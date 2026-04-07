Triệu hồi Skoda Kodiaq tại Việt Nam do túi khí bên hông bị ảnh hưởng

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đăng tải thông báo triệu hồi với 100 xe Skoda Kodiaq được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp ô tô Việt Nam (VAD), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Việt Hưng (phường Việt Hưng, Thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, thông qua quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng và an toàn nội bộ, Skoda Auto ghi nhận rằng trên một số xe Kodiaq được sản xuất trong một giai đoạn nhất định, có khả năng mép khung bên trong của ghế trước có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của túi khí bên hông khi kích hoạt. Tình huống này có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của túi khí bên hông, từ đó làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách khi xảy ra va chạm. Phương án khắc phục là bổ sung tấm vải bảo vệ mép sắc cho khung bên trong hai ghế trước.

100 xe Skoda Kodiaq thuộc diện triệu hồi ở Việt Nam được sản xuất trong khoảng thời gian từ 9/2024 – 8/2025 tại Cộng hoà Séc.

Số lượng xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam được triệu hồi theo chiến dịch mã 72SG của Skoda Auto (Cộng hoà Séc) là 100 xe Skoda Kodiaq.

Skoda Việt Nam đặc biệt khuyến nghị khách hàng sắp xếp thời gian đưa xe đến đại lý ủy quyền Skoda trong thời gian sớm nhất để bổ sung tấm vải bảo vệ vào khung bên trong của ghế trước.

Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được khắc phục bằng cách bổ sung tấm vải bảo vệ mép sắc cho khung bên trong hai ghế trước trong khoảng thời gian dự kiến 6 tiếng/xe. Chương trình triệu hồi bắt đầu từ 18/3/2026 và kéo dài đến hết 17/3/2036. Việc kiểm tra, khắc phục hoàn toàn miễn phí.

Skoda Kodiaq ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào tháng 9/2025 và đã bán ra thế hệ mới nhất vào tháng 2/2025. Tại Việt nam, Skoda Kodiaq Premium có giá bản 1,45 tỷ đồng; còn phiên bản Kodiaq Sportline 1,48 tỷ đồng. Cả hai phiên bản Premium và Sportline của Kodiaq đều được trang bị động cơ xăng 2.0l Turbo TSI kết hợp với hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép ướt. Kodiaq New Generation sản sinh công suất 190 mã lực, tăng 10 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm ở dải vòng tua dài hơn 1.400 - 4.100 vòng/phút.

Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV hạng D như: Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Kia Sorento... Tuy nhiên, mẫu xe này hiện cũng không được khách hàng Việt đón nhận, số lượng xe bắt gặp trên đường phố khá ít.