Toyota bZ4X 2026 ra mắt Đông Nam Á với hai phiên bản, nâng cấp toàn diện

Thiết kế tinh chỉnh, hiện đại hơn theo ngôn ngữ mới của Toyota

Phiên bản nâng cấp của Toyota bZ4X mang đến những thay đổi nhẹ nhưng đủ để tạo sự khác biệt so với bản tiền nhiệm. Xe được tinh chỉnh lại ngoại hình theo hướng đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota, nổi bật với phần đầu mang phong cách “hammerhead” đặc trưng.

Một điểm đáng chú ý là việc loại bỏ các chi tiết ốp nhựa đen quanh vòm bánh, thay bằng màu thân xe, giúp tổng thể trông liền mạch và cao cấp hơn. Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhưng những thay đổi này giúp mẫu SUV điện trở nên hiện đại và dễ tiếp cận hơn với khách hàng tại Đông Nam Á.

Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên, đảm bảo không gian rộng rãi cho hành khách, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình.

Nội thất nâng cấp mạnh về công nghệ và tiện nghi

Bên trong cabin, Toyota bZ4X 2026 được nâng cấp đáng kể với trọng tâm là công nghệ. Xe trang bị màn hình trung tâm lớn 14 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại trải nghiệm giải trí hiện đại hơn.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt cao giúp người lái dễ quan sát, kết hợp với thiết kế khoang lái tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí PM2.5 và đèn viền nội thất đa màu.

Các hệ thống hỗ trợ trên phiên bản nâng cấp bZ4X bao gồm giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, hỗ trợ đỗ xe với phanh tự động, cũng như bộ chức năng Toyota Safety Sense. Các tính năng an toàn chủ động khác bao gồm ABS, EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát ổn định, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng với tám túi khí (hai túi khí phía trước, túi khí giữa phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối người lái và túi khí rèm).

Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và hệ thống an toàn đầy đủ, giúp nâng cao trải nghiệm cũng như độ an tâm khi vận hành.

Hai phiên bản, pin lớn hơn, chạy tối đa 525 km

Tại thị trường Thái Lan, Toyota bZ4X 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Phiên bản FWD sử dụng một mô-tơ điện cho công suất khoảng 224 PS, trong khi bản AWD trang bị hai mô-tơ với tổng công suất lên tới 343 PS, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng pin lithium-ion dung lượng khoảng 73,1 kWh. Nhờ đó, bản FWD có thể di chuyển tối đa khoảng 525 km theo chuẩn WLTP, trong khi bản AWD có quãng đường thấp hơn do hệ dẫn động phức tạp hơn.

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng gần 30 phút. Bên cạnh đó, sạc AC được nâng cấp lên 22 kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc tại nhà hoặc các trạm sạc thông thường.