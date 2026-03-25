SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

Thứ Tư, 17:29, 25/03/2026
VOV.VN - Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa bị triệu hồi do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Dù số lượng xe ảnh hưởng rất ít, hãng vẫn đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Phát hiện lỗi từ chi tiết bu-lông trong hệ thống dây đai

Rolls-Royce hiện đang thu hồi một số lượng nhỏ xe Cullinan sau khi phát hiện ra rằng bộ phận khóa dây an toàn ghế sau có thể đã không được siết chặt đúng cách tại nhà máy. Theo thông tin được công bố, nguyên nhân của đợt triệu hồi đến từ một bu-lông trong hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau có thể chưa được siết chặt đúng tiêu chuẩn.

Lỗi này được phát hiện trong quá trình kiểm tra nội bộ khi kỹ thuật viên nhận thấy âm thanh bất thường phát ra từ khu vực phía sau xe. Rolls-Royce nhận ra qua quá trình này rằng những chiếc Cullinan được sản xuất từ ​​ngày 27/11/2019 có thể vẫn còn bu lông lỏng ở cùng một vị trí.

Vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu bu-lông không đảm bảo độ chắc chắn, dây đai an toàn có thể không hoạt động đúng chức năng trong trường hợp xảy ra va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách ngồi phía sau.

Khuyến cáo không sử dụng ghế sau và khoang hành lý

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian chờ khắc phục, Rolls-Royce đã khuyến cáo khách hàng tạm thời không nên sử dụng hàng ghế sau cũng như khu vực khoang hành lý. Đây là động thái hiếm thấy nhưng thể hiện sự thận trọng cao của hãng xe siêu sang.

Hiện tại, chưa có bất kỳ báo cáo nào về tai nạn hay thương tích liên quan đến lỗi này. Tuy nhiên, Rolls-Royce vẫn chủ động tiến hành triệu hồi theo đúng tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt mà thương hiệu này theo đuổi.

Chỉ 102 xe bị ảnh hưởng, sản xuất trong nhiều năm

Đợt triệu hồi lần này chỉ ảnh hưởng đến 102 chiếc Cullinan được sản xuất trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2025. Các xe nằm trong diện sẽ được kiểm tra và siết lại bu-lông theo đúng thông số kỹ thuật hoàn toàn miễn phí.

Dù là dòng SUV siêu sang có giá trị rất cao, Cullinan vẫn không tránh khỏi những lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Tuy vậy, cách Rolls-Royce xử lý nhanh chóng và minh bạch tiếp tục khẳng định tiêu chuẩn chất lượng và mức độ quan tâm đến khách hàng của hãng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce triệu hồi xe SUV siêu sang lỗi kỹ thuật an toàn ô tô triệu hồi Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce triệu hồi Cullinan
Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026
Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026

Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026

Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng
Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng

Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng

Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô
Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

