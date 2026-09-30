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Khi vùng phát thải thấp thay đổi tiêu chuẩn chọn xe của người tiêu dùng

Thứ Tư, 14:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm thuộc Vành đai 1, Hà Nội, từ ngày 1/7 và lộ trình tương tự của TP.HCM đang phát đi một tín hiệu cứng rắn: Chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu tự nguyện, mà đã trở thành điều kiện sinh tồn.

Trên thị trường xe hai bánh, cuộc đua không còn dừng lại ở kiểu dáng hay giá thành, mà đã dịch chuyển sang một thước đo sống còn mới - chỉ số phát thải trên từng km vận hành.

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TPHCM đang quản lý hơn 11,4 triệu xe máy và 1,3 triệu ôtô sau sáp nhập

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng áp lực ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang biến lộ trình thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) từ một mục tiêu dài hạn thành một bài toán cấp bách. Việc giới hạn phương tiện gây ô nhiễm nhằm giảm thiểu bụi mịn PM2.5, tiếng ồn và ùn tắc giao thông, không chỉ đơn thuần là quyết định hành chính, mà đang tái định hình lại hành vi tiêu dùng lẫn bài toán sinh tồn của các hãng xe. Trong bối cảnh này, áp lực chuyển đổi xanh không còn nằm ở những tuyên bố chung chung, mà đo lường trực tiếp bằng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và chiến lược phát triển bền vững toàn diện của từng doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của các hãng sản xuất phương tiện không nằm ở khâu vận hành nhà máy, mà đến từ lượng phát thải trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng (phát thải gián tiếp - Scope 3). Tại Việt Nam, một số thương hiệu phương tiện đã sớm nhận diện xu hướng này để chuẩn bị trước cho các kịch bản chính sách.

Điển hình như Tập đoàn Piaggio, thông qua việc cải tiến công nghệ động cơ trên các dòng xe máy như Vespa 125cc, doanh nghiệp này ghi nhận mức giảm 29,4% lượng phát thải CO₂ ở khâu sử dụng sản phẩm (Scope 3, Category 11) trong giai đoạn 2008–2022. Đây được xem là một minh chứng cho thấy sự chuẩn bị dài hạn của doanh nghiệp trước khi các rào cản kỹ thuật như LEZ chính thức gõ cửa.

Tối ưu hóa động cơ từ điều kiện vận hành đặc thù tại Việt Nam

Ở góc độ sản phẩm, nền tảng động cơ i-Get chính là "trục xương sống" trong chiến lược bền vững của Piaggio tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, quá trình tinh chỉnh động cơ i-Get - thay vì ứng dụng rập khuôn hoàn toàn công nghệ từ châu Âu - mang dấu ấn đậm nét của năng lực kỹ thuật nội địa. Trên các dòng xe như Piaggio Liberty và Vespa Primavera, Vespa Sprint, động cơ i-Get được phát triển theo hướng tối ưu hiệu suất, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Chính việc trao quyền cho đội ngũ nhân sự bản địa trong khâu hoàn thiện công nghệ đã giúp hãng xe Ý giải bài toán khó: địa phương hóa chuẩn mực khí thải châu Âu sao cho tương thích hoàn toàn với hạ tầng và hành vi giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Cách tiếp cận này cho thấy bài toán phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở các chỉ số môi trường, mà còn là năng lực làm chủ công nghệ của lực lượng lao động tại chỗ trong chuỗi giá trị toàn cầu.

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Động cơ i-Get được Piaggio liên tục cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu

Gợi mở từ thực tế giao thông Việt Nam – nơi phương tiện phải liên tục đối mặt với tình trạng kẹt xe, ngập nước và nhiệt độ cao, bài toán R&D của Piaggio được cụ thể hóa bằng việc chuyển giao năng lực tinh chỉnh kỹ thuật cho đội ngũ nhân sự nội địa. Sự am hiểu địa phương giúp các kỹ sư Việt can thiệp sâu vào cấu trúc vận hành: từ thuật toán phun xăng điện tử đến độ bền cơ khí của hệ thống trục khuỷu trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Năng lực giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng địa phương này đã mang lại những chỉ số kinh tế - kỹ thuật đo lường được. Kết quả thử nghiệm ghi nhận mức cải thiện hiệu suất nhiên liệu lên tới 23% trên các dòng Vespa và 18% trên dòng Piaggio Liberty thế hệ mới. Xét trên quy mô một đô thị với hàng triệu phương tiện lưu thông, mức giảm tiêu thụ nhiên liệu trên từng đầu xe khi nhân lên theo thời gian sẽ tạo ra những tác động tích cực đáng kể đến môi trường đô thị.

Tiêu chuẩn môi trường toàn diện từ nhà máy đến sản phẩm

Nếu hiệu suất nhiên liệu là bài toán chi phí của người tiêu dùng, thì năng lực kiểm soát các độc tố khí xả trực tiếp (CO, HC, NOx) mới là "thước đo quyết định" đối với sức khỏe đô thị - cốt lõi của các chính sách LEZ. Điều này đòi hỏi sự nâng cấp đồng bộ giữa công nghệ động cơ và hệ thống xử lý khí thải.

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Quy trình kiểm nghiệm và lái thử nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng tại nhà máy Piaggio Việt Nam nhằm kiểm soát chất lượng và khí thải

Trên dòng xe phân khối lớn như Vespa GTS 300, báo cáo Bền vững của Tập đoàn Piaggio ghi nhận mức cắt giảm ấn tượng qua các thế hệ tiêu chuẩn khí thải: CO2 giảm 77,8%, HC giảm 85,5% và NOx giảm 79,4%. Việc tổ hợp sản xuất tại Phú Thọ xuất xưởng các dòng xe đạt chuẩn khắt khe như Euro 5 và Euro 5+ không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu toàn cầu, khẳng định năng lực đáp ứng các rào cản kỹ thuật cao nhất.

Ở cấp độ quản trị chuỗi cung ứng, mục tiêu xanh hóa sản phẩm luôn đi kèm với bài toán xanh hóa vận hành. Tập đoàn Piaggio đặt cam kết cắt giảm 42% lượng phát thải Scope 1 và Scope 2 vào năm 2030 (so với mốc 2022). Để cụ thể hóa cam kết này tại thị trường Việt Nam, quyết định nâng tổng vốn đầu tư lên 165 triệu USD không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là khoản đầu tư chiến lược nhằm biến Vĩnh Phúc thành trung tâm sản xuất xanh, sẵn sàng cho làn sóng dịch chuyển tiêu dùng tại Châu Á.

Thay đổi nhận thức cho một lộ trình dài hạn

Trong làn sóng chuyển dịch sang giao thông bền vững, điện hóa thường được coi là điểm đến cuối cùng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế hạ tầng và thói quen tiêu dùng tại Việt Nam, một lộ trình chuyển đổi khả thi không thể dựa vào một giải pháp đơn lẻ, mà cần những bước đi song hành: từ tối ưu hóa nhiên liệu, kiểm soát khí xả đến nâng cao hiệu suất của hàng triệu phương tiện hiện hữu.

Cách tiếp cận của Tập đoàn Piaggio cho thấy một góc nhìn thực tế: xanh hóa giao thông không chỉ là việc thay đổi nguồn năng lượng, mà là bài toán tái cấu trúc toàn bộ vòng đời sản phẩm. Bằng việc kéo dải cải tiến từ khâu linh kiện của nhà cung ứng, quy trình sản xuất sạch tại nhà máy, cho đến hành vi vận hành tiết kiệm của người tiêu dùng, doanh nghiệp không chỉ giải bài toán tuân thủ cho riêng mình. Đây chính là mô hình "trách nhiệm mở rộng", nơi nhà sản xuất, mạng lưới cung ứng và cộng đồng cùng chia sẻ mục tiêu hạ nhiệt áp lực môi trường cho các đô thị trong kỷ nguyên LEZ.

Nhìn một cách tổng thể, LEZ vì thế không chỉ là câu chuyện một số tuyến đường cho phép loại phương tiện nào đi vào. Xa hơn, nó có thể tạo ra một thay đổi trong cách người tiêu dùng đánh giá phương tiện mình sử dụng mỗi ngày. Bên cạnh kiểu dáng, giá bán hay tiện ích, người mua xe sẽ ngày càng có thêm lý do để quan tâm đến tiêu chuẩn khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích với nhiên liệu mới, nguồn gốc công nghệ và cam kết môi trường của nhà sản xuất.

Đối với doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi này cũng không chỉ bắt đầu khi một quy định mới chính thức có hiệu lực. Những cải tiến về công nghệ động cơ, tối ưu năng lượng và quy trình sản xuất sạch cần được thực hiện chủ động từ trước. Và quan trọng hơn, mọi cam kết trách nhiệm đó đều cần được chứng minh bằng những hệ thống dữ liệu kiểm định khách quan, minh bạch.

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Vùng phát thải thấp: Bỏ xe cá nhân cần nhiều hơn một bãi gửi xe

VOV.VN - Vùng phát thải thấp sau hơn một tháng Hà Nội thí điểm tại khu vực Vành đai 1, người dân đã dần chuyển sang xe buýt, xe đạp công cộng và gửi xe tại các điểm trung chuyển. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen đi lại lâu dài, điều cần hơn cả là hệ thống giao thông công cộng nhanh, thuận tiện và kết nối đồng bộ.

CTV An An/VOV.VN
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