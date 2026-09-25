Subaru Crosstrek 2027 ra mắt với nâng cấp Hybrid mạnh mẽ

Subaru Crosstrek 2027 chỉ còn bản Hybrid

Trong đợt nâng cấp cho đời xe 2027 tại Nhật Bản, Subaru đã loại bỏ động cơ e-Boxer Mild-Hybrid 2.0L trên Crosstrek. Thay vào đó, mẫu crossover này chỉ còn sử dụng hệ truyền động Hybrid e-Boxer S:HEV, kết hợp công nghệ có nguồn gốc từ Toyota.

Hệ thống này gồm động cơ boxer 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru. Tổng công suất đạt 194 mã lực.

Subaru Crosstrek 2027 chỉ còn bản Hybrid

Ngoại hình Crosstrek 2027 không thay đổi quá lớn. Xe được trang bị nóc màu đen thay cho màu xám đậm trước đây, cùng logo e-Boxer mới trên cửa cốp. Subaru cũng bổ sung màu sơn Ignition Red và tiếp tục trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp đa dụng.

Tại Nhật Bản, Crosstrek 2027 được rút gọn còn hai phiên bản là Premium S:HEV và Premium S:HEV EX. Bản Premium tiêu chuẩn có ghế chỉnh điện tích hợp sưởi và vô-lăng sưởi, đồng thời có thể bổ sung hệ thống dẫn đường. Bản Premium S:HEV EX cao cấp hơn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống dẫn đường tiêu chuẩn và gói hỗ trợ lái xe EyeSight X. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hệ thống âm thanh Harman Kardon.

Subaru Impreza 2027 bỏ Hybrid, trở lại động cơ xăng

Trong khi Crosstrek chuyển hoàn toàn sang Hybrid, Subaru Impreza lại đi theo hướng ngược lại. Phiên bản Impreza đời 2027 tại Nhật Bản loại bỏ hệ truyền động Mild-Hybrid và sử dụng động cơ xăng thuần túy. Động cơ boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên sản sinh công suất 152 mã lực. Động cơ này kết hợp hộp số Lineartronic CVT và có hai lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian.

Impreza 2027 tại Nhật Bản hiện chỉ còn một phiên bản Smart Edition, nhưng khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động FWD hoặc AWD. Ngoại hình xe gần như không thay đổi, ngoại trừ việc bổ sung tùy chọn màu sơn Đen hoặc Đỏ.

Subaru Impreza Smart Edition

Subaru cũng cung cấp loạt phụ kiện cho Impreza, trong đó đáng chú ý là gói STI Aero. Gói này bổ sung cánh chia gió trước, ốp sườn, phần mở rộng cản sau và cánh gió phía sau, với tùy chọn màu Black hoặc Cherry Red.

Về trang bị, Impreza Smart Edition được bổ sung hệ thống dẫn đường và bàn đạp nhôm tiêu chuẩn. Bản AWD có thêm vô-lăng sưởi và ghế sưởi. Các tùy chọn khác gồm đèn LED toàn phần, đèn chiếu sáng khi vào cua, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng và gương chiếu hậu có chức năng nhớ vị trí, tự động gập.

Giá Subaru Crosstrek và Impreza 2027 tại Nhật Bản

Subaru đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho Crosstrek và Impreza cập nhật tại Nhật Bản. Impreza Smart Edition có giá từ 2.865.500 Yen (tương đương khoảng 470 triệu đồng), cho bản FWD và từ 3.135.000 Yen (khoảng 525 triệu đồng) cho bản AWD. Gói STI Aero dành cho Impreza có giá bổ sung 194.260 Yen (tương đương khoảng 31 triệu đồng)

Trong khi đó, Subaru Crosstrek Premium S:HEV có giá khởi điểm 3.833.500 Yen (xấp xỉ 640 triệu đồng). Phiên bản Premium S:HEV EX cao cấp có giá 4.053.500 yen (khoảng 678 triệu đồng).

Khách hàng muốn tăng vẻ ngoài địa hình cho Crosstrek có thể lựa chọn gói phụ kiện Adventure Style Package II với giá 146.960 yen (khoảng 24 triệu đồng). Các mức giá trên áp dụng cho thị trường Nhật Bản và chưa thể hiện giá bán tại các thị trường khác.