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Triệu hồi Ford Mustang Mach-E vì lỗi bộ điều khiển pin thay thế

Thứ Hai, 18:30, 21/09/2026
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VOV.VN - Ford triệu hồi 86 chiếc Mustang Mach-E đời 2023-2025 sau khi phát hiện lỗi ở bộ điều khiển pin thay thế có thể khiến xe hiển thị sai tình trạng pin, dẫn tới nguy cơ mất công suất vận hành và thậm chí làm tăng nguy cơ cháy pin.

86 chiếc Mustang Mach-E bị ảnh hưởng bởi lỗi bộ điều khiển pin

Ford vừa công bố đợt triệu hồi liên quan đến một số mẫu Mustang Mach-E đời 2023-2025 sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP). Đáng chú ý, vấn đề không xuất phát trực tiếp từ pin nguyên bản mà liên quan đến những chiếc xe từng được sửa chữa và thay mới Battery Energy Control Module (BECM), tức bộ điều khiển năng lượng pin.

Theo Ford, có tổng cộng 86 chiếc Mustang Mach-E nằm trong diện triệu hồi và hãng ước tính toàn bộ số xe này đều có thể gặp lỗi. Nguyên nhân xuất hiện sau khi bộ BECM mới được lắp vào xe. Trong quá trình khởi tạo, bộ điều khiển có thể mặc định tình trạng sức khỏe của pin ở mức 100%, thay vì tiếp nhận dữ liệu thực tế của bộ pin đang được sử dụng trên xe. 

trieu hoi ford mustang mach-e vi loi bo dieu khien pin thay the hinh anh 1
Tổng cộng 86 chiếc Mustang Mach-E nằm trong diện triệu hồi lần này

Việc đánh giá sai tình trạng của pin có thể kéo theo một vấn đề nghiêm trọng hơn. Do hệ thống cho rằng pin đang ở trạng thái tốt hơn thực tế, xe cũng có thể hiển thị mức sạc pin cao hơn lượng năng lượng thực sự còn lại.

Điều này đồng nghĩa người lái có thể nhìn thấy mức pin còn lại trên bảng đồng hồ nhưng dữ liệu không phản ánh chính xác khả năng cung cấp năng lượng thực tế của bộ pin.

Hiển thị sai dung lượng pin có thể khiến Mach-E mất công suất

Ford cảnh báo tình trạng trên có thể khiến Mustang Mach-E bị giới hạn công suất bất ngờ và trong trường hợp nghiêm trọng có thể mất hoàn toàn khả năng truyền động. Khi hệ thống bắt đầu hạn chế công suất, người lái có thể nhìn thấy biểu tượng cờ-lê hoặc cảnh báo hình con rùa trên bảng đồng hồ.

Nguy cơ không chỉ nằm ở việc xe có thể mất công suất khi đang vận hành. Ford còn phát hiện việc tính toán sai tình trạng sức khỏe pin có thể làm gia tăng hiện tượng lithium plating trong các cell pin sau nhiều lần sạc nhanh DC.

Hiện tượng lithium plating xảy ra khi lithium tích tụ không đúng cách trên bề mặt cực của cell pin. Nếu xảy ra ở mức nghiêm trọng, hiện tượng này có thể làm tăng nguy cơ thoát nhiệt và thậm chí dẫn đến cháy pin cao áp. 

trieu hoi ford mustang mach-e vi loi bo dieu khien pin thay the hinh anh 2

Tuy nhiên, Ford cho biết tại thời điểm công bố đợt triệu hồi, hãng chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hay cháy xe nào liên quan đến lỗi này. Ford cũng chưa xác định được báo cáo thực tế nào trên thị trường có nguyên nhân trực tiếp từ việc hệ thống đánh giá quá cao tình trạng sức khỏe của pin.

Ford khắc phục bằng cập nhật phần mềm miễn phí

Giải pháp được Ford đưa ra tương đối đơn giản và không yêu cầu thay thế toàn bộ bộ pin. Các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được cập nhật phần mềm cho BECM.

Sau khi cập nhật, bộ điều khiển có thể nhận diện và sử dụng đúng dữ liệu về tình trạng sức khỏe thực tế của bộ pin tương ứng, qua đó giúp hệ thống tính toán chính xác hơn mức năng lượng còn lại và tình trạng vận hành của pin. 

Theo dữ liệu triệu hồi được công bố, đợt triệu hồi có mã 26V582000, áp dụng cho một số Mustang Mach-E đời 2023-2025 từng được thay BECM trong một lần sửa chữa trước đó. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí tại đại lý. Thông báo tạm thời về nguy cơ an toàn dự kiến được Ford gửi tới chủ xe từ ngày 26/10/2026, trong khi thông báo tiếp theo sẽ được phát hành khi biện pháp khắc phục chính thức sẵn sàng, dự kiến vào tháng 12/2026. 

trieu hoi ford mustang mach-e vi loi bo dieu khien pin thay the hinh anh 3

Dù chỉ ảnh hưởng đến 86 chiếc xe, vụ triệu hồi cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phần mềm trong hệ thống quản lý pin trên ô tô điện. Một bộ điều khiển được thay thế nhưng sử dụng sai dữ liệu ban đầu cũng có thể khiến xe đưa ra những thông tin không chính xác về dung lượng và tình trạng pin, từ đó kéo theo các vấn đề liên quan đến khả năng vận hành và an toàn.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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