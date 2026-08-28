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Toyota Việt Nam chi 283 triệu USD xây dựng thêm dây chuyền mới ở Phú Thọ

Thứ Sáu, 18:24, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, Toyota Việt Nam (TMV) nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng đăng ký đầu tư cho “Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam”.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, các ban, ngành liên quan và Ban lãnh đạo Toyota Việt Nam.

Theo nội dung điều chỉnh, dự án bổ sung mục tiêu lắp ráp, sản xuất xe ô tô và phụ tùng ô tô các loại, bao gồm các dòng xe điện hóa. Tổng vốn đầu tư dự án đạt hơn 283 triệu USD, với diện tích đất sử dụng là 28,6 ha, quy mô sản xuất, lắp ráp được đăng ký ở mức khoảng 52.000 xe ô tô mỗi năm; bên cạnh đó là hoạt động sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác.

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Đại diện Toyota Việt Nam nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng đăng ký đầu tư cho “Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam” từ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Toyota Việt Nam sẽ triển khai các hạng mục xưởng sơn và xưởng dập, dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 5/2027. Các hạng mục được đầu tư theo hướng hiện đại hóa công nghệ và gia tăng mức độ tự động hóa, góp phần tăng cường năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Hai xưởng dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2029, tạo nền tảng cho việc sản xuất các mẫu xe CKD (lắp ráp) mới tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua việc duy trì mạng lưới nhà cung cấp và đẩy mạnh nội địa hóa, dự án sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng nguồn thu thuế, đồng thời đảm bảo sự phát triển của Phú Thọ thành một trung tâm công nghiệp ô tô tại miền Bắc Việt Nam".

Sự kiện này tạo cơ sở để TMV triển khai chương trình hiện đại hóa nhà máy, chuẩn bị sản xuất các mẫu xe CKD mới, bao gồm xe Hybrid Electric, qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy nâng cao nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô. Đồng thời, cũng khẳng định định hướng đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

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Toyota Land Cruiser FJ thử nghiệm sa hình off-road lầy lội

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ vừa trải qua đợt thử nghiệm thực tế tại sa hình off-road lầy lội dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù có giá bán dễ tiếp cận, mẫu SUV địa hình này vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội và DNA off-road đặc trưng của dòng xe Land Cruiser huyền thoại.

Bảo Linh-Hoàng Phúc/VOV.VN
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