SUV đô thị thế hệ mới Kia Seltos 2026 thay đổi toàn diện

Kia Seltos 2026 thay đổi mạnh về thiết kế và kích thước

Kia đã chính thức đưa Seltos 2026 đến thị trường Indonesia, đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của mẫu SUV cỡ nhỏ trong một phân khúc ngày càng cạnh tranh. So với thế hệ trước, Kia Seltos mới được phát triển trên nền tảng K3 và sở hữu kích thước lớn hơn, qua đó cải thiện không gian bên trong cũng như khả năng vận hành.

Thiết kế của Kia Seltos 2026 thay đổi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm

Thiết kế ngoại thất của Kia Seltos 2026 áp dụng ngôn ngữ “Opposites United” đặc trưng của Kia. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn kết hợp dải đèn định vị ban ngày mang họa tiết “Star Map”. Thân xe có kiểu dáng vuông vức hơn, tay nắm cửa thiết kế gọn gàng và các đường gân dứt khoát. Phía sau là cụm đèn hậu đặt dọc kết hợp dải LED kéo ngang cửa cốp, tạo diện mạo hiện đại hơn.

Thế hệ mới có chiều dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với mẫu xe cũ, Seltos mới có thân xe lớn hơn, đồng thời khoảng cách giữa hai trục được mở rộng nhằm tạo thêm không gian cho hành khách.

Nội thất hiện đại, nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Bên trong, Kia Seltos 2026 được thiết kế theo hướng hiện đại với cụm màn hình lớn trên bảng táp-lô. Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hệ thống điều khiển điều hòa được bố trí riêng, trong khi khu vực điều khiển trung tâm tích hợp cổng USB-C và sạc điện thoại không dây.

Kia còn cung cấp nhiều trang bị đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon hoặc Bose, Kia Connect, chìa khóa kỹ thuật số, trợ lý AI và cập nhật phần mềm OTA. Hàng ghế thứ hai có thể ngả tối đa 24 độ, trong khi khoang hành lý đạt 536 lít.

Về an toàn, Seltos thế hệ mới được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ người lái như Highway Driving Assist 2, Lane Following Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, cảnh báo mở cửa an toàn, camera quan sát toàn cảnh, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi và cảnh báo khoảng cách đỗ xe.

Đáng chú ý, phiên bản dành cho Indonesia sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số IVT. Động cơ này sản sinh công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, hướng đến khả năng vận hành mượt mà và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Kia Sales Indonesia cho biết, động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cùng hộp số IVT được lựa chọn dựa trên nhu cầu của khách hàng tại thị trường này.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, Seltos thế hệ mới có nhiều lựa chọn động cơ hơn, bao gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và 1.6L tăng áp. Một phiên bản Hybrid cũng được Kia lên kế hoạch giới thiệu trong năm 2026. Tuy nhiên, Indonesia hiện tập trung vào cấu hình 1.5L hút khí tự nhiên và IVT.

Với thế hệ mới, Kia Seltos hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ. Sự xuất hiện của mẫu xe này tại Indonesia cũng làm cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ trở nên hấp dẫn hơn, khi thị trường đang có sự góp mặt của Hyundai Creta, Mitsubishi XForce, Suzuki Fronx và nhiều mẫu xe mới.

Kia Seltos thế hệ thứ hai được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm quan trọng của Kia tại Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường sự hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.