Toyota Land Cruiser Hybrid sẽ về Việt Nam trong năm 2026?

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng Toyota ở khu vực Hà Nội và TP.HCM, phiên bản Hybrid của mẫu SUV Land Cruiser 300 đã bắt đầu có thể đặt cọc chính thức, xe dự kiến sẽ chính thức cập bến Việt nam để bổ sung vào dải sản phẩm của Toyota ngay trong quý III năm nay.

Các tư vấn cho biết những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay khách hàng vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2026, khách hàng đặt sớm sẽ chắc chắn nhận hàng trong năm nay. Tuy nhiên, động thái rục rịch đưa Land Cruiser HEV về nước khiến nhiều người đặt nghi vấn về khả năng cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh phiên bản thuần xăng thường rơi vào tình trạng "cung không đủ cầu".

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản mới chính là khối động cơ xăng lai điện, được cho sẽ sở hữu thông số sức mạnh ngang ngửa với những mẫu xe hạng sang đến từ thương hiệu "anh em" Lexus. Land Cruiser HEV được cho sẽ sở hữu động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp với động cơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Tuy chưa rõ cấu hình phân phối tại Việt Nam nhưng mẫu SUV mới dự kiến sẽ tích hợp những công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại, tương tự một số thị trường quốc tế với hệ thống treo thích ứng và vi sai chống trượt cầu sau, hay cao cấp hơn là hệ thống treo điện tử e-KDSS cho phép ngắt thanh cân bằng để cải thiện tối đa độ linh hoạt khi off-road.

Không gian nội thất của Land Cruiser LC300 Hybrid tiếp tục duy trì sự sang trọng, tiện dụng. Dự kiến màn hình giải trí trung tâm sẽ vẫn đặt nổi trên táp-lô và có kích thước 12,3 inch, nhưng khác biệt lớn nhất sẽ đến từ cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng bổ sung các đồ họa hiển thị luồng năng lượng riêng biệt, giúp người lái kiểm soát hoạt động của hệ thống điện - xăng. Các tiện nghi cao cấp khác như màn hình hiển thị kính lái (HUD) hay hệ thống cốp sau cảm biến mở bằng thao tác đá chân dự kiến cũng sẽ hiện diện đầy đủ trên phiên bản này.

Về mặt chi phí, do ảnh hưởng của các loại thuế phí và giá trị linh kiện cấu thành hệ thống pin, Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid chắc chắn sẽ có mức giá bán cao hơn đáng kể so với phiên bản máy xăng hiện hành khi về Việt Nam.

Tuy nhiên, dòng xe Land Cruiser thực tế vốn không đóng vai trò chủ lực gánh vác doanh số mà thiên về tính biểu tượng của một SUV chuyên vượt địa hình. Trong cả năm 2025, toàn thị trường chỉ tiêu thụ được 631 xe, và 2 tháng đầu năm nay đã đạt 149 xe.