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Xe mô tô phổ thông Harley-Davidson Sprint 440 lộ diện

Thứ Ba, 06:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Harley-Davidson vừa hé lộ mẫu Sprint 440 mới với thiết kế cruiser cổ điển, động cơ 440cc và tư thế lái thoải mái. Phát triển cùng Hero MotoCorp tại Ấn Độ, mẫu xe này dự kiến mở rộng danh mục mô tô Harley-Davidson ở phân khúc phổ thông.

Harley-Davidson Sprint 440 mang phong cách cruiser cổ điển

Harley-Davidson vừa công bố hình ảnh hé lộ Sprint 440, mẫu mô tô mới được phát triển dựa trên nền tảng của X440. Khác với kiểu dáng roadster trên X440, Sprint 440 hướng đến phong cách cruiser truyền thống với thân xe kéo dài, yên thấp và tư thế lái thư thái.

Điểm nhấn trong thiết kế là bình xăng hình giọt nước, đèn pha tròn và tay lái vuốt ngược về phía người lái. Phần yên được tạo hình lõm sâu nhằm hạ thấp vị trí ngồi, trong khi khu vực khung phụ phía sau dự kiến được điều chỉnh để phù hợp với kiểu dáng tổng thể.

xe mo to pho thong harley-davidson sprint 440 lo dien hinh anh 1
Harley-Davidson Sprint 440 dự kiến sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 440cc, làm mát bằng không khí và dầu, tương tự nền tảng đang được trang bị trên X440. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp.

So với Harley-Davidson X440 có chiều cao yên 805 mm, Sprint 440 được kỳ vọng sở hữu yên thấp hơn, giúp người lái dễ chống chân khi dừng xe. Tay lái rộng, vuốt về phía sau cùng vị trí gác chân hướng về trước cũng hứa hẹn mang đến tư thế điều khiển thoải mái hơn khi di chuyển đường dài.

Sprint 440 được cho là sẽ sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 16 inch. Sự kết hợp này không chỉ tạo dáng vẻ đặc trưng của một mẫu cruiser mà còn góp phần giúp phần thân xe trông thấp và dài hơn. Tên gọi Sprint từng xuất hiện trên những mẫu mô tô dung tích nhỏ của Harley-Davidson trong thập niên 1960. Việc sử dụng lại tên gọi này cho thấy định hướng kết hợp nét cổ điển với một mẫu xe có dung tích động cơ vừa phải, hướng đến nhóm khách hàng muốn tiếp cận thương hiệu Harley-Davidson.

Động cơ 440cc, công suất dự kiến 27 mã lực

Harley-Davidson Sprint 440 dự kiến sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 440cc, làm mát bằng không khí và dầu, tương tự nền tảng đang được trang bị trên X440. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp.

Trên Harley-Davidson X440, động cơ sản sinh công suất khoảng 27 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đây là những thông số tham khảo cho Sprint 440, bởi Harley-Davidson chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật chính thức của mẫu xe mới.

Với đặc tính của động cơ xi-lanh đơn dung tích 440cc, Sprint 440 được kỳ vọng chú trọng khả năng vận hành ở dải tốc độ thấp và trung bình, phù hợp với phong cách cruiser. Hãng cũng có thể điều chỉnh hệ thống động cơ nhằm mang lại phản ứng ga phù hợp hơn với tư thế và mục đích sử dụng của mẫu xe.

xe mo to pho thong harley-davidson sprint 440 lo dien hinh anh 2

Hệ thống khung gầm dự kiến được điều chỉnh so với X440 để phù hợp với thiết kế cruiser. Xe có thể sử dụng phuộc trước hành trình ngược, giảm xóc đôi phía sau và phanh đĩa ở cả hai bánh. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh cũng được kỳ vọng xuất hiện, dù trang bị cuối cùng vẫn cần chờ xác nhận.

Ngoài ra, Sprint 440 có thể được trang bị hệ thống đèn LED và màn hình kỹ thuật số hoặc TFT. Một số tính năng kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth và dẫn đường có khả năng được kế thừa từ X440, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về danh sách trang bị.

Sprint 440 mở rộng dòng mô tô Harley-Davidson phổ thông

Harley-Davidson Sprint 440 được phát triển với sự hợp tác của Hero MotoCorp, nhà sản xuất mô tô Ấn Độ đang tham gia sản xuất dòng X440. Mẫu xe mới dự kiến được sản xuất tại Ấn Độ, qua đó giúp Harley-Davidson mở rộng sự hiện diện ở phân khúc mô tô dung tích vừa.

Trong khi X440 hướng đến khách hàng yêu thích phong cách roadster cổ điển, Sprint 440 tập trung vào nhóm người dùng ưa chuộng thiết kế cruiser với yên thấp, tay lái rộng và tư thế ngồi thoải mái. Việc phát triển hai mẫu xe trên cùng nền tảng cũng có thể giúp tối ưu chi phí sản xuất.

Theo các thông tin được công bố trước đó, Sprint 440 được định hướng trở thành một trong những mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận hơn trong danh mục Harley-Davidson. Tuy nhiên, hãng chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm ra mắt cụ thể.

Mẫu xe này được kỳ vọng ra mắt tại Ấn Độ trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Khả năng xuất khẩu cũng đáng chú ý khi Sprint 440 có thể trở thành một trong những mẫu Harley-Davidson do Hero MotoCorp sản xuất phục vụ thị trường quốc tế.

Hiện những thông tin về giá bán, trang bị tiêu chuẩn và lịch mở bán vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Dù vậy, với thiết kế cruiser truyền thống và động cơ 440cc, Sprint 440 được kỳ vọng sẽ giúp Harley-Davidson tiếp cận thêm khách hàng trẻ cũng như những người mới bước vào thế giới mô tô phân khối lớn.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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