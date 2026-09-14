Gã khổng lồ Tesla chính thức lập công ty tại Việt Nam, chuẩn bị "đổ bộ"?

Mới đây, thị trường ô tô Việt Nam lại có một thông tin đáng chú ý khi một thương hiệu mới được đăng ký tại Việt Nam mang tên Tesla Motor.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0319706343, tên tiếng Anh là Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company. Đây nhiều khả năng là động thái cho thấy hãng xe điện Mỹ của Elon Musk có thể sắp được ra mắt tại thị trường Việt.

Ngày 11/9/2026, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động với vốn đầu tư nước ngoài, đặt trụ sở Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đáng chú ý, bộ máy lãnh đạo công ty xuất hiện những cái tên đại diện theo pháp luật gồm: David Jon Feinstein, Isabel Ching Fan và Nguyễn Mạnh Hùng. Theo hồ sơ doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc của hai lãnh đạo nước ngoài được đăng ký lần lượt tại Hong Kong (Trung Quốc) và Austin, Texas, Mỹ.

Trong số này, David Jon Feinstein là cái tên đáng chú ý. Ông từng xuất hiện trong bộ máy quản lý của nhiều pháp nhân Tesla tại các thị trường khác nhau.

Tại Đài Loan, hồ sơ của Tesla Motors Taiwan Limited cũng ghi David Jon Feinstein là Director, đồng thời là người đại diện cho Tesla International B.V., một pháp nhân trong hệ thống Tesla.

Người thứ 2 cũng rất đáng quan tâm là - Isabel Ching Fan, nữ Giám đốc vùng Tesla từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu ở Malaysia năm 2023.

Thương hiệu được đăng ký tại Việt Nam dưới tên Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company, đăng ký kinh doanh với các mã ngành quen thuộc nhóm ô tô, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, cùng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

Phần mô tả ngành nghề cũng đề cập các quy định áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu Tesla chính thức bán xe tại Việt Nam, thì đây hứa hẹn sẽ khiến thị trường xe điện thêm thú vị và nhiều thay đổi. (Ảnh: KT)

Sự xuất hiện của pháp nhân Tesla Motors Việt Nam là động thái đáng chú ý trong bối cảnh hãng xe điện do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đến nay chưa có hoạt động bán xe chính thức quy mô lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển nhanh, với sự tham gia của nhiều thương hiệu như: VinFast, BYD, Omoda & Jaecoo... thì việc Tesla tham gia trong lĩnh vực xe điện càng trở lên thú vị và có nhiều thay đổi.

Tesla hiện là một trong những hãng xe điện lớn nhất thế giới, với các dòng xe như: Model 3, Model Y, Model S, Model X và Cybertruck. Ngoài ô tô điện, tập đoàn còn phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng, trạm sạc và các giải pháp năng lượng.

Dù chưa công bố thời điểm mở showroom hay xây dựng hệ thống trạm sạc, thời điểm bán xe... nhưng sự xuất hiện của pháp nhân này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hãng xe điện lớn nhất thế giới đang chuẩn bị đổ bộ thị trường ô tô Việt.