Xe bán tải Toyota Hilux Travo 2026 ra mắt tại Thái Lan có phiên bản thuần điện

Hilux Travo 2026: Thế hệ mới, nâng cấp toàn diện nhưng vẫn giữ nền tảng quen thuộc

Toyota Hilux Travo 2026 là thế hệ thứ 9 hoàn toàn mới, thay thế cho Hilux Revo sau khoảng một thập kỷ có mặt trên thị trường. Xe tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm IMV dạng body-on-frame (khung gầm rời) quen thuộc nhưng được cải tiến nhằm tăng độ cứng vững và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.

Về thiết kế, Hilux Travo có những thay đổi rõ rệt ở phần đầu và đuôi xe với phong cách hiện đại và mạnh mẽ hơn, trong khi phần cabin vẫn giữ lại nhiều yếu tố từ thế hệ trước nhưng được tinh chỉnh. Nội thất được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn với bố cục bảng táp-lô mới lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado, đi kèm màn hình trung tâm dạng nổi và cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Xe được phân phối với nhiều cấu hình thân xe gồm Standard Cab, Smart Cab và Double Cab, phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng từ thương mại đến cá nhân. Hệ truyền động vẫn duy trì các tùy chọn dẫn động cầu sau và 4 bánh, tương tự thế hệ trước.

Động cơ diesel 2.8L sản sinh 204 PS và tùy chọn điện hóa mới

Hilux Travo 2026 tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L tăng áp quen thuộc, cho công suất khoảng 204 PS, kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động. Ngoài ra, Toyota cũng bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V trên một số phiên bản nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và hiệu suất vận hành.

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Hilux Travo-e, phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng xe này. Mẫu xe điện này có phạm vi hoạt động khoảng 240 km theo chuẩn WLTP và được phát triển nhằm cạnh tranh với các đối thủ bán tải điện trong tương lai.

Hilux Travo-e vẫn duy trì cấu trúc khung gầm rời đặc trưng của dòng Hilux, đồng thời được trang bị hệ dẫn động điện với cấu hình phù hợp cho việc chở tải và vận hành địa hình. Đây được xem là bước đi quan trọng của Toyota trong chiến lược điện hóa phân khúc bán tải, vốn trước đây chủ yếu sử dụng động cơ diesel.

Định hướng thị trường tại Thái Lan

Toyota Hilux Travo 2026 có mức giá khởi điểm khoảng 99.000 RM (khoảng 660 triệu đồng) và có thể lên tới khoảng 192.000 RM (khoảng hơn 1,279 tỷ đồng) cho các phiên bản cao cấp. Trong khi đó, phiên bản thuần điện Travo-e có giá cao hơn đáng kể, phản ánh công nghệ mới và chi phí sản xuất.

Sự xuất hiện của cả phiên bản diesel truyền thống và bản điện cho thấy Toyota đang theo đuổi chiến lược song song, vừa duy trì thế mạnh động cơ dầu, vừa từng bước chuyển đổi sang điện hóa để đáp ứng xu hướng thị trường toàn cầu.