English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gã khổng lồ Tesla chính thức lập công ty tại Việt Nam, chuẩn bị "đổ bộ"?

Thứ Hai, 13:55, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam chính thức đi vào hoạt động cùng sự xuất hiện của các nhân sự cấp cao toàn cầu là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hãng xe điện lớn nhất thế giới đang sẵn sàng gia nhập thị trường Việt.

Mới đây, thị trường ô tô Việt Nam lại có một thông tin đáng chú ý khi một thương hiệu mới được đăng ký tại Việt Nam mang tên Tesla Motor

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0319706343, tên tiếng Anh là Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company. Đây nhiều khả năng là động thái cho thấy hãng xe điện Mỹ của Elon Musk có thể sắp được ra mắt tại thị trường Việt.

ga khong lo tesla chinh thuc lap cong ty tai viet nam, chuan bi do bo hinh anh 1

Ngày 11/9/2026, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động với vốn đầu tư nước ngoài, đặt trụ sở Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đáng chú ý, bộ máy lãnh đạo công ty xuất hiện những cái tên đại diện theo pháp luật gồm: David Jon Feinstein, Isabel Ching Fan và Nguyễn Mạnh Hùng. Theo hồ sơ doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc của hai lãnh đạo nước ngoài được đăng ký lần lượt tại Hong Kong (Trung Quốc) và Austin, Texas, Mỹ.

Trong số này, David Jon Feinstein là cái tên đáng chú ý. Ông từng xuất hiện trong bộ máy quản lý của nhiều pháp nhân Tesla tại các thị trường khác nhau.

Tại Đài Loan, hồ sơ của Tesla Motors Taiwan Limited cũng ghi David Jon Feinstein là Director, đồng thời là người đại diện cho Tesla International B.V., một pháp nhân trong hệ thống Tesla.

Người thứ 2 cũng rất đáng quan tâm là - Isabel Ching Fan, nữ Giám đốc vùng Tesla từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu ở Malaysia năm 2023.

Thương hiệu được đăng ký tại Việt Nam dưới tên Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company, đăng ký kinh doanh với các mã ngành quen thuộc nhóm ô tô, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, cùng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

Phần mô tả ngành nghề cũng đề cập các quy định áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

ga khong lo tesla chinh thuc lap cong ty tai viet nam, chuan bi do bo hinh anh 2
Nếu Tesla chính thức bán xe tại Việt Nam, thì đây hứa hẹn sẽ khiến thị trường xe điện thêm thú vị và nhiều thay đổi. (Ảnh: KT)

Sự xuất hiện của pháp nhân Tesla Motors Việt Nam là động thái đáng chú ý trong bối cảnh hãng xe điện do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đến nay chưa có hoạt động bán xe chính thức quy mô lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển nhanh, với sự tham gia của nhiều thương hiệu như: VinFast, BYD, Omoda & Jaecoo... thì việc Tesla tham gia trong lĩnh vực xe điện càng trở lên thú vị và có nhiều thay đổi.

Tesla hiện là một trong những hãng xe điện lớn nhất thế giới, với các dòng xe như: Model 3, Model Y, Model S, Model X và Cybertruck. Ngoài ô tô điện, tập đoàn còn phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng, trạm sạc và các giải pháp năng lượng.

Dù chưa công bố thời điểm mở showroom hay xây dựng hệ thống trạm sạc, thời điểm bán xe... nhưng sự xuất hiện của pháp nhân này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hãng xe điện lớn nhất thế giới đang chuẩn bị đổ bộ thị trường ô tô Việt.

Tuệ Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường
BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

VOV.VN - BYD tiếp tục gây chấn động thị trường ô tô châu Âu khi chính thức vượt Tesla để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Anh trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hãng xe Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

VOV.VN - BYD tiếp tục gây chấn động thị trường ô tô châu Âu khi chính thức vượt Tesla để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Anh trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hãng xe Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk
Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, nhằm giữ chân ông dẫn dắt công ty trong chiến lược phát triển AI và robot.

Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk

Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao khổng lồ lên tới 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, nhằm giữ chân ông dẫn dắt công ty trong chiến lược phát triển AI và robot.

McLaren đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, 750S Spider tiến sát mốc 31 tỷ đồng
McLaren đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, 750S Spider tiến sát mốc 31 tỷ đồng

VOV.VN - Các phiên bản McLaren đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều vừa tăng giá từ gần 2,7 tỷ đến hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, McLaren 750S Spider tăng giá lên gần 31 tỷ đồng, cao hơn hơn 9 tỷ đồng so với thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam.

McLaren đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, 750S Spider tiến sát mốc 31 tỷ đồng

McLaren đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, 750S Spider tiến sát mốc 31 tỷ đồng

VOV.VN - Các phiên bản McLaren đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều vừa tăng giá từ gần 2,7 tỷ đến hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, McLaren 750S Spider tăng giá lên gần 31 tỷ đồng, cao hơn hơn 9 tỷ đồng so với thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam.

Lamborghini Temerario tăng hơn 7 tỷ đồng tại thị trường xe Việt Nam
Lamborghini Temerario tăng hơn 7 tỷ đồng tại thị trường xe Việt Nam

VOV.VN - Lamborghini Temerario vừa được nhà phân phối điều chỉnh giá bán tại thị trường Việt Nam lên 26,752 tỷ đồng, cao hơn hơn 7,1 tỷ đồng so với mức công bố trước đó. Mẫu siêu xe thay thế Huracan sử dụng hệ truyền động Hybrid V8 tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện.

Lamborghini Temerario tăng hơn 7 tỷ đồng tại thị trường xe Việt Nam

Lamborghini Temerario tăng hơn 7 tỷ đồng tại thị trường xe Việt Nam

VOV.VN - Lamborghini Temerario vừa được nhà phân phối điều chỉnh giá bán tại thị trường Việt Nam lên 26,752 tỷ đồng, cao hơn hơn 7,1 tỷ đồng so với mức công bố trước đó. Mẫu siêu xe thay thế Huracan sử dụng hệ truyền động Hybrid V8 tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện.

Doanh số xe Hyundai tháng 8/2026: Creta dẫn đầu, Tucson bứt phá
Doanh số xe Hyundai tháng 8/2026: Creta dẫn đầu, Tucson bứt phá

VOV.VN - Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố doanh số xe Hyundai tháng 8/2026 đạt 2.928 xe, nâng tổng số tích lũy 8 tháng lên 31.540 xe. Sự tăng trưởng ấn tượng này nhờ sức hút mạnh mẽ từ dòng SUV Creta, Tucson cùng đòn bẩy trải nghiệm bộ đôi Turbo Hybrid mới."

Doanh số xe Hyundai tháng 8/2026: Creta dẫn đầu, Tucson bứt phá

Doanh số xe Hyundai tháng 8/2026: Creta dẫn đầu, Tucson bứt phá

VOV.VN - Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố doanh số xe Hyundai tháng 8/2026 đạt 2.928 xe, nâng tổng số tích lũy 8 tháng lên 31.540 xe. Sự tăng trưởng ấn tượng này nhờ sức hút mạnh mẽ từ dòng SUV Creta, Tucson cùng đòn bẩy trải nghiệm bộ đôi Turbo Hybrid mới."

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn