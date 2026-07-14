Trung Quốc “khai tử” xe chỉ dùng màn hình cảm ứng, bắt buộc nút bấm vật lý từ 2027

Trung Quốc yêu cầu đưa nút bấm vật lý trở lại trên ô tô

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hoàn tất bản sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia GB 4094-2016 về ký hiệu các bộ phận điều khiển, đèn báo và thiết bị tín hiệu trên ô tô. Quy định mới được đưa ra nhằm giảm sự phụ thuộc vào màn hình cảm ứng, vốn ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện và xe thông minh trong những năm gần đây.

Theo tiêu chuẩn mới, các chức năng liên quan trực tiếp đến an toàn sẽ không còn được phép chỉ điều khiển thông qua màn hình trung tâm. Thay vào đó, xe bắt buộc phải được trang bị nút bấm, công tắc hoặc cần gạt vật lý đối với các tính năng như đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm, còi, cần số PRND, công tắc kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ lái ADAS, gạt mưa, sấy và khử mờ kính, điều khiển cửa sổ điện, hệ thống gọi khẩn cấp cũng như nút ngắt nguồn trên xe điện.

MIIT cho rằng việc đưa quá nhiều thao tác lên màn hình cảm ứng khiến người lái phải rời mắt khỏi đường để tìm kiếm các chức năng cần thiết, làm tăng nguy cơ mất tập trung. Ngoài ra, màn hình còn có thể phản hồi chậm hoặc gặp lỗi phần mềm, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển các tính năng quan trọng trong tình huống khẩn cấp.

Tiêu chuẩn mới quy định chi tiết về kích thước và khả năng sử dụng

Không chỉ yêu cầu có nút bấm vật lý, tiêu chuẩn mới còn quy định cụ thể về thiết kế nhằm đảm bảo khả năng thao tác nhanh và chính xác. Mỗi nút điều khiển phải có diện tích thao tác tối thiểu 10 x 10 mm, khoảng cách giữa các nút ít nhất 4 mm, đồng thời phải có phản hồi xúc giác hoặc âm thanh để người lái biết thao tác đã được thực hiện. Các nút cũng phải được bố trí cố định, cho phép sử dụng bằng cảm giác mà không cần nhìn xuống bảng điều khiển.

Bên cạnh đó, các chức năng cơ bản vẫn phải hoạt động ngay cả khi hệ thống thông tin giải trí hoặc phần mềm trên xe gặp sự cố, bảo đảm người lái luôn có thể kiểm soát những tính năng an toàn thiết yếu.

Xu hướng đảo chiều sau thời kỳ “mọi thứ đều trên màn hình”

Quy định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Các mẫu xe hoàn toàn mới sẽ phải đáp ứng yêu cầu trong vòng 13 tháng kể từ thời điểm tiêu chuẩn có hiệu lực, trong khi những mẫu xe đã được phê duyệt trước đó sẽ có thời gian chuyển tiếp dài hơn, khoảng 19 tháng, để hoàn tất việc chuyển đổi.

Động thái của Trung Quốc được xem là bước ngoặt đối với ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt khi quốc gia này là nơi khởi nguồn của xu hướng khoang lái tối giản với màn hình cảm ứng cỡ lớn. Trong vài năm qua, nhiều hãng xe, từ các thương hiệu nội địa đến những nhà sản xuất quốc tế, đã loại bỏ hàng loạt nút bấm truyền thống nhằm tạo cảm giác hiện đại và giảm chi phí sản xuất.

Xu hướng này cũng đang chịu sức ép tại châu Âu. Tổ chức đánh giá an toàn Euro NCAP đã thông báo rằng từ năm 2026, những mẫu xe muốn đạt xếp hạng an toàn cao nhất sẽ phải trang bị nút điều khiển vật lý cho một số chức năng quan trọng như còi, đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm, gạt mưa và hệ thống gọi khẩn cấp. Điều đó cho thấy ngành công nghiệp ô tô đang dần tìm lại sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và tính an toàn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng.