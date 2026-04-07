Triệu hồi Skoda Kodiaq tại Việt Nam do túi khí bên hông bị ảnh hưởng

Thứ Ba, 18:30, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo, 100 xe Skoda Kodiaq thuộc diện triệu hồi ở Việt Nam được sản xuất trong khoảng thời gian từ 9/2024 – 8/2025 tại Cộng hoà Séc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đăng tải thông báo triệu hồi với 100 xe Skoda Kodiaq được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp ô tô Việt Nam (VAD), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Việt Hưng (phường Việt Hưng, Thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, thông qua quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng và an toàn nội bộ, Skoda Auto ghi nhận rằng trên một số xe Kodiaq được sản xuất trong một giai đoạn nhất định, có khả năng mép khung bên trong của ghế trước có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của túi khí bên hông khi kích hoạt. Tình huống này có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của túi khí bên hông, từ đó làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách khi xảy ra va chạm. Phương án khắc phục là bổ sung tấm vải bảo vệ mép sắc cho khung bên trong hai ghế trước.

trieu hoi skoda kodiaq tai viet nam do tui khi ben hong bi anh huong hinh anh 1
100 xe Skoda Kodiaq thuộc diện triệu hồi ở Việt Nam được sản xuất trong khoảng thời gian từ 9/2024 – 8/2025 tại Cộng hoà Séc.

Thực hiện theo thông báo của Skoda Auto toàn cầu, Skoda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi đối với một số xe Skoda Kodiaq nhập khẩu trực tiếp từ Cộng hòa Séc, sản xuất trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Số lượng xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam được triệu hồi theo chiến dịch mã 72SG của Skoda Auto (Cộng hoà Séc) là 100 xe Skoda Kodiaq.

Skoda Việt Nam đặc biệt khuyến nghị khách hàng sắp xếp thời gian đưa xe đến đại lý ủy quyền Skoda trong thời gian sớm nhất để bổ sung tấm vải bảo vệ vào khung bên trong của ghế trước.

Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được khắc phục bằng cách bổ sung tấm vải bảo vệ mép sắc cho khung bên trong hai ghế trước trong khoảng thời gian dự kiến 6 tiếng/xe. Chương trình triệu hồi bắt đầu từ 18/3/2026 và kéo dài đến hết 17/3/2036. Việc kiểm tra, khắc phục hoàn toàn miễn phí.

Skoda Kodiaq ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào tháng 9/2025 và đã bán ra thế hệ mới nhất vào tháng 2/2025. Tại Việt nam, Skoda Kodiaq Premium có giá bản 1,45 tỷ đồng; còn phiên bản Kodiaq Sportline 1,48 tỷ đồng. Cả hai phiên bản Premium và Sportline của Kodiaq đều được trang bị động cơ xăng 2.0l Turbo TSI kết hợp với hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép ướt. Kodiaq New Generation sản sinh công suất 190 mã lực, tăng 10 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm ở dải vòng tua dài hơn 1.400 - 4.100 vòng/phút.

Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV hạng D như: Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Kia Sorento... Tuy nhiên, mẫu xe này hiện cũng không được khách hàng Việt đón nhận, số lượng xe bắt gặp trên đường phố khá ít.

Tuệ Minh/VOV.VN
Tầm giá 1,5 tỷ đồng, chọn Hyundai Palisade và Skoda Kodiaq
Tầm giá 1,5 tỷ đồng, chọn Hyundai Palisade và Skoda Kodiaq

VOV.VN - Dưới đây là những so sành về trang bị, thiết kế và thông số kỹ thuật giữa hai mẫu SUV - Hyundai Palisade và Skoda Kodiaq với cùng tầm giá 1,5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Tầm giá 1,5 tỷ đồng, chọn Hyundai Palisade và Skoda Kodiaq

Tầm giá 1,5 tỷ đồng, chọn Hyundai Palisade và Skoda Kodiaq

VOV.VN - Dưới đây là những so sành về trang bị, thiết kế và thông số kỹ thuật giữa hai mẫu SUV - Hyundai Palisade và Skoda Kodiaq với cùng tầm giá 1,5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Skoda Việt Nam ra mắt Kodiaq thế hệ mới tại Việt Nam
Skoda Việt Nam ra mắt Kodiaq thế hệ mới tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/2, Skoda Việt Nam chính thức giới thiệu Kodiaq thế hệ mới (Kodiaq New Generation) đến khách hàng Việt.

Skoda Việt Nam ra mắt Kodiaq thế hệ mới tại Việt Nam

Skoda Việt Nam ra mắt Kodiaq thế hệ mới tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/2, Skoda Việt Nam chính thức giới thiệu Kodiaq thế hệ mới (Kodiaq New Generation) đến khách hàng Việt.

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau
SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

VOV.VN - Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa bị triệu hồi do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Dù số lượng xe ảnh hưởng rất ít, hãng vẫn đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

VOV.VN - Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa bị triệu hồi do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Dù số lượng xe ảnh hưởng rất ít, hãng vẫn đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

