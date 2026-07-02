SUV hạng B "đại chiến" giảm giá: Mẫu xe nào đang "chạm đáy" 470 triệu đồng?

Cuộc đua khuyến mại giữa các mẫu xe SUV hạng B như: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Omoda C5 hay Honda HR-V... đang nóng lên từng ngày, mang đến cơ hội hiếm có cho người mua xe trong phân khúc gầm cao bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Những mẫu xe này được các hãng xe áp dụng từ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt đến tặng phiếu nhiên liệu nhiều năm, mức ưu đãi quy đổi cao nhất lên tới 70 triệu đồng, tạo nên cuộc cạnh tranh về giá hấp dẫn nhất từ đầu năm đến nay.

Honda HR-V: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn

Honda Việt Nam đã chính thức điều chỉnh, tăng mạnh mức ưu đãi trước bạ để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Honda HR-V bản G có giá niêm yết 699 triệu. Sau khi được hãng nâng mức ưu đãi lệ phí trước bạ lên 100% thì khách hàng mua bản G được giảm trực tiếp khoảng 70 triệu đồng vào chi phí lăn bánh. Chương trình được tính toán dựa trên mức lệ phí trước bạ 10% và thời gian áp dụng kéo dài đến hết ngày 30/6.

Honda HR-V bản G có giá niêm yết 699 triệu. Sau khi được hãng nâng mức ưu đãi lệ phí trước bạ lên 100% thì khách hàng mua bản G được giảm trực tiếp khoảng 70 triệu đồng vào chi phí lăn bánh.

Honda HR-V bản L có giá niêm yết là 750 triệu, hiện phiên bản này được áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 37,5 - 38 triệu đồng trực tiếp vào giá bán.

Honda HR-V bản e:HEV RS (Hybrid - Giá niêm yết là 835 triệu), hãng đang áp dụng chính sách ưu đãi tương đương khoảng 30 triệu đồng.

Ngoài ra một số đại lý còn chủ động “cắt máu” hỗ trợ thêm chính sách ưu đãi kép như tặng gói phụ kiện cao cấp. Khách hàng mua HR-V thường được trang bị thêm gói phụ kiện chính hãng trị giá từ 15 - 20 triệu đồng gồm dán phim cách nhiệt camera hành trình trước/sau, thảm trải sàn, phủ gầm cách âm/chống gỉ sét, hoặc gia hạn thêm 2 năm bảo hành động cơ và hộp số.

Nhiều đại lý tặng kèm thẻ Vip dịch vụ giảm giá 20% chi phí bảo dưỡng hoặc miễn phí tiền công bảo dưỡng cho các mốc đầu tiên.

Honda HR-V hiện được đánh giá là một trong những mẫu SUV hạng B có khả năng vận hành tốt nhất phân khúc nhờ động cơ tăng áp, hệ thống khung gầm chắc chắn cùng gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn được trang bị trên hầu hết các phiên bản.

Tuy vậy, ngay cả sau ưu đãi, Honda HR-V vẫn chưa phải mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc. Hyundai Creta, Omoda C5 hay một số phiên bản của Mitsubishi Xforce đang có giá bán thực tế sau khuyến mại có sức cạnh tranh hơn.

Chính sách khuyến mại của Honda HR-V trong tháng 6 có thể xem là động thái kích cầu cần thiết, giúp mẫu xe này có chỗ đứng và sức hút trong bối cảnh phân khúc SUV hạng B đang bước vào cuộc đua giảm giá mạnh.

Omoda C5: Ưu đãi quy đổi gần 70 triệu đồng

Trong cuộc đua giảm giá vừa qua, Omoda C5 là mẫu xe tạo nhiều bất ngờ nhất khi Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi quy mô lớn thông qua hình thức hỗ trợ nhiên liệu dài hạn. Theo đó, khách hàng mua Omoda C5 được hưởng đồng thời nhiều chính sách ưu đãi gồm: Miễn phí nhiên liệu từ 3-5 năm; Hỗ trợ lãi suất vay 0% trong năm đầu tiên; Tặng gói phụ kiện và quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Omoda C5 tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ nhiên liệu từ 3-5 năm, tương đương mức ưu đãi từ 49-69 triệu đồng.

Hiện Omoda C5 được phân phối với bốn phiên bản ở Việt Nam. Theo đó, C5 Luxury có giá sau ưu đãi chỉ từ 469,1 triệu đồng; C5 Sport được hỗ trợ 5 năm miễn phí nhiên liệu, quy đổi ra tiền mặt khoảng 69,9 triệu đồng, giúp đưa giá thực tế chỉ còn khoảng 479,1 triệu đồng.

Ở các phiên bản cao hơn, Omoda C5 tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ nhiên liệu từ 3-5 năm, tương đương mức ưu đãi từ 49-69 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản Omoda C5 SHS Hybrid được hãng hỗ trợ tới 8 năm miễn phí nhiên liệu, đưa giá bán ưu đãi sau khi được quy đổi xuống còn khoảng 619 triệu đồng. Omoda C5 Premium và Flagship mặc dù được tăng trang bị nhưng vẫn duy trì lợi thế giá.

Không chỉ cạnh tranh về giá, Omoda C5 còn sở hữu thiết kế thể thao, màn hình kép cỡ lớn, nhiều trang bị công nghệ hiện đại và chế độ bảo hành dài hạn, trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng B năm 2026.

Mitsubishi Xforce giảm 55 triệu đồng, nhưng giá bán vẫn thuộc nhóm cao của phân khúc

Là mẫu xe từng nhiều lần dẫn đầu doanh số phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam, nhưng Mitsubishi Xforce vẫn tiếp tục được hãng xe Nhật Bản tung ra chương trình ưu đãi mạnh trong tháng vừa qua, nhằm duy trì sức cạnh tranh trước áp lực từ các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta.

Mitsubishi Xforce được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm GLX, Premium và Ultimate. Cụ thể, mức ưu đãi từng phiên bản như sau:

Đối với phiên bản này hãng áp dụng chính sách ưu đãi lên tới 55 triệu đồng, đưa giá bán thực tế Mitsubishi Xforce về khoảng 655-665 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng được hãng hỗ trợ trực tiếp 45 triệu đồng. Sau khi áp dụng chương trình giá bán thực tế được đưa xuống còn khoảng 560 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce Premium (giá niêm yết 665 triệu đồng), hãng áp dụng ưu đãi 47 triệu đồng đưa giá bán thực tế xuống còn 618 triệu đồng.

Ultimate là phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce, có giá niêm yết 710 triệu đồng. Đối với phiên bản này hãng áp dụng chính sách ưu đãi lên tới 55 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về khoảng 655-665 triệu đồng.

Trận chiến "tay đôi" giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross hiện đang có sự phân hóa rõ rệt về mặt số liệu. Tính luỹ kế 5 tháng đầu năm, Yaris Cross đạt 6.940 xe, Còn Xforce đạt 5.204 xe

Mitsubishi Xforce sở hữu lợi thế với thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, khoảng sáng gầm lên tới 222 mm thuộc nhóm cao nhất phân khúc, ngoài ra xe còn được trang bị nội thất rộng rãi, cùng gói an toàn chủ động ADAS trên phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, sau ưu đãi, mức giá của Xforce vẫn được đánh giá là khá cao khi so sánh với Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Toyota Yaris Cross: Giá bán chỉ từ 617 triệu đồng, tiếp tục duy trì lợi thế doanh số

Hỗ trợ lệ phí trước bạ là chính sách ưu đãi cốt lõi được Toyota áp dụng từ nhiều năm nay, theo đó cả hai phiên bản của Yaris đều đươc hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ khoảng 33 triệu đồng, đưa giá bán thực tế giảm xuống còn khoảng 617 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ khoảng 37 triệu đồng, đưa giá xe sau ưu đãi xuống còn khoảng 691 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ khoảng 33 triệu đồng, đưa giá bán thực tế giảm xuống còn khoảng 617 triệu đồng.

Lưu ý, các phiên bản màu Trắng ngọc trai hoặc phối 2 tông màu do có giá niêm yết cao hơn 8 - 12 triệu đồng/xe, nên mức giảm trước bạ cũng sẽ dịch chuyển tương ứng.

Để tăng tính cạnh tranh, các đại lý Toyota thường chủ động kích cầu thêm cho khách hàng bằng các gói quà tặng giá trị kèm theo như phụ kiện và bảo hiểm. Khách hàng mua xe thường được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota, kèm theo gói phụ kiện thiết yếu (như dán phim cách nhiệt cao cấp, trải sàn da, camera hành trình, hoặc phủ gầm...).

Tùy thuộc vào tình hình kho xe và màu sắc, một số đại lý cũng có thể giảm trực tiếp thêm vào giá bán từ 10 - 15 triệu đồng (đặc biệt đối với phiên bản Hybrid, có thời điểm mức ưu đãi tổng hợp tiền mặt và ưu đãi giảm lệ phí trước bạ chạm mốc 50 - 55 triệu đồng.

Cả hai phiên bản Toyota Yaris Cross là xăng và Hybrid gần như không có sự khác biệt về trang bị tiện nghi và an toàn. Cả hai đều được trang bị màn hình trung tâm lớn, camera 360 độ, gói an toàn Toyota Safety Sense, phanh tay điện tử và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại.

Phiên bản hybrid nổi bật nhờ hơn khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 3,8 lít/100 km, thấp nhất phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam hiện nay. Đặc biệt sau khi áp dụng ưu đãi, phiên bản máy xăng của Yaris Cross có giá bán thực tế thấp hơn khá đáng kể so với Mitsubishi Xforce Ultimate, dù có nhiều trang bị tương đương.

Đây có lẽ là một trong những yếu tố cạnh tranh giúp Yaris Cross trở thành mẫu SUV hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng liên tiếp.

Hyundai Creta: Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam giảm tới 65 triệu đồng

Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai chương trình giảm giá mạnh cho Creta trong tháng 6/2026 với mức hỗ trợ lên tới 65 triệu đồng (tăng khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước). Đây là một trong những mức ưu đãi cao nhất từng áp dụng cho mẫu SUV hạng B này tại Việt Nam cho đến thời điểm này.

Sau ưu đãi, giá bán của các phiên bản Hyundai Creta giảm xuống mức khá cạnh tranh. Creta 1.5 bản Tiêu chuẩn có giá bán thực tế giảm còn khoảng 534 triệu đồng.

Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai chương trình giảm giá mạnh cho Creta trong tháng 6/2026 với mức hỗ trợ lên tới 65 triệu đồng (tăng khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước).

Các phiên bản cao hơn như Đặc biệt và Cao cấp cũng nhận mức hỗ trợ tương ứng, giúp đưa giá bán thực tế thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Không chỉ có giá bán hấp dẫn chỉ từ 534 triệu đồng, Hyundai Creta sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như thiết kế trẻ trung, khoang nội thất rộng rãi, màn hình kép hiện đại 10,25 inch, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, ghế chỉnh điện, gói an toàn SmartSense kèm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, cùng mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước.

Theo Hyundai Thành Công, trong 5 tháng đầu năm 2026, Hyundai Creta đạt doanh số gần 3.900 xe, trở thành mẫu xe Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam và đứng thứ tư toàn phân khúc SUV hạng B.