

Cận cảnh Skoda Slavia 2026: Lần đầu thêm ghế massage, thay hộp số 8 cấp cực chất

Cận cảnh Skoda Slavia 2026: Lần đầu thêm ghế massage, thay hộp số 8 cấp cực chất

VOV.VN - Skoda Slavia 2026 vừa được giới thiệu tại Ấn Độ với diện mạo được tinh chỉnh, khoang nội thất bổ sung nhiều công nghệ và trang bị tiện nghi đáng chú ý. Đặc biệt, phiên bản động cơ 1.0 TSI nay có thêm tùy chọn hộp số tự động 8 cấp.

Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng
Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nhiều mẫu siêu xe, siêu sang của McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini đồng loạt cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam, mức tăng từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Lamborghini Temerario và Rolls-Royce Phantom Extended nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nhiều mẫu siêu xe, siêu sang của McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini đồng loạt cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam, mức tăng từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Lamborghini Temerario và Rolls-Royce Phantom Extended nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng
Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 với cuộc đua giảm giá không kém phần sôi động. Đáng chú ý, một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV, MPV và sedan hạng B đang được đại lý chào bán với giá thực tế dưới 400 triệu đồng, ngang hoặc thậm chí thấp hơn mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 với cuộc đua giảm giá không kém phần sôi động. Đáng chú ý, một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV, MPV và sedan hạng B đang được đại lý chào bán với giá thực tế dưới 400 triệu đồng, ngang hoặc thậm chí thấp hơn mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng
Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu sedan hạng B Skoda Slavia Active hiện được một số showroom chào bán với giá chỉ khoảng 380–390 triệu đồng, giảm gần 90 triệu đồng so với giá niêm yết, tạo sức ép lên Toyota Vios.

Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu sedan hạng B Skoda Slavia Active hiện được một số showroom chào bán với giá chỉ khoảng 380–390 triệu đồng, giảm gần 90 triệu đồng so với giá niêm yết, tạo sức ép lên Toyota Vios.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn