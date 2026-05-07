Ford Việt Nam bổ sung động cơ V6 mới cho Ranger, Ranger Raptor giá từ 1,1 tỷ đồng

Ngày 7/5, Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu các phiên bản mới cho Ranger, Ranger Raptor và Everest. Trong lần nâng cấp này, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động khi Ford quyết định mở rộng các tùy chọn động cơ, đặc biệt là cấu hình V6 trên các phiên bản cao cấp. Việc bổ sung này giúp xe gia tăng đáng kể khả năng kéo tải, độ ổn định cũng như hiệu suất vận hành.

Theo đó, phiên bản Ranger Wildtrak 3.0L V6 được bán ra với giá 1,093 tỷ đồng, phiên bản Everest Platinum+ 2.3L 4x4 có giá 1,629 tỷ đồng và Ranger Raptor 3.0L V6 giá 1,448 tỷ đồng. Cùng với đó, Ford Everest còn có các phiên bản khác với giá bán 1,129 - 1,44 tỷ đồng.

Song song đó, với các phiên bản cũ sử dụng khối động cơ dầu 2.0L, hãng đã tinh chỉnh từ cấu hình tăng áp kép (bi-turbo) sang tăng áp đơn (single turbo) nhằm nâng cao độ bền bỉ, tối giản hóa hệ thống và cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu. Các phiên bản Ranger đều được trang bị tiêu chuẩn tối thiểu 6 túi khí, hộp số tự động 10 cấp, màn hình trung tâm 12 inch cùng hệ thống camera 360 độ.

Với sự xuất hiện của phiên bản hoàn toàn mới Ford Everest Platinum+, đây được định vị là cấu hình cao cấp nhất đề cao trải nghiệm toàn diện, xe sở hữu khối động cơ xăng 2.3L EcoBoost mạnh mẽ, sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Mẫu xe thu hút ánh nhìn với cụm đèn trước C-LED Matrix và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Khoang lái Everest Platinum+ mang đến không gian xa xỉ với ghế da cao cấp chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, thông hơi và sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, cùng hệ thống âm thanh 12 loa Bang & Olufsen (B&O). Về mặt an toàn, xe tích hợp gói hỗ trợ lái tiên tiến Co-pilot 360, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống khung gầm thép Boron.

Đồng thời, nhằm hướng đến những người tiêu dùng đam mê off-road và tốc độ, mẫu bán tải hiệu năng cao Ford Việt Nam còn giới thiệu mẫu Ranger Raptor 2026 mang đến một diện mạo và sức mạnh đầy phấn khích. Trái tim của Raptor là động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost mới, cung cấp sức mạnh 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Khả năng vượt địa hình của Raptor được nâng cao hơn nhờ hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới tích hợp công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực. Kết hợp cùng 7 chế độ lái tùy chọn – nổi bật là chế độ Baja dành cho đua sa mạc – và hệ thống Trail Control tự động điều chỉnh ga phanh dưới 32 km/h.

Trong khi đó, phiên bản Ranger Wildtrak mới được nâng cấp động cơ dầu 3.0L V6 cho công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm giúp Wildtrak nâng cao đáng kể sức kéo. Tương tự hai mẫu xe trên, xe bán tải mới này cũng được trang bị khả năng kết nối thông minh với ứng dụng Ford, cho phép khởi động xe từ xa và theo dõi tình trạng phương tiện một cách tiện lợi.

Bên cạnh dải sản phẩm mới, Ford Việt Nam còn triển khai chiến dịch thương hiệu "Ready Set Ford" nhằm xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm. Đáng chú ý nhất là chính sách bảo hành mới được nâng cấp lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) áp dụng cho toàn bộ các dòng Ranger và Everest mới.

Theo lộ trình, các phiên bản của Ford Everest mới và Ranger Raptor sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý để phục vụ khách hàng từ giữa tháng 5/2026. Riêng phiên bản bán tải cao cấp Ranger Wildtrak mới dự kiến sẽ được bán ra từ đầu tháng 7/2026. Khách hàng có nhu cầu lựa chọn các phiên bản đi kèm màu sắc đặc biệt sẽ cần chi trả thêm mức phí là 8 triệu đồng.