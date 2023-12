Top những mẫu xe Bugatti đắt giá nhất từng được sản xuất

10. Bugatti Chiron Super Sport 300+: 3,9 triệu USD

Bugatti chế tạo Chiron Super Sport 300 vì tốc độ. Được trang bị động cơ W16 8.0 lít tăng áp kép, tạo ra công suất 1.578 mã lực sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động bảy cấp ly hợp kép, giúp siêu xe tăng tốc lên 100 km/h trong 2,4 giây. Đáng chú ý hơn, vào tháng 8 năm 2019, Super Sport 300 đã trở thành chiếc xe sản xuất nhanh nhất thế giới sau khi lập kỷ lục tốc độ 490 km/h.

Phiên bản thương mại sẽ có bị giới hạn tốc độ tối đa ở mức 440 km/h. Các chi tiết trên Super Sport sẽ được thay đổi so với xe tiêu chuẩn, đặc biệt đuôi xe được mở rộng lấy cảm hứng từ mẫu Longtail của McLaren. Phiên bản xe này sẽ có những trang bị xa xỉ như da Alcantara, hệ thống thông tin giải trí, màn hình TFT có thể cấu hình và hệ thống âm thanh tuyệt vời với loa tweeter có đầu kim cương.

Ngoại thất làm từ carbon, màu thân xe đen-cam tương tự. Lớp sơn này lấy cảm hứng từ chiếc Veyron Super Sport World Record Car từng lập kỷ lục tốc độ trước đây của Bugatti. Bugatti công bố giá của mỗi chiếc Super Sport 300+ vào khoảng 3,9 triệu USD, chỉ sản xuất 30 chiếc, bắt đầu từ 2021.

9. Bugatti Mistral Roadster: 5,4 triệu USD

Ra mắt tại Pebble Beach trong tuần lễ xe hơi Monterey năm 2022, Bugatti Mistral Roadster đại diện cho một dòng xe Bugatti sang trọng và hiệu suất cao. Với số lượng giới hạn chỉ sản xuất 99 chiếc W16 Mistral và giao hàng vào đầu năm 2024. Tất cả đều đã được bán với mức giá hơn 5 triệu USD.

Động cơ W16 trên Bugatti W16 Mistral Roadster lấy từ bản mạnh mẽ nhất đội hình Chiron là Super Sport/Super Sport 300+ cho công suất 1.578 mã lực, mô men xoắn 1.600 Nm. Với trái tim mạnh mẽ trên, Chiron Super Sport 300+ tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây từng đạt tới vận tốc 490,5 km/h trên đường thử Ehra Lessien của Volkswagen vào năm 2019.

Với việc nhà sản xuất xe điện Rimac của Croatia hợp tác với nhà sản xuất ô tô hiệu suất cao, tất cả siêu xe Bugatti trong tương lai rất có thể sẽ chạy hoàn toàn bằng điện.

Dùng chung khung gầm với Chiron, nhưng Bugatti W16 Mistral Roadster mang thiết kế hoàn toàn xa lạ với phần còn lại đội hình thương hiệu Pháp.

Kết cấu hình chữ C đặc trưng trên Chiron cũng xuất hiện lại trên Bugatti W16 Mistral Roadster, nhưng không ở vị trí thường lệ (vì xe không còn trần), mà thay vào đó chạy từ đường gờ trên cửa sổ kéo tới hốc gió nhỏ tại hông phía sau, và sau đó quay ngược trở lại mũi xe.

Nội thất Bugatti W16 Mistral Roadster nhìn nền nã, không hoang dã bằng bộ khung hoàn toàn mới bên ngoài. Thiết kế nội thất cũng giống Chiron với bảng điều khiển, cụm đồng hồ, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm giống hệt nhau. Phần lớn táp lô và cabin được mượn rõ ràng từ Chiron thay vì làm mới dù chất liệu của chúng vẫn đầy sang chảnh từ nhôm xử lý chỉn chu tới titanium, sợi carbon, gỗ hay cả đá hổ phách.

8. Bugatti Divo: 5,8 triệu USD

Ra mắt lần đầu tại triển lãm Concours d’Elegance Pebble Beach vào tháng 8 năm 2018, Bugatti Divo là dòng sản phẩm đặc biệt dựa trên nền tảng của Chiron, bên cạnh các phiên bản giới hạn khác như Bugatti La Voiture Noire hay Bugatti Centodieci.

Với mức giá khởi điểm lên đến 5,8 triệu USD, Divo là mẫu xe đắt nhất của Bugatti lúc bấy giờ. Chỉ với 40 chiếc Divo được sản xuất, siêu phẩm này nhanh chóng cháy hàng chỉ sau vài tuần, thậm chí ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên với một số khách hàng tiềm năng.

Ngoại hình của Divo nổi bật với bộ chia gió phía trước sắc sảo, đa dạng các khe thông gió và cánh nhỏ, lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng và cánh sau hai tầng khổng lồ được dẫn động bằng thủy lực. Nội thất đơn giản và tinh xảo bắt chước Chiron chỉ với một vài ngoại lệ nhỏ. Divo có tông màu da hai tông màu không đối xứng, ghế được điêu khắc hơn một chút và cố định thay vì túi cửa bật ra.

7. Bugatti Chiron Hermès Edition: 6 triệu USD

Bugatti đã hợp tác với ông trùm bất động sản California Manny Khoshbin và nhà sản xuất hàng xa xỉ Hermès của Pháp để tạo ra một chiếc Chiron độc nhất vô nhị với lớp hoàn thiện tinh tế, nội thất tùy chỉnh, mái kính nhìn ra bầu trời...

Bugatti và Hermes mất tới 3 năm để nghiên cứu và hoàn thiện Chiron Hermes Edition, rõ ràng để lồng ghép sự xa xỉ và đẳng cấp của cả hai cái tên lớn là một điều không hề dễ dàng. Sự tỉ mỉ, trau chuốt tới từng chi tiết chính là yếu tố mang tới cho Chiron Hermes Edition đỉnh cao có thừa. Yêu cầu của chủ sở hữu về các tính năng đặc biệt, nhiều nỗ lực nhằm tìm ra sự kết hợp hoàn hảo giữa các màu sắc và sự chú ý đến từng chi tiết đã dẫn đến quá trình sản xuất kéo dài ba năm. Giá trị ước tính hiện tại của chiếc xe là 6 triệu USD.

Chiếc xe độc nhất vô nhị này "bộ cánh" màu trắng ngà kết hợp với một số chi tiết màu đen huyền bí và các họa tiết hình chữ H đặc trưng của nhà mốt Hermes. Cánh gió phía sau của Chiron Hermes Edition còn được khắc logo chú ngựa truyền thống, biểu tượng của làng thời trang xa xỉ Paris. Cản sau được sơn cùng màu thân xe và nổi bật bởi đầu ống xả bằng nhôm xước.

Chiếc Hermes Edition Chiron của Manny Khoshbin được trang bị động cơ Bugatti 8.0 lít W16 sản sinh công suất 1.600 mã lực kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Chiếc hypercar tăng tốc từ 0 lên 200 km/h trong 5,8 giây.

6. Bugatti Type 55 Super Sport Roadster: 7,1 triệu USD

Được thiết kế bởi Jean Bugatti - con trai của người sáng lập công ty Ettore - Type 55 Super Sport Roadster được một số người coi là chiếc xe thể thao đẹp nhất từng được chế tạo. Cân bằng hài hòa giữa thẩm mỹ và công nghệ, Bugatti Type 55 Super Sport Roadster kết hợp khéo léo vẻ đẹp thiết kế từng đạt nhiều giải thưởng với hiệu suất tuyệt vời – đánh dấu bước khởi đầu mối hợp tác biểu tượng giữa Le Patron và Ettore Bugatti, cũng như ảnh hưởng của Jean Bugatti đối với công việc kinh doanh của gia đình.

Từ bộ tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng và những đường chắn bùn uyển chuyển cho đến sàn sau được cắt ngắn, chiếc xe trông rất thanh lịch và cân đối hoàn hảo. Type 55 là mẫu xe đường trường được phát triển dựa trên kinh nghiệm và công nghệ xe đua.

Động cơ 8 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2,3 lít đến từ xe đua Bugatti Type 51, có trục cam đôi trên cao, hai van trên mỗi xi-lanh và bộ siêu nạp kiểu Roots, sản sinh công suất 135 mã lực tại 5.500 vòng/phút. Bugatti đã lắp đặt hệ thống treo xe đua Type 54 cho Type 55, tạo ra một chiếc xe đường trường nhẹ với trọng tâm thấp, khả năng xử lý thể thao và khả năng bám đường đặc biệt. Type 55 Super Sport Roadster đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Với chỉ 38 chiếc được sản xuất từ ​​năm 1932 đến 1935, trong khi chỉ có 14 chiếc qua bàn tay bậc thầy Jean Bugatti Roadster và 11 chiếc giữ lại được thân xe ban đầu. Đa số những chiếc này hiện được bảo tồn tại Musee National de L’Automobile, Revs Institue hoặc các nhà triển lãm khác.

5. Bugatti Centodieci: 8,8 triệu USD

Bugatti chỉ có 10 chiếc xe được chế tạo thủ công Centodieci để kỷ niệm 110 năm thương hiệu Bugatti và tôn vinh chiếc Bugatti EB110 1992 mang tính biểu tượng. Mẫu xe cực kỳ hiếm này thể hiện lịch sử lâu dài về thành tựu công nghệ và hiệu suất của Bugatti.

Siêu phẩm Bugatti Centodieci 2023 được phát triển dựa trên đàn em Chiron kết hợp cùng những chi tiết tiêu biểu của huyền thoại EB110. Nhìn từ trực diện, Centodieci sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng của Bugatti với kích thước ngang với EB110. Khe hút gió đã dược tinh chỉnh lại, nổi bật nhất là bộ chia gió được làm từ sợi carbon kết hợp cùng đường viền trắng giúp đầu xe trông rất thể thao và lôi cuốn.

Thiết kế đèn pha LED của Centodieci gồm 4 đường nét đứt nằm gọn trong hai đường rãnh hình chữ “L” tương tự như Chiron nhưng đã được làm mỏng hơn nhằm tăng vẻ sắc sảo.

Các đặc tính khí động học bị ảnh hưởng bởi cánh gió phía sau đáng kể. Việc sử dụng rộng rãi sợi carbon và kính chắn gió nhẹ giúp Centodieci nhẹ hơn Chiron. Mặc dù khung gầm và hệ thống treo tương tự mang lại cho Centodieci và Chiron khả năng xử lý tương tự, khả năng tăng tốc theo phương ngang của Centodieci giống Divo tập trung linh hoạt hơn.

Bugatti trang bị cho Centodieci động cơ Bugatti 8.0 lít W16 mang tính biểu tượng, được cải tiến với hệ thống làm mát dầu động cơ cải tiến để sản sinh công suất 1.578 mã lực. Hộp số tự động DCT bảy cấp giúp siêu xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 380 km/h. Cả 10 chiếc Bugatti Centodieci đều "cháy hàng" với giá khoảng 8,9 triệu USD ngay cả trước khi công ty đưa ra thông báo chính thức.

4. Bugatti Type 57S 1937: 9,5 triệu USD

Bugatti Type 57 là một dòng xe hoàn toàn mới được thiết kế và chế tạo bởi Jean Bugatti – Con trai của nhà sáng lập Ettore Bugatti. Những chiếc Bugatti Type 57 được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1934 đến năm 1940 với tổng số khoảng 710 chiếc từng được xuất xưởng.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm ô tô London năm 1935, chiếc Bugatti Type 57S nguyên bản được trưng bày với thân xe Aerolithe fastback. Trong những năm đầu, Bugatti cung cấp cho Type 57S ba tùy chọn thân xe — roadster, Atlantic coupe và Atalante coupe. Khoảng 20 khung gầm tại nhà máy với thân xe kiểu coupe đã được chế tạo cho đến tháng 5 năm 1938.

Các biến thể Type 57S/57SC là một trong những dòng Bugatti mang tính biểu tượng nhất. Chữ “S” là viết tắt của “Surbaissé” (nghĩa là Hạ thấp) và “C” cho “Compresseur”. Việc bổ sung bộ siêu nạp kiểu Roots trên các mẫu xe đẩy công suất từ 175 mã lực lên 200 mã lực và giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 190 km/h.

3. Bugatti Chiron Profilee: 10,7 triệu USD

Lấy cảm hứng từ hình dáng siêu phàm của Jean Bugatti như đặc trưng trên Bugatti Type 46 cổ điển năm 1930 và Coupé Semi-Profilée Type 50 năm 1932, Chiron Profilee độc nhất mang đến vẻ ngoài tinh tế hơn so với Pur Sport tập trung vào đường trường nhưng có cùng tính năng kỹ thuật tiên tiến.

Profilée loại bỏ cánh gió cố định phía sau, thay vào đó là cánh gió nhỏ hơn, tinh tế và liền mạch hơn, giúp xe có thể bám đường tốt hơn ở tốc độ tối đa 380 km/h. Ở phía trước, xe có các khe hút gió lớn hơn so với Chiron tiêu chuẩn và lưới tản nhiệt hình móng ngựa mở rộng hơn để hút nhiều không khí vào các bộ tản nhiệt. Luồng không khí được tối ưu hóa nhờ một bộ chia phía trước được thiết kế lại giúp tăng lực ép xuống mặt đường ở phần đầu xe.

Các kỹ sư của Bugatti đã thiết kế lại bộ chia gió phía trước để hoạt động với luồng không khí tối đa được điêu khắc dưới gầm xe, giảm lực cản và tăng lực ép xuống để đạt hiệu suất tối ưu.

Bugatti Chiron Profilee được trang bị động cơ 8 lít W16, 4 bộ tăng áp, công suất 1.479 mã lực, ít hơn so với 1.578 mã lực trên Centodieci hay Super Sport 300+. Với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây và 0-200 km/h trong 5,5 giây, Chirno Profilée là một trong chiếc xe tăng tốc nhanh nhất từ trước tới nay. Tốc độ tối đa 380 km/h, cao hơn 30 km/h so với Pur Sport. Ngoài ra tỷ số truyền cũng được rút ngắn 15% so với Chiron Sport. Chiếc Chiron Profilee độc nhất vô nhị được bán với giá 10,7 triệu USD tại cuộc đấu giá RM Sotheby's Paris vào năm 2023.

2. Bugatti La Voiture Noire: 18,9 triệu USD

Bugatti đã ra mắt La Voiture Noire tại Triển lãm ô tô Geneva năm 2019 để kỷ niệm 110 năm thành lập hãng và tỏ lòng tôn kính với chiếc coupe Type 57SC Atlantic nguyên bản. Trong tiếng Pháp, "La Voiture Noire" có nghĩa là chiếc xe màu đen. Hãng xe cho biết, các nghệ nhân phải tốn đến 65.000 giờ công để hoàn thiện theo kỹ nghệ chế tác Coachbuild.

Bên cạnh việc là phiên bản duy nhất trên toàn thế giới, Bugatti La Voiture Noire còn được coi là một kiệt tác về thiết kế. Với cảm hứng từ chiếc Type 57 SC Atlantic huyền thoại, những đường nét của xe mang vẻ đẹp cổ điển xen lẫn với sự hiện đại mạnh mẽ vốn có của Bugatti.

Thân xe bằng sợi carbon được Bugatti gọi là "Black Carbon Glossy", với lớp hoàn thiện không tạo ra phản xạ nhưng mang lại nhiều cảm giác căng thẳng và kịch tính. Ngoài ra cản trước và cản sau cũng là một phần của thân xe tạo nên thiết kế thân xe "một mảnh", giúp La Voiture Noire hạn chế tối đa sự xuất hiện các đường nối trên thân xe. Cuối cùng, khoang cabin được bọc da vân nâu Havana, trang trí cùng nhôm đánh bóng và công tắc điều chỉnh chế độ lái bằng gỗ hồng sắc.

Sức mạnh của của La Voiture Noire đến từ động cơ W16 tăng áp kép, dung tích 8.0 lít, tạo ra công suất hơn 1500 mã lực và mô-men xoắn 1600 Nm. Với sức mạnh khủng khiếp đó, La Voiture Noire có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,4 giây.

1. Bugatti Type 57SC Atlantic: 40 triệu USD

Chỉ có 4 chiếc Type 57SC Atlantic được sản xuất. Một trong số đó từng thuộc về nhà thiết kế thời trang lừng danh Ralph Lauren. Xe trang bị động cơ siêu nạp 8 xi-lanh kết hợp với hộp số sàn 4 cấp, công suất 210 mã lực. Khả năng tăng tốc lên 100 km/h sau gần 10 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Với phong cách thiết kế thanh lịch đầy nghệ thuật, Bugatti Type 57SC Atlantic 1936 là một bước tiến lớn vào thời điểm ra đời. Nó từng được coi là mẫu xe đẹp nhất thời tiền chiến trong lịch sử ngành xe hơi và là thiết kế ưa thích nhất của chính Jean Bugatti.

Nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren là chủ sở hữu của chiếc Atlantic cuối cùng (màu đen) được sản xuất trong tổng số 4 chiếc và là mẫu nguyên bản duy nhất còn sót lại. Chiếc thứ ba từng gặp phải một vụ va chạm nghiêm trọng vào năm 1955, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Kể từ đó, chiếc xe đã được khôi phục bằng cách sử dụng nhiều bộ phận nguyên bản nhất có thể nhưng nhiều bộ phận phải được làm từ mới.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia về xe cho biết nếu chiếc 57 SC Atlantic đã mất tích trong quá khứ đột nhiên xuất hiện, mức giá của chiếc xe này thậm chí có thể vượt quá 100 triệu Euro. Với thiết kế hoàn hảo với những đường cong mềm mại, Bugatti 57 SC Atlantic đã từ lâu trở thành một niềm ao ước của bất cứ tín đồ mê xe nào. Những chiếc Bugatti 57 SC Atlantic hiện vẫn luôn được xếp vào hàng những chiếc xe đẹp nhất và đắt nhất mọi thời đại và cơ hội được chiêm ngưỡng những chiếc xe này trên thực tế không phải một điều dễ dàng.