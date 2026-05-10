Xe điện bùng nổ tại Australia, cứ 6 xe bán ra thì có 1 xe EV

Chủ Nhật, 06:00, 10/05/2026
VOV.VN - Thị trường ô tô Australia đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi xe điện và xe hybrid tăng trưởng bùng nổ trong tháng 4/2026. BYD vươn lên vị trí số 2 toàn thị trường, trong khi doanh số xe xăng truyền thống lao dốc mạnh.

Xe điện chiếm kỷ lục mới tại Australia

Theo số liệu bán hàng mới nhất tại Australia, xe điện hiện chiếm khoảng 16,4% tổng lượng ô tô mới bán ra trong tháng 4/2026, tương đương cứ 6 xe bán ra thì có 1 xe thuần điện. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại thị trường này. 

Tổng cộng 92.591 xe mới đã được giao tới khách hàng trong tháng 4, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe điện tăng tới 157,2%, còn xe hybrid sạc điện (PHEV) tăng mạnh hơn nữa với mức tăng 270,2%. Xe hybrid truyền thống cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng 27,1%. 

Ngược lại, các mẫu xe sử dụng động cơ xăng truyền thống đang mất dần sức hút khi doanh số giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa đang diễn ra nhanh hơn dự kiến tại Australia, đặc biệt khi ngày càng có nhiều mẫu EV giá dễ tiếp cận xuất hiện trên thị trường. 

BYD gây bất ngờ, vượt hàng loạt hãng lớn

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của tháng 4/2026 là sự bứt phá mạnh mẽ của BYD. Hãng xe Trung Quốc bán được 7.702 xe tại Australia, tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm ngoái và vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường, chỉ xếp sau Toyota. 

Mẫu BYD Sealion 7 trở thành xe điện bán chạy nhất Australia trong tháng với 1.780 xe bán ra, vượt qua Tesla Model Y chỉ đạt 1.225 xe. Ngoài ra, BYD Shark 6 cũng tiếp tục ghi nhận thành công lớn ở phân khúc bán tải hybrid cắm sạc. 

Không chỉ BYD, nhiều thương hiệu Trung Quốc khác như Chery, GWM, MG, Geely hay Zeekr cũng đang mở rộng thị phần nhanh chóng tại Australia. Theo thống kê, xe sản xuất tại Trung Quốc hiện chiếm khoảng 30% tổng doanh số ô tô mới tại nước này. 

Toyota vẫn dẫn đầu, RAV4 trở lại ngôi vương

Dù các hãng xe điện tăng trưởng mạnh, xe hybrid cũng được ưa chuộng. Trên thực tế, 18.162 xe hybrid mới đã được bán ra trong tháng 4 năm 2026, được thúc đẩy bởi tháng bán hàng trọn vẹn đầu tiên của Toyota RAV4, mẫu xe đã giành vị trí xe bán chạy nhất tại Úc . Xe hybrid cắm điện cũng ghi nhận 9.628 chiếc mới được bán ra trong tháng 4 năm 2026. Mặc dù doanh số giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái, Toyota vẫn giữ vị trí dẫn đầu về doanh số bán xe mới tại Úc tính đến tháng 4 năm 2026. Hãng đã bán được 15.185 chiếc.

Việc BYD vươn lên vị trí thứ hai đồng nghĩa với việc Ford và Mazda, hai hãng xe thường đứng thứ hai và thứ ba trong lịch sử, hiện đang ở vị trí thứ năm và thứ sáu, với lần lượt 5.748 và 5.636 chiếc được bán ra. Tuy nhiên, Ford Ranger vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong danh sách xe bán chạy nhất, xếp giữa RAV4 và Hilux. Ford Ranger đứng thứ hai với 3.661 xe, trong khi Toyota HiLux xếp thứ ba. Tuy nhiên, doanh số của các mẫu bán tải truyền thống đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng điện hóa đang dần tác động tới cả những phân khúc vốn được xem là “lãnh địa” của động cơ diesel. 

Giới phân tích nhận định thị trường Australia đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh sang xe điện và xe hybrid. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thương hiệu Trung Quốc với giá bán cạnh tranh đang khiến cuộc đua tại thị trường này trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Những vấn đề phổ biến nhất mà người lái xe gặp phải đối với pin dòng xe Hybrid

VOV.VN - Xe Hybrid đang trở thành lựa chọn dung hòa giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng hệ thống pin lại là nguồn phát sinh những rủi ro tiềm ẩn. Từ hao hụt dung lượng, quá nhiệt đến lỗi mô-đun, những vấn đề ảnh làm hưởng đến hiệu năng vận hành và còn có thể tăng chi phí sửa chữa phát sinh.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: BYD Toyota Tesla Australia xe điện EV hybrid BYD Sealion 7 Ford Ranger Toyota RAV4 ô tô Trung Quốc ô tô điện doanh số xe điện
5 mẫu xe minivan có không gian sử dụng rộng rãi nhất
VOV.VN - Minivan từ lâu được xem là minh chứng rõ ràng cho triết lý "công năng vượt trên hình thức". Dù không sở hữu thiết kế hào nhoáng hay mang tính thể hiện cao, nhưng dòng xe này lại ghi điểm tuyệt đối ở tính thực dụng: Chở được nhiều người, mang lại sự thoải mái trên mọi hành trình...

Ford Việt Nam bổ sung động cơ V6 mới cho Ranger, Ranger Raptor giá từ 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - Ford Việt Nam bổ sung phiên bản mới dành cho 3 mẫu xe Ranger, Ranger Raptor và Everest với nâng cấp mạnh ở các tùy chọn hệ thống truyền động, đáng chú ý là phiên bản Ranger Wildtrak với động cơ V6 3.0L giá gần 1,1 tỷ đồng.

5 mẫu xe cổ điển có thể trở thành xe hot rod cực "chất"

VOV.VN - Hot rod (xe ô tô cổ điển, thường là xe Mỹ) ngày nay không còn bị giới hạn trong những mẫu xe Mỹ cổ điển mà đã mở rộng sang nhiều dòng xe đa dạng, miễn là được tùy chỉnh để tăng hiệu suất và phong cách.

